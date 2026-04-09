Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) εξέφρασε την «αγανάκτησή της» για «τους θανάτους και τις καταστροφές» που προκάλεσαν χθες Τετάρτη καταιγιστικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στον Λίβανο (στη φωτογραφία του Reuters/Emilie Madi, επάνω, εγκλωβισμένη γυναίκα στα συντρίμμια κτιρίου στη Βηρυτό που βομβάρδισε το Ισραήλ).

«Η οποιαδήποτε συμφωνία για την περιοχή πρέπει να πάρει υπόψη την ασφάλεια, την προστασία και την αξιοπρέπεια των αμάχων στον Λίβανο», τόνισε η ΔΕΕΣ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

«Επειτα από πέντε και πλέον εβδομάδες εχθροπραξιών, ο πληθυσμός έχει επείγουσα ανάγκη ανακούφισης από τη βία», επέμεινε.

Από την πλευρά της, η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) ανέφερε ότι ομάδες της συνέβαλαν να αντιμετωπιστεί η μαζική διακομιδή τραυματιών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, στο δημόσιο νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι της Βηρυτού.

«Εφθαναν ασθενείς με τραύματα από θραύσματα και σοβαρές αιμορραγίες. Ενας από αυτούς εισήχθη αφού έχασε και τα δυο πόδια. Η κατάσταση είναι χαοτική, διακομίζονται ολοένα περισσότεροι» τραυματίες, τόνισε ο Κρίστοφερ Στόουκς, συντονιστής της MSF στον Λίβανο για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.

«Οι βομβαρδισμοί στα τυφλά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές είναι εντελώς απαράδεκτοι», συνέχισε. «Οι ακατάπαυστες επιθέσεις εναντίον αμάχων πρέπει να σταματήσουν. Οι εξαναγκαστικοί και επανειλημμένοι εκτοπισμοί πληθυσμών – έγκλημα πολέμου – πρέπει να σταματήσουν».

«Φρικιαστικό»

Το εύρος των σφαγών κατά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο είναι «φρικιαστικό», δήλωσε ο Υπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει να τεθεί τέλος στον «εφιάλτη».

«Το εύρος των σφαγών και των καταστροφών στον Λίβανο σήμερα είναι πολύ απλά φρικιαστικό», ανέφερε ο Φόλκερ Τουρκ σε ανακοίνωση.

«Ενα τέτοιο αιματοκύλισμα μέσα σε λίγες ώρες μετά την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν ξεπερνά τη φαντασία. Ασκεί τεράστια πίεση για μια εύθραυστη ειρήνη, που χρειάζεται απεγνωσμένα για τους άμαχους πληθυσμούς», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον 182 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 890 τραυματίστηκαν χθες όταν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν κύμα βομβαρδισμών άνευ προηγουμένου σε αυτόν τον πόλεμο, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.

Πηγή: ΑΠΕ