Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο – Εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες
Ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου επιχειρεί να ανταποκριθεί στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες μετά τις νέες ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα.
Περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στην πρωτεύουσα του Λιβάνου από τις ισραηλινές επιθέσεις πως δήλωσε ο επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού στο Al Arabi.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, ενώ τα νοσοκομεία της περιοχής βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Λιβανικού Ερυθρού Σταυρού, οι ισραηλινές επιθέσεις στόχευαν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Βηρυτού και της Νταχίγιε.
Νωρίτερα σήμερα Τετάρτη, ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι υπάρχουν εκατοντάδες θύματα σε ολόκληρη τη χώρα και ότι τα νοσοκομεία της χώρας είναι γεμάτα με τραυματίες.
Μάλιστα το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο όπου αποτυπώνονται οι περιοχές που χτύπησε στον Λίβανο.
מצורפת אילוסטרציה המציגה את מהלומת צה”ל ברחבי לבנון pic.twitter.com/SwUa2WUZWk
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 8, 2026
Την ίδια στιγμή ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου επιχειρεί να ανταποκριθεί στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες μετά τις νέες ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα.
Εκατό ασθενοφόρα έχουν κινητοποιηθεί για να μεταφέρουν τα θύματα.
Πρωθυπουργός του Λιβάνου: Το Ισραήλ σκοτώνει «ανυπεράσπιστους αμάχους»
Ο Ναουάφ Σαλάμ δηλώνει ότι το Ισραήλ επιτίθεται σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές του Λιβάνου και σκοτώνει «ανυπεράσπιστους πολίτες».
Το Ισραήλ «παραμένει εντελώς αδιάφορο για όλες τις περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες να σταματήσει ο πόλεμος – για να μην αναφέρουμε την απόλυτη περιφρόνησή του για τις αρχές του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, τις οποίες δεν έχει σεβαστεί ποτέ», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου.
«Καλούμε όλους τους φίλους του Λιβάνου να μας βοηθήσουν να θέσουμε τέλος σε αυτές τις επιθέσεις με κάθε διαθέσιμο μέσο», πρόσθεσε.
