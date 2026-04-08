Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
08.04.2026 | 15:07
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
08.04.2026 | 13:40
Χάος στους δρόμους - «Κατακόκκινος» ο Κηφισός
Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο – Εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες
Κόσμος 08 Απριλίου 2026, 16:52

Ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου επιχειρεί να ανταποκριθεί στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες μετά τις νέες ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα.

Γιατί τσιμπολογάμε ακόμη και όταν δεν πεινάμε;

Περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στην πρωτεύουσα του Λιβάνου από τις ισραηλινές επιθέσεις πως δήλωσε ο επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού στο Al Arabi.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, ενώ τα νοσοκομεία της περιοχής βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Λιβανικού Ερυθρού Σταυρού, οι ισραηλινές επιθέσεις στόχευαν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Βηρυτού και της Νταχίγιε.

Νωρίτερα σήμερα Τετάρτη, ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι υπάρχουν εκατοντάδες θύματα σε ολόκληρη τη χώρα και ότι τα νοσοκομεία της χώρας είναι γεμάτα με τραυματίες.

Μάλιστα το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο όπου αποτυπώνονται οι περιοχές που χτύπησε στον Λίβανο.

Την ίδια στιγμή ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου επιχειρεί να ανταποκριθεί στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες μετά τις νέες ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα.

Εκατό ασθενοφόρα έχουν κινητοποιηθεί για να μεταφέρουν τα θύματα.

Πρωθυπουργός του Λιβάνου: Το Ισραήλ σκοτώνει «ανυπεράσπιστους αμάχους»

Ο Ναουάφ Σαλάμ δηλώνει ότι το Ισραήλ επιτίθεται σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές του Λιβάνου και σκοτώνει «ανυπεράσπιστους πολίτες».

Το Ισραήλ «παραμένει εντελώς αδιάφορο για όλες τις περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες να σταματήσει ο πόλεμος – για να μην αναφέρουμε την απόλυτη περιφρόνησή του για τις αρχές του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, τις οποίες δεν έχει σεβαστεί ποτέ», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου.

«Καλούμε όλους τους φίλους του Λιβάνου να μας βοηθήσουν να θέσουμε τέλος σε αυτές τις επιθέσεις με κάθε διαθέσιμο μέσο», πρόσθεσε.

Economy
Μέση Ανατολή: Τι λένε φορείς της αγοράς για την εκεχειρία στο Ιράν και τις τιμές

Κόσμος
Το Ισραήλ χτύπησε κατοικημένες περιοχές στον Λίβανο, εκατοντάδες θύματα

Ζελένσκι: Έτοιμο για εκεχειρία με την Ρωσία το Κίεβο – Χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν
Κόσμος 08.04.26

«Η Ουκρανία ζητεί πάντα μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διεξάγεται από τη Ρωσία εδώ στην Ευρώπη κατά του κράτους και του λαού μας» είπε ο Ζελένσκι

Ιράν: ένας πόλεμος που ο Τραμπ δεν μπορούσε (και δεν μπορεί) να κερδίσει
Αλαζονεία και κόστος 08.04.26

Η εκεχειρία σηματοδοτεί αντικειμενικά παραδοχή ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έναν πόλεμο κατά του Ιράν που δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Όμως, η ειρήνευση μπορεί να υπονομευτεί

Παναγιώτης Σωτήρης
Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές – Επιστολή από ΕΕ
Κόσμος 08.04.26

Η ΕΕ με επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου συμβούλεψε τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών να λάβουν πρόσθετες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι «τρομοκράτες και εξτρεμιστές δεν θα περάσουν στην ΕΕ κρυμμένοι στις μεταναστευτικές ροές»

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Με το βλέμμα στον δοκιμαζόμενο Λίβανο – Η Συρία μεταξύ ανάσχεσης και διάχυσης της κρίσης
Κρίσιμο σταυροδρόμι 08.04.26

Εν μέσω του νέου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η όμορη Συρία θωράκισε τα σύνορα και έκλεισε προσωρινά το βασικό μεθοριακό πέρασμα με τη γειτονική της χώρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ένα βήμα πριν την καταστροφή: Πώς ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ
Μέση Ανατολή 08.04.26

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλούσε δημοσίως το Ιράν με ολική καταστροφή, υπήρχαν ενδείξεις διπλωματικής δυναμικής στα παρασκήνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Το Ισραήλ χτύπησε κατοικημένες περιοχές στον Λίβανο, εκατοντάδες θύματα – Το Ιράν εξετάζει την επιλογή να προβεί σε αντίποινα
Εύθραυστη εκεχειρία 08.04.26 Upd: 16:34

Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο - Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι η εκεχειρία θα καταρρεύσει εάν δεν περιληφθεί και ο Λίβανος

Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του
Κόσμος 08.04.26

Η επίθεση κατά του Ιράν έχει καταστρέψει το ίδιο το μη παρεμβατικό όραμα που είχε κατοχυρώσει το έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν: Αποδέχεται την εκεχειρία το Ισραήλ, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ
Λευκός Οίκος 08.04.26

Το Ισραήλ αποδέχεται την εκεχειρία που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, και η οποία περιλαμβάνει τον Λίβανο, όπως διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.

Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια
Ουκρανία 08.04.26

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια.

Ιράν: Για νίκη κάνει λόγο η Τεχεράνη – Το σχέδιο των 10 σημείων που διαβίβασε στην Ουάσιγκτον
Εκεχειρία 08.04.26

«Σχεδόν όλοι οι στόχοι του πολέμου έχουν επιτευχθεί», αναφέρει η Τεχεράνη, η οποία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο δέκα σημείων που, μεταξύ άλλων, προβλέπει άνοιγμα των Στενών υπό ιρανική επίβλεψη.

Πώς ζυγίζει η ελληνική αγορά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
ΗΠΑ - Ιράν 08.04.26

Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το κόστος παραγωγής και πόσο γρήγορα μπορεί να αποκλιμακωθεί. Ο λόγος που η πτώση του πετρελαίου δεν θα φανεί άμεσα στα ράφια

Ολυμπιακός: Η επίθεση-φωτιά, οι «κατοστάρες» και τα ιστορικά ρεκόρ που κυνηγάει
Euroleague 08.04.26

Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα κάνει την καλύτερη επιθετική σεζόν της ιστορίας του και κυνηγάει Άρη και… Σπανούλη για μυθικά ρεκόρ στην Ευρωλίγκα και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Άκης Στρατόπουλος
Στον κόσμο του «6-7»: Τι σημαίνει το meme που λατρεύει η Gen Alpha και δεν καταλαβαίνουν οι γονείς
Αστείο; 08.04.26

Την αγαπημένη φράση της Gen Alpha, το «6-7» χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών

Φροίξος Φυντανίδης
ΠΑΣΟΚ: Ανέξοδες μαγκιές του Γεωργιάδη, να παρέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για τις δηλώσεις περί ρουσφετιών
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

«Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά», ζητεί το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας

«Όσο η δικογραφία για τις υποκλοπές κάνει βόλτες, παραγράφονται αξιόποινες πράξεις», προειδοποιεί ο Χρ. Κακλαμάνης
Σκάνδαλο παρακολουθήσεων 08.04.26

Ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη για το Predator, Χρήστος Κακλαμάνης, αναφέρεται στην εισαγγελική έρευνα για τις υποκλοπές, τονίζοντας πως «η υπόθεση οδηγείται με κάθε ημέρα που περνά στην παραγραφή»

Έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη από τους ισχυρούς ανέμους – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο παιδιά, καταπλακώθηκε ΙΧ
Εικόνες 08.04.26

Στην περίπτωση της πτώσης πίσω από το άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, εκείνη τη στιγμή έπαιζαν δύο παιδιά τα οποία φέρεται να τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Η διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2021 και το 2022 ανέδειξε για την Ευρώπη τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και από μια άκαμπτη υποδομή αγωγών

Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός
Super League 08.04.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός για την 2η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.

«Προσγειωσούλα αβαβά» – Ξαναχτύπησε ο Έλληνας πιλότος με τις viral εκφράσεις
InShorts 08.04.26

Ο πιλότος με χαλαρή διάθεση και αυτοσαρκασμό, εξηγεί πως όσα λέει δεν είναι υπερβολή, αλλά… απλώς η πραγματικότητα, προκαλώντας για ακόμη μία φορά γέλια και θερμή αντίδραση από το κοινό.

Ζελένσκι: Έτοιμο για εκεχειρία με την Ρωσία το Κίεβο – Χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν
Κόσμος 08.04.26

«Η Ουκρανία ζητεί πάντα μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διεξάγεται από τη Ρωσία εδώ στην Ευρώπη κατά του κράτους και του λαού μας» είπε ο Ζελένσκι

«Εκείνη η αχαρακτήριστη ενδυματολογική επιλογή της Τραμπ»
Σχολιασμός 08.04.26

Η Μελάνια Τραμπ φόρεσε ένα χακί parka που έγραφε «I Really Don’t Care, Do U?» κατά την επίσκεψή της στο παιδικό καταφύγιο Upbring New Hope στο Μακάλεν του Τέξας, τον Ιούνιο του 2018.

Έφη Αλεβίζου
Πάνω από 1.800 έλεγχοι στην αγορά εν όψει Πάσχα – Πόσες παραβάσεις εντοπίστηκαν
Από το ΥπΑΑΤ 08.04.26

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφορούν συνολικά την αγορά τροφίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης

Δένδιας: Στη νέα εποχή των τεράστιων προκλήσεων μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος
Επικαιρότητα 08.04.26

Ο Δένδιας επισκέφθηκε το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές και ενημερώθηκε για την πρόοδο στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

