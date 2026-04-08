Σύμφωνα με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στον ΟΗΕ, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας ανακοίνωσε ότι, ύστερα από σαράντα ημέρες πολέμου, «σχεδόν όλοι οι στόχοι του πολέμου έχουν επιτευχθεί» και ότι οι ιρανικές δυνάμεις «οδήγησαν τον εχθρό σε ιστορική αδυναμία και διαρκή ήττα», υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση της σύγκρουσης αποφασίσθηκε εξαρχής έως ότου επιτευχθούν «η μεταμέλεια του εχθρού, η πλήρης αποδυνάμωσή του και η άρση των μακροπρόθεσμων απειλών κατά της χώρας» (στη φωτογραφία από Majid Asgaripour/WANA – West Asia News Agency – via Reuters, επάνω, πανηγυρισμοί στην Τεχεράνη μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας).

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το Iράν έχει απορρίψει επανειλημμένα τα τελεσίγραφα του προέδρου Τραμπ, τονίζοντας ότι «δεν αποδίδει καμία σημασία σε οποιαδήποτε μορφή τελεσιγράφου εκδίδεται από τον εχθρό».

«Ρυθμιζόμενη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ υπό τον συντονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν»

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η «ιστορική απόφαση του Ιράν» είναι να συνεχίσει τη μάχη «για όσο διάστημα απαιτηθεί», προκειμένου να παγιωθούν τα επιτεύγματα και να διαμορφωθούν «νέες εξισώσεις ασφαλείας και πολιτικής στην περιοχή βασισμένες στην αναγνώριση της ισχύος και κυριαρχίας του Ιράν και της Αντίστασης».

Το Συμβούλιο γνωστοποίησε ακόμη ότι, κατόπιν καθοδήγησης του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εγκρίθηκε η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων στο Iσλαμαμπάντ, με στόχο εντός δεκαπέντε ημερών να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες και να μετατραπεί «η νίκη του Ιράν στο πεδίο της μάχης σε νίκη στο πεδίο των πολιτικών διαπραγματεύσεων».

Σύμφωνα με το κείμενο, η Τεχεράνη έχει διαμορφώσει σχέδιο δέκα σημείων το οποίο διαβιβάστηκε στην αμερικανική πλευρά μέσω του Πακιστάν.

Τα δέκα σημεία

Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, «ρυθμιζόμενη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ υπό τον συντονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν», καθιέρωση ασφαλούς πρωτοκόλλου διέλευσης στα Στενά ώστε να διασφαλίζεται η ιρανική κυριαρχία, τερματισμό του πολέμου κατά του «Αξονα της Αντίστασης», αποχώρηση των αμερικανικών μάχιμων δυνάμεων από όλες τις βάσεις της περιοχής, πλήρη αποζημίωση προς το Ιράν, άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τελική κατοχύρωση όλων αυτών μέσω δεσμευτικού Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Το Συμβούλιο υποστηρίζει επίσης ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ενημέρωσε την ιρανική ηγεσία πως η αμερικανική πλευρά «παρά τις φαινομενικές απειλές της αποδέχθηκε αυτές τις αρχές ως βάση διαπραγμάτευσης και υπέκυψε στη βούληση του ιρανικού έθνους».

«Δεν σημαίνει τερματισμό»

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσθηκε το Ιράν να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις δύο εβδομάδων, διευκρινίζοντας ότι αυτό «δεν σημαίνει τερματισμό του πολέμου» και ότι η παύση των εχθροπραξιών θα γίνει αποδεκτή μόνο όταν οριστικοποιηθούν όλες οι λεπτομέρειες του σχεδίου.

Κλείνοντας, η ανακοίνωση τονίζει ότι οι συνομιλίες αποτελούν «εθνική διαπραγμάτευση και συνέχεια του πεδίου της μάχης», καλώντας σε πλήρη εθνική ενότητα και προειδοποιώντας ότι «τα χέρια μας παραμένουν στη σκανδάλη» και ότι «η παραμικρή εσφαλμένη κίνηση του εχθρού θα αντιμετωπιστεί με πλήρη ισχύ».

Πηγή: ΑΠΕ