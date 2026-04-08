Ένα βήμα πριν την καταστροφή: Πώς ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ
Κόσμος 08 Απριλίου 2026, 09:15

Ένα βήμα πριν την καταστροφή: Πώς ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλούσε δημοσίως το Ιράν με ολική καταστροφή, υπήρχαν ενδείξεις διπλωματικής δυναμικής στα παρασκήνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αξιωματούχοι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ έμαθαν τη Δευτέρα για μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη για το Ιράν.

Ενώ το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ πλησίαζε: ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε δώσει εντολή στους διαπραγματευτές του, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, να προχωρήσουν προς την επίτευξη συμφωνίας.

Αυτή η αναφορά στη διπλωματία που απέτρεψε την κλιμάκωση, προς το παρόν, βασίζεται σε συνομιλίες με έντεκα πηγές με γνώση των συνομιλιών, σύμφωνα με το Axios. 

Τι προηγήθηκε

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλούσε δημοσίως με ολική καταστροφή, υπήρχαν ενδείξεις διπλωματικής δυναμικής πίσω από τα παρασκήνια — αν και ακόμη και πηγές κοντά στον Τραμπ δεν γνώριζαν ποιο αποτέλεσμα να αναμένουν μέχρι την ανακοίνωση της εκεχειρίας.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή και αξιωματούχοι στο Πεντάγωνο πέρασαν αυτές τις τελευταίες ώρες προετοιμάζοντας μια μαζική εκστρατεία βομβαρδισμών κατά των ιρανικών υποδομών και προσπαθώντας να καταλάβουν προς τα πού κλίνει ο Τραμπ.

«Δεν είχαμε ιδέα τι επρόκειτο να συμβεί. Ήταν τρελό», είπε ένας αξιωματούχος της άμυνας.

Παράλληλα, οι  σύμμαχοι στην περιοχή ετοιμάζονταν για ιρανικά αντίποινα σε άνευ προηγουμένου κλίμακα.

Μέσα στο Ιράν, ορισμένοι πολίτες εγκατέλειπαν τα σπίτια τους σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τις άμεσε επιθέσεις.

Το σκηνικό

Τη Δευτέρα το πρωί, ενώ ο Τραμπ χαιρετούσε το πλήθος σε μια πασχαλινή γιορτή στο Λευκό Οίκο, ένας «πολύ θυμωμένος» Στιβ Γουίτκοφ μιλούσε στο τηλέφωνο.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος είπε στους μεσολαβητές ότι η αντιπρόταση 10-σημείων που οι ΗΠΑ είχαν μόλις λάβει από το Ιράν ήταν «μια καταστροφή, μια καταστροφή», ανέφερε πηγή με άμεση γνώση.

Αυτό σηματοδότησε την αρχή μιας «χαοτικής» ημέρας τροποποιήσεων, με τους πακιστανικούς μεσολαβητές να διαβιβάζουν νέα σχέδια μεταξύ του Γουίτκοφ και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγκί, και τους υπουργούς Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Τουρκίας να προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές.

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, οι μεσολαβητές είχαν λάβει την έγκριση των ΗΠΑ για μια επικαιροποιημένη πρόταση για εκεχειρία δύο εβδομάδων.

Στη συνέχεια, εναπέκειτο στον Χαμενεΐ — ο οποίος, σύμφωνα με τις πηγές, συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία τη Δευτέρα και την Τρίτη — να λάβει μια απόφαση.

Η ίντριγκα

Η συμμετοχή του νέου ανώτατου ηγέτη ήταν αναγκαστικά μυστική και επίπονη.

Αντιμετωπίζοντας ενεργή απειλή δολοφονίας από το Ισραήλ, ο Χαμενεΐ επικοινωνούσε κυρίως μέσω αγγελιοφόρων που του παρέδιδαν σημειώματα.

Δύο πηγές χαρακτήρισαν την έγκριση του Χαμενεΐ προς τους διαπραγματευτές του να συνάψουν συμφωνία ως «σημαντική πρόοδο».

Η περιφερειακή πηγή ανέφερε ότι ο Αραγκί διαδραμάτισε επίσης κεντρικό ρόλο τόσο στη διαχείριση των διαπραγματεύσεων όσο και στην πίεση των διοικητών της Επαναστατικής Φρουράς να αποδεχθούν τη συμφωνία.

Η Κίνα συμβούλευε επίσης το Ιράν να αναζητήσει μια διέξοδο.

Τελικά, όμως, όλες οι σημαντικές αποφάσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη πέρασαν από τον Χαμενεΐ.

«Χωρίς το πράσινο φως του, δεν θα υπήρχε συμφωνία», ανέφερε η περιφερειακή πηγή.

Πώς προχώρησε

Ήταν σαφές από το πρωί της Τρίτης 7 Απριλίου ότι σημειωνόταν πρόοδος, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Τραμπ να προβεί στην πιο δυσοίωνη απειλή του:

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα εξοντωθεί απόψε».

Ορισμένα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Ιράν διέκοπτε τις συνομιλίες ως αντίδραση, αλλά πηγές που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις δήλωσαν στην Axios ότι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο και ότι στην πραγματικότητα υπήρχε κάποια δυναμική.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς τηλεφωνούσε από την Ουγγαρία, επικοινωνώντας κυρίως με τους Πακιστανούς.

Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρισκόταν σε συχνή επαφή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας με τον Τραμπ και την ομάδα του — αν και οι Ισραηλινοί ανησυχούσαν όλο και περισσότερο ότι είχαν χάσει τον έλεγχο της διαδικασίας.

Η απάντηση του Τραμπ

Γύρω στο μεσημέρι της Τρίτης (ώρα Ανατολικής Ακτής), υπήρχε μια γενική αντίληψη ότι τα μέρη συγκλίνουν σε μια εκεχειρία δύο εβδομάδων.

Τρεις ώρες αργότερα, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ δημοσίευσε τους όρους στο X και κάλεσε τις δύο πλευρές να τους αποδεχθούν.

Ο Τραμπ άρχισε αμέσως να λαμβάνει τηλεφωνήματα και μηνύματα κειμένου από σκληροπυρηνικούς συμμάχους και εμπιστούς του που τον προέτρεπαν να την απορρίψει.

Τόσο μεγάλη ήταν η σύγχυση γύρω από τη σκέψη του Τραμπ, ακόμη και μεταξύ των στενών συνεργατών του, που πολλοί άνθρωποι που είχαν μιλήσει με τον Τραμπ μόλις μία ή δύο ώρες νωρίτερα εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι θα απορρίψει την πρόταση εκεχειρίας — μέχρι τη στιγμή που την αποδέχτηκε.

Λίγο πριν δημοσιεύσει την απάντησή του, ο Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου για να εξασφαλίσει τη δέσμευσή του να τηρήσει την εκεχειρία.

Στη συνέχεια, μίλησε με τον Πακιστανό στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ για να κλείσει τη συμφωνία.

Στο μέτωπο, οι αμερικανικές δυνάμεις έλαβαν την εντολή να αποσυρθούν 15 λεπτά μετά την ανάρτηση του Τραμπ.

Ο Αραγτσί από μεριάς του, συνέχισε, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα τηρήσει την εκεχειρία και θα ανοίξει το Στενό του Ορμούζ σε πλοία που λειτουργούν «σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν».

Μία εύθραυστη κατάσταση

Μένει να δούμε πολλά πράγματα.

Για αρχή, σε ποιο βαθμό το Ιράν θα επιτρέψει την επανέναρξη της ναυτιλίας και πόσο σταθερός θα είναι ο Νετανιάχου στην τήρηση της εκεχειρίας.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο Νετανιάχου είχε λάβει διαβεβαιώσεις ότι οι ΗΠΑ θα επιμείνουν στις ειρηνευτικές συνομιλίες ώστε το Ιράν να παραδώσει το πυρηνικό του υλικό, να σταματήσει τον εμπλουτισμό και να εγκαταλείψει την απειλή των βαλλιστικών πυραύλων.

Ο Βανς πιθανότατα θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή στο Πακιστάν — αναμφισβήτητα η πιο σημαντική αποστολή της πολιτικής του καριέρας.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαφορές μεταξύ των οραμάτων των ΗΠΑ και του Ιράν για μια συμφωνία, αφήνοντας την πολύ ρεαλιστική πιθανότητα να ξαναρχίσει ο πόλεμος.

Ένας άνδρας κρατά μια φωτογραφία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ καίγονται οι σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς ο κόσμος συγκεντρώνεται μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας δύο εβδομάδων στον πόλεμο του Ιράν, στην Τεχεράνη, Ιράν, 8 Απριλίου 2026. Majid Asgaripour/WANA

Τι θα ακολουθήσει;

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ αναμένεται να δώσουν συνεντεύξεις Τύπου την Τετάρτη, κατακρίνωντας όσους επέκριναν τις υποσχέσεις του Τραμπ να εξαφανίσει το Ιράν.

Σύμφωνα με το Axios, πρόκειται υποστηρίξουν ότι ήταν οι απειλές του Τραμπ που κατέστησαν δυνατή τη συμφωνία.

