Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Δευτέρα και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έξω από ένα σχολείο, όπου είχαν βρει καταφύγιο Παλαιστίνιοι, έγινε γνωστό από αξιωματούχους υγειονομικών υπηρεσιών, στην τελευταία κατά σειρά επίθεση που επισκιάζει την εύθραυστη, στηριζόμενη από τις ΗΠΑ, συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα (στη φωτογραφία του Reuters/Mahmoud Issa, επάνω, Παλαιστίνιοι μεταφέρουν τραυματία που χτυπήθηκε από τα ισραηλινά πυρά έξω από το σχολείο).

Πριν από τις επιδρομές, Παλαιστίνιοι είχαν συγκρουστεί με μέλη μιας πολιτοφυλακής που στηρίζει το Ισραήλ, τα οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, επιτέθηκαν στο σχολείο σε μια προσπάθεια να απαγάγουν ανθρώπους από εκεί, είπαν υγειονομικοί και κάτοικοι της περιοχής.

Μακελειό από ισραηλινή επιδρομή έξω από σχολείο, όπου είχαν βρει καταφύγιο Παλαιστίνιοι

At least ten Palestinians have been killed in an Israeli drone attack on the Maghazi refugee camp in central Gaza. Israel regularly bombs the besieged enclave, despite a ceasefire agreed last year. Al Jazeera’s Moath al-Kahlout reports from Gaza’s Deir el-Balah. pic.twitter.com/j4RV7np2Ia — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 7, 2026

Ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι συγκρούσεις, ανατολικά του προσφυγικού καταυλισμού Μαγκάζι στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτόξευσαν δύο πυραύλους στην περιοχή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 ανθρώπους και τραυματίζοντας πολλούς άλλους, συμπλήρωσαν οι ίδιες πηγές.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές πόσοι άμαχοι έχουν σκοτωθεί στα πλήγματα που στοχοθέτησαν μια πυκνοκατοικημένη συνοικία όπου διαμένουν κυρίως εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Ο Αχμεντ αλ Μαγκάζι, ένας αυτόπτης μάρτυρας, δήλωσε πως η περιοχή τους δέχθηκε επίθεση από μέλη μιας πολιτοφυλακής που έχει τη στήριξη του Ισραήλ και επιχειρεί σε παρακείμενα εδάφη όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν τον έλεγχο, προτού ανοίξουν πυρ.

«Οι κάτοικοι προσπάθησαν να υπερασπιστούν τα σπίτια τους, όμως οι κατοχικές δυνάμεις τους επιτέθηκαν απευθείας», είπε στο Reuters.

Φονικό πλήγμα σε μοτοσικλέτα

Νωρίτερα χθες, ένα ισραηλινό πλήγμα είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Παλαιστίνιος και να τραυματιστεί ένα παιδί, που επέβαιναν σε μια μοτοσικλέτα στην πόλη της Γάζας, έγινε γνωστό από γιατρούς.

Υγειονομικοί ανέφεραν επίσης πως ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν άλλον έναν Παλαιστίνιο όταν άνοιξαν πυρ εναντίον ενός οχήματος στην κεντρική Γάζα, με τον απολογισμό χθες να ανέρχεται σε τουλάχιστον 12 νεκρούς.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει κανένα από τα τρία περιστατικά.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, που διοικεί τη Γάζα από το 2007, και το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για τις παραβιάσεις της εκεχειρίας που εφαρμόστηκε τον Οκτώβριο.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει πως σε ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 700 άνθρωποι μετά την έναρξη της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ λέει πως τέσσερις στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους από μαχητές στη Γάζα το ίδιο διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