newspaper
Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: «Αναγκαία προϋπόθεση» να επεκταθεί στον Λίβανο η εκεχειρία, δηλώνει ο Μακρόν
Κόσμος 09 Απριλίου 2026, 01:15

Ιράν: «Αναγκαία προϋπόθεση» να επεκταθεί στον Λίβανο η εκεχειρία, δηλώνει ο Μακρόν

«Αναγκαία προϋπόθεση» θεωρεί ο Εμανουέλ Μακρόν την επέκταση της εκεχειρίας στον Λίβανο ώστε να είναι «αξιόπιστη και διαρκής» η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επέμεινε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια συνδιαλέξεών του με τους ομολόγους του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ότι είναι ανάγκη να επεκταθεί στον Λίβανο η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, κάτι που χαρακτήρισε «αναγκαία προϋπόθεση» ώστε η εκεχειρία να είναι «αξιόπιστη και διαρκής» (στη φωτογραφία του Reuters/Tom Nicholson, επάνω, ο Εμανουέλ Μακρόν).

«Αναγκαία προϋπόθεση» να επεκταθεί στον Λίβανο η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, δηλώνει ο Μακρόν

«Εξέφρασα την ελπίδα μου ότι η κατάπαυση του πυρός θα τηρηθεί πλήρως από τον καθένα από τους αντιμαχόμενους, σε όλα τα πεδία μαχών, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πρόκειται για αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου η κατάπαυση του πυρός να είναι αξιόπιστη και διαρκής», τόνισε ο κ. Μακρόν μέσω X – εκφράστηκε στα αγγλικά –, ενώ καταιγιστικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο στοίχισαν χθες τη ζωή σε τουλάχιστον 182 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 890, σύμφωνα με τον ακόμη προσωρινό απολογισμό του υπουργείου της Βηρυτού ως χθες το βράδυ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι ο πρώτος δυτικός ηγέτης που συζήτησε με τον ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη. Αυτή ήταν η τέταρτη συνδιάλεξη των δυο ανδρών αφότου άρχισε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου.

Η συμφωνία αυτή πρέπει «να ανοίξει τον δρόμο για να διεξαχθεί συνολική διαπραγμάτευση που θα εγγυηθεί την ασφάλεια για όλους στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο γάλλος πρόεδρος, που συμφωνεί σε αυτό με πολλούς άλλους ηγέτες.

Οι «ανησυχίες»

«Η όποια συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις ανησυχίες που εγείρουν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, αλλά και την περιφερειακή πολιτική του και τα μέτρα παρεμπόδισης της ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ», έκρινε.

Η Γαλλία «θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο» που της αναλογεί, «σε στενό συντονισμό με τους εταίρους της στη Μέση Ανατολή», προσβλέποντας σε «γερή και διαρκή ειρήνη», διαβεβαίωσε.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Βανς απειλεί την εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου και της «παρανόησης» από την Τεχεράνη
Εύθραυστη εκεχειρία 09.04.26

Ο Βανς πετάει το μπαλάκι του Λιβάνου στο Ιράν

Μπαλάκι έχει γίνει ο Λίβανος, τον οποίο βομβαρδίζει ανελέητα το Ισραήλ, καθώς ΗΠΑ και Ιράν διαφωνούν για το αν περιλαμβάνεται στη συμφωνία της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Εντυπωσιακό θέαμα: Ελεγχόμενες εκρήξεις σπάνε τους πάγους στον ποταμό Άμουρ
Κόσμος 08.04.26

Απίστευτες εικόνες από εκρήξεις πάγου στον ποταμό Άμουρ, στα σύνορα Κίνας-Ρωσίας

Εντυπωσιακές ελεγχόμενες εκρήξεις έσπασαν τον πάγο στον ποταμό Άμουρ, στα σινορωσικά σύνορα, προλαμβάνοντας καταστροφικές πλημμύρες και διευκολύνοντας άμεσα τη ναυσιπλοΐα.

Σύνταξη
Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές
Σχέδιο 12 σημείων 08.04.26

Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές

Λίγο καιρό πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με τη Ρωσία, όπως αποκαλύπτει το Politico. Η αντίδραση της ΕΕ.

