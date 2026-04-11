Ο Νετανιάχου ζητά ξανά την αναβολή της δίκης του για διαφθορά – Επικαλέιται «λόγους εθνικής ασφάλειας»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε την Παρασκευή την αναβολή της δίκης του για διαφθορά για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, επικαλούμενος «απόρρητους λόγους ασφαλείας και πολιτικούς λόγους», σύμφωνα με την Ισραηλινή Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία.

Ο Νετανιάχου δεν διευκρίνισε τους λόγους της αίτησής του και παραμένει ασαφές αν το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ θα την κάνει δεκτή εν όλω ή εν μέρει, σύμφωνα με το Anadolu Agency.

Το δικαστήριο αποφάσισε την Πέμπτη να συνεχίσει τη δίκη την Κυριακή 12 Απριλίου, μετά την αναστολή της λόγω της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν την Τρίτη εκεχειρία δύο εβδομάδων, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, ως ένα βήμα προς μια πιθανή ευρύτερη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης που έχει αφήσει χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία ακολούθησε μια «εφικτή» πρόταση 10 σημείων που παρουσίασε το Ιράν, με τις διαπραγματεύσεις να αναμένεται να καθορίσουν αν μπορεί να επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία.

Οι υποθέσεις εναντίον του Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης σε τρεις υποθέσεις, γνωστές ως Υποθέσεις 1000, 2000 και 4000. Οι εισαγγελείς κατέθεσαν κατηγορητήρια για τις υποθέσεις τον Νοέμβριο του 2019.

Η Υπόθεση 1000 επικεντρώνεται σε ισχυρισμούς ότι ο Νετανιάχου και μέλη της οικογένειάς του έλαβαν ακριβά δώρα από πλούσιους επιχειρηματίες σε αντάλλαγμα για χάρες και βοήθεια σε διάφορα θέματα.

Στην Υπόθεση 2000, κατηγορείται ότι διαπραγματεύτηκε με τον Άρνον Μόζες, εκδότη της ιδιωτικής εφημερίδας Yedioth Ahronoth, για να εξασφαλίσει ευνοϊκή κάλυψη από τα ΜΜΕ.

Η Υπόθεση 4000 αφορά ισχυρισμούς ότι ο Νετανιάχου προώθησε ρυθμιστικές αποφάσεις προς όφελος του Σαούλ Ελόβιτς, πρώην ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας ειδήσεων Walla και πρώην στελέχους της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Bezeq, σε αντάλλαγμα για θετική κάλυψη.

Η δίκη του Νετανιάχου ξεκίνησε το 2020 και συνεχίζεται. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «πολιτική εκστρατεία με στόχο την ανατροπή» του.

Εκτός από τη δίκη για διαφθορά, ο Νετανιάχου καταζητείται από το 2024 για να εμφανιστεί ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.