Από την άλλη, το ιρανικό καθεστώς, προβάλλει ακριβώς το αντίθετο επιχείρημα, δηλαδή ότι η εκεχειρία επετεύχθη παρά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ.

Αυτό που σίγουρα είναι αβέβαιο είναι αν οι απειλές θα σταματήσουν.

Κόσμος
Στα παρά πέντε εκεχειρία δύο εβδομάδων σε ΗΠΑ και Ιράν

Στα παρά πέντε εκεχειρία δύο εβδομάδων σε ΗΠΑ και Ιράν

inWellness
inTown
Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές – Επιστολή από ΕΕ
Κόσμος 08.04.26

Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές - Επιστολή από ΕΕ

Η ΕΕ με επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου συμβούλεψες τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών να λάβουν πρόσθετες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι «τρομοκράτες και εξτρεμιστές δεν θα περάσουν στην ΕΕ κρυμμένοι στις μεταναστευτικές ροές»

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Με το βλέμμα στον δοκιμαζόμενο Λίβανο – Η Συρία μεταξύ ανάσχεσης και διάχυσης της κρίσης
Κρίσιμο σταυροδρόμι 08.04.26

Με το βλέμμα στον δοκιμαζόμενο Λίβανο – Η Συρία μεταξύ ανάσχεσης και διάχυσης της κρίσης

Εν μέσω του νέου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η όμορη Συρία θωράκισε τα σύνορα και έκλεισε προσωρινά το βασικό μεθοριακό πέρασμα με τη γειτονική της χώρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κατάπαυση πυρός στο παρά πέντε – Το Ισραήλ αρνείται να την εφαρμόσει στον Λίβανο – Πανηγυρισμοί Τραμπ για την «παγκόσμια ειρήνη»
Το παρασκήνιο της συμφωνίας 08.04.26 Upd: 10:16

Κατάπαυση πυρός στο παρά πέντε – Το Ισραήλ αρνείται να την εφαρμόσει στον Λίβανο – Πανηγυρισμοί Τραμπ για την «παγκόσμια ειρήνη»

Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Η εύθραυστη εκεχειρία ξεκινά και με τους δύο να δηλώνουν νικητές - Το Ισραήλ δεν δέχεται να σταματήσει την επίθεση στον Λίβανο - Δείτε live τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του
Κόσμος 08.04.26

Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του

Η επίθεση κατά του Ιράν έχει καταστρέψει το ίδιο το μη παρεμβατικό όραμα που είχε κατοχυρώσει το έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν: Αποδέχεται την εκεχειρία το Ισραήλ, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ
Λευκός Οίκος 08.04.26

«Το Ισραήλ αποδέχεται την εκεχειρία με το Ιράν»

Το Ισραήλ αποδέχεται την εκεχειρία που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, και η οποία περιλαμβάνει τον Λίβανο, όπως διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια
Ουκρανία 08.04.26

Φονικός ρωσικός βομβαρδισμός στη Ζαπορίζια

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια.

Σύνταξη
Ιράν: Για νίκη κάνει λόγο η Τεχεράνη – Το σχέδιο των 10 σημείων που διαβίβασε στην Ουάσιγκτον
Εκεχειρία 08.04.26

«Νίκη» του Ιράν με «σχέδιο 10 σημείων» προς τις ΗΠΑ

«Σχεδόν όλοι οι στόχοι του πολέμου έχουν επιτευχθεί», αναφέρει η Τεχεράνη, η οποία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο δέκα σημείων που, μεταξύ άλλων, προβλέπει άνοιγμα των Στενών υπό ιρανική επίβλεψη.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα που «επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του»
Αιματηρό επεισόδιο 08.04.26

Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα στην Καλιφόρνια

Ανδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο έπειτα από τους πυροβολισμούς που δέχτηκε από πράκτορες της ICE στην Καλιφόρνια, επειδή προσπάθησε «να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του».

Σύνταξη
Oπως πήγαν… έφυγαν
Φόβος παντού 08.04.26

Oπως πήγαν… έφυγαν

Δεξαμενόπλοια του Κατάρ προσπάθησαν, αλλά τελικά έκαναν στροφή δίχως να τολμήσουν να περάσουν το Ορμούζ

Γεώργιος Μαζιάς
Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 07.04.26

Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν πρότεινε την παράταση του τελεσίγραφου Τραμπ για δύο εβδομάδες και για το ίδιο διάστημα άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και κατάπαυση πυρός

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ
Κόσμος 07.04.26

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ

«Φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ. «Οι διανοητικές ικανότητες του προέδρου καταρρέουν», κατήγγειλε η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Σύνταξη
Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές – Επιστολή από ΕΕ
Κόσμος 08.04.26

Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές - Επιστολή από ΕΕ

Η ΕΕ με επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου συμβούλεψες τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών να λάβουν πρόσθετες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι «τρομοκράτες και εξτρεμιστές δεν θα περάσουν στην ΕΕ κρυμμένοι στις μεταναστευτικές ροές»

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Βασίλης Ρίζος: Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή
Βασίλης Ρίζος 08.04.26

Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή

Ο 48χρονος Βασίλης Ρίζος έφυγε από τη ζωή αιφνιδίως τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς στον ύπνο του. Ο άτυχος άνδρας, ήταν αρχιτέκτονας και πατέρας ενός παιδιού

Σύνταξη
Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)
Champions League 08.04.26

Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)

Ορεξάτος ήταν ο Ντιέγκο Σιμεόνε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον προημιτελικό με τη Μπαρτσελόνα και αφού υποκλίθηκε στον... απερχόμενο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμέν, έπειτα του διαμήνυσε ότι αν σταματήσει να τρέχει θα τον κάνει αλλαγή!

Σύνταξη
Με το βλέμμα στον δοκιμαζόμενο Λίβανο – Η Συρία μεταξύ ανάσχεσης και διάχυσης της κρίσης
Κρίσιμο σταυροδρόμι 08.04.26

Με το βλέμμα στον δοκιμαζόμενο Λίβανο – Η Συρία μεταξύ ανάσχεσης και διάχυσης της κρίσης

Εν μέσω του νέου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η όμορη Συρία θωράκισε τα σύνορα και έκλεισε προσωρινά το βασικό μεθοριακό πέρασμα με τη γειτονική της χώρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΤτΕ: Ποιοι παράγοντες «ταΐζουν» τον πληθωρισμό – Τι να περιμένουμε από εδώ κι εμπρός
Έκθεση ΤτΕ 08.04.26

Ποιοι παράγοντες «ταΐζουν» τον πληθωρισμό - Τι να περιμένουμε από εδώ κι εμπρός

Τα μη κατεργασμένα τρόφιμα και οι υπηρεσίες ήταν οι βασικοί παράγοντες που «τάισαν» τον πληθωρισμό την τελευταία τριετία. Τι δείχνει η νέα έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ).

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βγει στην τετράδα – Το απαραίτητο 2/2 και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων
Euroleague 08.04.26

Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βγει στην τετράδα – Το απαραίτητο 2/2 και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων

Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας και πλέον έχει πιθανότητες ακόμη και για την τετράδα – Ποια είναι τα σενάρια που δίνουν στους Πράσινους πλεονέκτημα έδρας.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς απάντηση στο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας τα κυβερνητικά μέτρα για τη βιομηχανία
Αντιπολίτευση 08.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς απάντηση στο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας τα κυβερνητικά μέτρα για τη βιομηχανία

«Η χώρα χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζει πραγματικά την παραγωγή και την οικονομία», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τα κυβερνητικά μέτρα

Σύνταξη
Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται – 50 χρόνια μετά, η κοινή μάχη με τον καρκίνο και ο φεμινισμός
1976 08.04.26

Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται - 50 χρόνια μετά, η κοινή μάχη με τον καρκίνο και ο φεμινισμός

Οι πρωταγωνίστριες του δεύτερου καστ «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται για μια εκδήλωση με αφορμή την 50ή επέτειο της τηλεοπτικής σειράς, στο Λος Άντζελες. Τι έχει συμβεί στη ζωή τους;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Tο ΠΑΣΟΚ, το «βαθύ γαλάζιο» του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο εκλογικός νόμος
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

Tο ΠΑΣΟΚ, το «βαθύ γαλάζιο» του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο εκλογικός νόμος

Με το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει τις προτάσεις του πρωθυπουργού «επικοινωνιακό πυροτέχνημα», το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης για τα μέτρα εξυγίανσης του πολιτικού συστήματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
Editorial 08.04.26

Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Bαρομετρικό χαμηλό για τον Τσιτσιπά: Το αρνητικό 12άμηνο, η καθίζηση και το άδηλο μέλλον (vids)
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Bαρομετρικό χαμηλό για τον Τσιτσιπά: Το αρνητικό 12άμηνο, η καθίζηση και το άδηλο μέλλον (vids)

Συνεχίζεται η αγωνιστική καθίζηση του Στέφανου Τσιτσιπά – Οριακό το 2026, αρνητικό το πρόσημο του τελευταίου 12άμηνου για τον Ελληνα τενίστα, που έχει μπροστά του ένα δύσκολο δίμηνο.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