Σύνταξη
Ισπανία: Η σιδηροτροχιά όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα είχε σπάσει μια μέρα πριν το θανατηφόρο δυστύχημα
Κόσμος 08.04.26

Η γραμμή όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα στην Ισπανία είχε σπάσει μια μέρα πριν το θανατηφόρο δυστύχημα

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας ήταν μια από τις πιο πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ευρώπη από τις αρχές του αιώνα

Σύνταξη
Handelsblatt: Το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 08.04.26

Handelsblatt: Το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επρόκειτο να συναντηθεί την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας να επιλύσει τη διαφωνία μεταξύ των συμμάχων σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έτοιμο για εκεχειρία με την Ρωσία το Κίεβο – Χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν
Κόσμος 08.04.26

Έτοιμο για εκεχειρία με την Ρωσία το Κίεβο, λέει ο Ζελένσκι και χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν

«Η Ουκρανία ζητεί πάντα μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διεξάγεται από τη Ρωσία εδώ στην Ευρώπη κατά του κράτους και του λαού μας» είπε ο Ζελένσκι

Σύνταξη
Ιράν: ένας πόλεμος που ο Τραμπ δεν μπορούσε (και δεν μπορεί) να κερδίσει
Αλαζονεία και κόστος 08.04.26

Ιράν: ένας πόλεμος που ο Τραμπ δεν μπορούσε (και δεν μπορεί) να κερδίσει

Η εκεχειρία σηματοδοτεί αντικειμενικά παραδοχή ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έναν πόλεμο κατά του Ιράν που δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Όμως, η ειρήνευση μπορεί να υπονομευτεί

Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές – Επιστολή από ΕΕ
Κόσμος 08.04.26

Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές - Επιστολή από ΕΕ

Η ΕΕ με επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου συμβούλεψε τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών να λάβουν πρόσθετες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι «τρομοκράτες και εξτρεμιστές δεν θα περάσουν στην ΕΕ κρυμμένοι στις μεταναστευτικές ροές»

inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα
Media 09.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα

Εύθραυστη εκεχειρία στον Περσικό • Η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της σε καύσιμα αλλά και την ευστάθεια στο σύστημα  ηλεκτροδότησης ενόψει των αυξημένων αναγκών λόγω των εορτών του Πάσχα

Σύνταξη
Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)
Champions League 09.04.26

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)

Αλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League για την Ατλέτικο που επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα που έμεινε με δέκα παίκτες στο 44'

Σύνταξη
Σύνταξη
Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)
Μπάσκετ 08.04.26

Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)

Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η δεύτερη σερί χρονιά ο ΠΑΟΚ ο οποίος υπέστη «γλυκιά» ήττα με 89-85 στη Μούρθια κι έτσι υπερασπίστηκε το +6 του πρώτου αγώνα. Αντίπαλός του και πάλι η Μπιλμπάο

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)

Αποβολή του Κουμπαρσί, ο οποίος γκρέμισε» ως τελευταίος παίκτης τον Σιμεόνε, με τον Άλβαρες να μετουσιώνει το φάουλ σε γκολ για το 1-0 της Ατλέτικοεπί της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου.

Σύνταξη
Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»
Ο προικοθήρας 08.04.26

Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του δεν είναι οικογενειακή κόντρα αλλά μια στρατηγική επιλογή που του εξασφάλισε τα μυθικά πλούτη των Πελτζ

Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί
Ελλάδα 08.04.26

Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί

Οι δράστες έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι του 65χρονου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας τον ξυλοκόπησαν και τον έσυραν προκειμένου να τους υποδείξει που έχει χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
ΕΕΕ: Ηχηρή παρέμβαση στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Ελλάδα 08.04.26

Ηχηρή παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

«Η αμφισβήτηση της αμεροληψίας εισαγγελικών αρχών χωρίς τεκμηριωμένη βάση πλήττει την εισαγγελική ανεξαρτησία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη», τονίζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ).

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Αν επιτρέψουμε στη Ράγιο να πιάσει τον ρυθμό της τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα»
Μπάσκετ 08.04.26

Νίκολιτς: «Αν επιτρέψουμε στη Ράγιο να πιάσει τον ρυθμό της τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα»

Όσα δήλωσαν ο Μάρκο Νίκολιτς και Ορμπελίν Πινέδα για την πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Βαγιεκάνο. Όσα πρέπει να κάνει η Ένωση ώστε να μπορέσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα ενόψει του επαναληπτικού.

Σύνταξη
Μαζικές απαγορεύσεις στα social media ανηλίκων – Οι ειδικοί προειδοποιούν για λάθος στρατηγική
Τεχνολογία 08.04.26

Μαζικές απαγορεύσεις στα social media ανηλίκων – Οι ειδικοί προειδοποιούν για λάθος στρατηγική

Η Ελλάδα ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών.  Η ρύθμιση θα έρθει εντός του καλοκαιριού του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»
Επικαιρότητα 08.04.26

Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»

Τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα στενά του Ορμούζ είπε πως «μας απασχολεί ιδιαιτέρως καθώς είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο».

Σύνταξη
Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Cookies