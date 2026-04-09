Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επέμεινε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια συνδιαλέξεών του με τους ομολόγους του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ότι είναι ανάγκη να επεκταθεί στον Λίβανο η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, κάτι που χαρακτήρισε «αναγκαία προϋπόθεση» ώστε η εκεχειρία να είναι «αξιόπιστη και διαρκής» (στη φωτογραφία του Reuters/Tom Nicholson, επάνω, ο Εμανουέλ Μακρόν).

«Αναγκαία προϋπόθεση» να επεκταθεί στον Λίβανο η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, δηλώνει ο Μακρόν

«Εξέφρασα την ελπίδα μου ότι η κατάπαυση του πυρός θα τηρηθεί πλήρως από τον καθένα από τους αντιμαχόμενους, σε όλα τα πεδία μαχών, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πρόκειται για αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου η κατάπαυση του πυρός να είναι αξιόπιστη και διαρκής», τόνισε ο κ. Μακρόν μέσω X – εκφράστηκε στα αγγλικά –, ενώ καταιγιστικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο στοίχισαν χθες τη ζωή σε τουλάχιστον 182 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 890, σύμφωνα με τον ακόμη προσωρινό απολογισμό του υπουργείου της Βηρυτού ως χθες το βράδυ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι ο πρώτος δυτικός ηγέτης που συζήτησε με τον ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη. Αυτή ήταν η τέταρτη συνδιάλεξη των δυο ανδρών αφότου άρχισε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου.

Η συμφωνία αυτή πρέπει «να ανοίξει τον δρόμο για να διεξαχθεί συνολική διαπραγμάτευση που θα εγγυηθεί την ασφάλεια για όλους στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο γάλλος πρόεδρος, που συμφωνεί σε αυτό με πολλούς άλλους ηγέτες.

Οι «ανησυχίες»

«Η όποια συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις ανησυχίες που εγείρουν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, αλλά και την περιφερειακή πολιτική του και τα μέτρα παρεμπόδισης της ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ», έκρινε.

Η Γαλλία «θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο» που της αναλογεί, «σε στενό συντονισμό με τους εταίρους της στη Μέση Ανατολή», προσβλέποντας σε «γερή και διαρκή ειρήνη», διαβεβαίωσε.

I spoke today with Iranian President Massoud Pezeshkian, as well as with U.S. President Donald Trump. I told both of them that their decision to accept a ceasefire was the best possible one. I expressed my hope… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 8, 2026

Πηγή: ΑΠΕ