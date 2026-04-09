Λίβανος: «Αγανάκτηση για τους θανάτους και τις καταστροφές» που προκάλεσε το Ισραήλ
Την «αγανάκτησή» της εκφράζει η ΔΕΕΣ για τις ισραηλινές σφαγές στον Λίβανο, το εύρος των οποίων είναι «πολύ απλά φρικιαστικό», σύμφωνα με αξιωματούχο του ΟΗΕ.
- Ηχηρή παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
- Θεσσαλονίκη: Στην εντατική διασωληνωμένος ο φοιτητής με βακτηριακή μηνιγγίτιδα – Σε χημειοπροφύλαξη οι επαφές του
- Χαϊδάρι: Συμμορία έκλεβε διερχόμενους οδηγούς παριστάνοντας ότι έχουν βλάβη στο δικό τους αυτοκίνητο
- «Προσγειωσούλα αβαβά» – Ξαναχτύπησε ο Έλληνας πιλότος με τις viral εκφράσεις
Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) εξέφρασε την «αγανάκτησή της» για «τους θανάτους και τις καταστροφές» που προκάλεσαν χθες Τετάρτη καταιγιστικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στον Λίβανο (στη φωτογραφία του Reuters/Emilie Madi, επάνω, εγκλωβισμένη γυναίκα στα συντρίμμια κτιρίου στη Βηρυτό που βομβάρδισε το Ισραήλ).
«Η οποιαδήποτε συμφωνία για την περιοχή πρέπει να πάρει υπόψη την ασφάλεια, την προστασία και την αξιοπρέπεια των αμάχων στον Λίβανο», τόνισε η ΔΕΕΣ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.
«Οι βομβαρδισμοί στα τυφλά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές είναι εντελώς απαράδεκτοι»
«Επειτα από πέντε και πλέον εβδομάδες εχθροπραξιών, ο πληθυσμός έχει επείγουσα ανάγκη ανακούφισης από τη βία», επέμεινε.
Από την πλευρά της, η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) ανέφερε ότι ομάδες της συνέβαλαν να αντιμετωπιστεί η μαζική διακομιδή τραυματιών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, στο δημόσιο νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι της Βηρυτού.
«Εφθαναν ασθενείς με τραύματα από θραύσματα και σοβαρές αιμορραγίες. Ενας από αυτούς εισήχθη αφού έχασε και τα δυο πόδια. Η κατάσταση είναι χαοτική, διακομίζονται ολοένα περισσότεροι» τραυματίες, τόνισε ο Κρίστοφερ Στόουκς, συντονιστής της MSF στον Λίβανο για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.
«Οι βομβαρδισμοί στα τυφλά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές είναι εντελώς απαράδεκτοι», συνέχισε. «Οι ακατάπαυστες επιθέσεις εναντίον αμάχων πρέπει να σταματήσουν. Οι εξαναγκαστικοί και επανειλημμένοι εκτοπισμοί πληθυσμών – έγκλημα πολέμου – πρέπει να σταματήσουν».
«Φρικιαστικό»
Το εύρος των σφαγών κατά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο είναι «φρικιαστικό», δήλωσε ο Υπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει να τεθεί τέλος στον «εφιάλτη».
«Το εύρος των σφαγών και των καταστροφών στον Λίβανο σήμερα είναι πολύ απλά φρικιαστικό», ανέφερε ο Φόλκερ Τουρκ σε ανακοίνωση.
«Ενα τέτοιο αιματοκύλισμα μέσα σε λίγες ώρες μετά την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν ξεπερνά τη φαντασία. Ασκεί τεράστια πίεση για μια εύθραυστη ειρήνη, που χρειάζεται απεγνωσμένα για τους άμαχους πληθυσμούς», πρόσθεσε.
Τουλάχιστον 182 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 890 τραυματίστηκαν χθες όταν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν κύμα βομβαρδισμών άνευ προηγουμένου σε αυτόν τον πόλεμο, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.
Πηγή: ΑΠΕ
- Λίβανος: Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς
- Λίβανος: Η κυβέρνηση Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL
- Κύπρος: Νέο διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ διόρισε ο Αντόνιο Γκουτέρες
- Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
- Ιράν: «Αναγκαία προϋπόθεση» να επεκταθεί στον Λίβανο η εκεχειρία, δηλώνει ο Μακρόν
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα
- Ιράν: Ο Βανς απειλεί την εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου και της «παρανόησης» από την Τεχεράνη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις