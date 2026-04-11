newspaper
Σάββατο 11 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.04.2026 | 17:11
Παραδόθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. 32χρονος για το αιματηρό περιστατικό στο Σούλι
Σημαντική είδηση:
11.04.2026 | 14:43
Μυστήριο στην Θεσσαλονίκη: Σορός 64χρονου εντοπίστηκε σε ρεματιά στην Ευκαρπία
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διαψεύδουν τον Τραμπ οι υπηρεσίες του: Το Ιράν έχει ακόμα χιλιάδες πυραύλους – «Θα ανασυστήσουν το οπλοστάσιο»
Κόσμος 11 Απριλίου 2026, 17:15

Διαψεύδουν τον Τραμπ οι υπηρεσίες του: Το Ιράν έχει ακόμα χιλιάδες πυραύλους – «Θα ανασυστήσουν το οπλοστάσιο»

«Οι Ιρανοί έχουν δείξει αξιοσημείωτη ικανότητα να καινοτομούν και να ανασυγκροτούν τις δυνάμεις τους γρήγορα»

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υγιεινή διατροφή: Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε

Υγιεινή διατροφή: Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε

Spotlight

Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έδειξε για άλλη μια φορά σίγουρος απέναντι στους δημοσιογράφους: Ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε «λειτουργικά» το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, αφήνοντας εκτοξευτές και πυραύλους «εξαντλημένους, αποδεκατισμένους και σχεδόν εντελώς αναποτελεσματικούς» όπως είπε. Δεν είναι όμως η ιρανική προπαγάνδα που τον διαψεύδει, αλλά οι ίδιες οι υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Την Τετάρτη, ο στρατηγός Νταν Κέιν, αρχηγός του Μικτού Επιτελείου Στρατού, δήλωσε ότι τα πλήγματα διέλυσαν τη βάση της αμυντικής βιομηχανίας του Ιράν. Είπε πως με τα περισσότερα από 13.000 πυρομαχικά, που έριξαν σε χώρους αποθήκευσης πυραύλων και drones, ναυτικό και αμυντική βιομηχανία , διασφάλισαν «ότι το Ιράν δεν μπορεί να ανασυστήσει την ικανότητα να προβάλλει ισχύ πέρα από τα σύνορά του».

Έτσι, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Άνα Κέλι «αυτή η μεγάλη στρατιωτική επιτυχία» θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να διαπραγματευτούν «από θέση μέγιστης ισχύος προκειμένου να τερματίσουν οριστικά αυτές τις απειλές κατά των αμερικανικών στρατευμάτων και της πατρίδας μας». Ήδη το Σάββατο 11 Απριλίου ξεκίνησαν οι επαφές στην Ισλαμαμπάντ με την αμερικανική πλευρά να εκπροσωπείται από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι υπηρεσίες άλλα λένε

Την παραπάνω όμως αισιοδοξία δεν φαίνεται να συμμερίζονται ειδικοί οι οποίοι έχουν γνώση των τελευταίων πληροφοριών από αμερικανικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, αν και αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι περισσότεροι από τους μισούς εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν έχουν καταστραφεί, υποστεί ζημιές ή παγιδευτεί υπόγεια, πολλοί από εκείνους τους εκτοξευτές που απομένουν μπορούν να επισκευαστούν ή να ανασκαφούν από υπόγεια συγκροτήματα.

Οι αμερικανικές εκθέσεις πληροφοριών δείχνουν ότι το Ιράν μπορεί να ανασυστήσει μέρος της πυραυλικής του δύναμης.

Το πυραυλικό απόθεμα του Ιράν έχει επίσης περίπου υποδιπλασιαστεί στη σύγκρουση, ωστόσο διατηρεί ακόμη χιλιάδες βαλλιστικούς πυραύλους μέσου και μικρού βεληνεκούς, που θα μπορούσαν να βγουν από κρυψώνες ή να ανασυρθούν από υπόγειες τοποθεσίες, δήλωσαν αμερικανοί και ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Αν και το Ιράν έχει πλέον αρκετά λιγότερο από το 50% των drones, Αμερικανοί αξιωματούχοι, σημειώνουν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να αποκτήσει παρόμοια συστήματα από τη Ρωσία για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον των γειτόνων του.

Αξιοσημείωτη ικανότητα

Το Ιράν εξακολουθεί επίσης να διαθέτει ένα μικρό απόθεμα πυραύλων κρουζ, που μπορούν να πλήξουν πλοία στον Περσικό Κόλπο ή αμερικανικά στρατεύματα που ίσως επιχειρούσαν να καταλάβουν ένα νησί,  αν οι διαπραγματεύσεις κατέρρεαν, λένε αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Οι Ιρανοί έχουν δείξει αξιοσημείωτη ικανότητα να καινοτομούν και να ανασυστούν τις δυνάμεις τους γρήγορα», είπε ο Κένεθ Πόλακ, πρώην αναλυτής της C.I.A. και αντιπρόεδρος πολιτικής στο Middle East Institute. «Είναι πολύ πιο υπολογίσιμος αντίπαλος από τους περισσότερους στρατούς της Μέσης Ανατολής, εκτός από τους Ισραηλινούς.»

Αν και οι αμερικανοί αναλυτές δεν προβλέπουν ότι ο ιρανικός στρατός θα επιστρέψει σύντομα σε προπολεμικούς αριθμούς πυραύλων και drones, το Ιράν έχει αποδειχθεί ανθεκτικός αντίπαλος, και ορισμένοι αναλυτές της αμερικανικής κυβέρνησης εκτιμούν ότι το Ιράν θα μπορούσε ακόμη να θέσει σε λειτουργία μέρος των βαλλιστικών του εκτοξευτών πυραύλων.

Θα ανασύρουν πυραύλους

Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι περίπου τα 2/3 των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν τέθηκαν εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά σημειώνουν ότι οι Ιρανοί θα μπορούσαν να ανασύρουν πολλούς από εκείνους που παγιδεύτηκαν υπόγεια από τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε επίσης ότι το Ιράν εξακολουθεί να έχει περισσότερους από 1.000 από τους περίπου 2.500 πυραύλους μέσου βεληνεκούς που διέθετε στην αρχή του πολέμου. Οι υπόλοιποι είτε εκτοξεύθηκαν είτε καταστράφηκαν.

Το Ιράν διέθετε πυραυλικά συγκροτήματα θαμμένα βαθιά μέσα σε βουνά. Το Ισραήλ επικεντρώθηκε στη χρήση αεροπορικών πληγμάτων για να κλείσει τις σήραγγες εξόδου των εκτοξευτών πυραύλων, αλλά οι ίδιες οι βάσεις αποδείχθηκαν δύσκολο να καταστραφούν, είπαν ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Για τους Ισραηλινούς είναι μεγάλο επίτευγμα ότι κατάφεραν –όπως ισχυρίζονται- ότι δέχονταν έστω μόνο 10-15 πυραυλικά χτυπήματα ημερησίως, ενώ στην αρχή του πολέμου ήταν δεκάδες.

«Ένα από τα μεγάλα συμπεράσματα εδώ είναι ότι το Ιράν, με ένα μικρό κλάσμα των προηγούμενων δυνατοτήτων του, μπορεί ακόμη να είναι ο κυρίαρχος παράγοντας που ελέγχει την ειρήνη και την ασφάλεια στον Κόλπο», είπε ο Τζον Άρτερμαν, του Center for Strategic and International Studies. «Έχει αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα ότι κάθε μέρα που δεν χάνει, κερδίζει, και κάθε μέρα που εμείς δεν κερδίζουμε, χάνουμε.»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Ακίνητα: Έκρηξη τιμών σε Ελλάδα και Ευρώπη [πίνακες]

Ακίνητα: Έκρηξη τιμών σε Ελλάδα και Ευρώπη [πίνακες]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υγιεινή διατροφή: Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε

Υγιεινή διατροφή: Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στην Κύπρο: Μάχη για απεγκλωβισμό ατόμου – Τρείς τραυματίες
Κόσμος 11.04.26

Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στην Κύπρο

Άμεσα έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι ίδιες πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν ότι υπάρχουν πρόσωπα εντός του κτιρίου.

Σύνταξη
Γεροξεκούτης, παλιάτσος, «απολύεσαι!»: 12 φορές που οι παγκόσμιοι ηγέτες τα έβαλαν ανοιχτά με τον Τραμπ
Κόσμος 11.04.26

Γεροξεκούτης, παλιάτσος, «απολύεσαι!»: 12 φορές που οι παγκόσμιοι ηγέτες τα έβαλαν ανοιχτά με τον Τραμπ

Στις δύο θητείες του Τραμπ, ξένοι αξιωματούχοι τον έχουν προσβάλει, τον έχουν τρολάει, έχουν διαφωνήσει μαζί του σε ζωντανή μετάδοση και έχουν πιαστεί από ανοιχτό μικρόφωνο να τον κουτσομπολεύουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σερβία: Τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στον αγωγό ίσως αποτελούν «ρωσική εμπλοκή», σύμφωνα με εμπειρογνώμονα
Balkan Stream 11.04.26

Σερβία: Τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στον αγωγό ίσως αποτελούν «ρωσική εμπλοκή», σύμφωνα με εμπειρογνώμονα

Πρώην Ουκρανός υποστράτηγος υποστηρίζει ότι τα 4 κιλά εκρηκτικών που βρέθηκαν στη Σερβία αποτελούσαν απόπειρα επηρεασμού των εκλογών της Ουγγαρίας από τη Ρωσία

Σύνταξη
Η μοναξιά δεν συμφέρει τις ΗΠΑ – Τρεις λόγοι που οι Αμερικανοί θα παραμείνουν στο NATO
Σκληρή βαθμολογία 11.04.26

Η μοναξιά δεν συμφέρει τις ΗΠΑ – Τρεις λόγοι που οι Αμερικανοί θα παραμείνουν στο NATO

Οι ΗΠΑ επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να απαγάγουν ηγέτες κρατών, να βομβαρδίζουν χώρες, αλλά να αποχωρήσουν από την ισχυρότερη στρατιωτική συμμαχία του πλανήτη, το NATO, θα ήταν ίσως μια τρέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ο Θεός δεν ευλογεί κανέναν πόλεμο»: Ο Πάπας εκφράζει εκ νέου αποδοκιμασία για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή
«Χέρια γεμάτα αίμα» 11.04.26

«Ο Θεός δεν ευλογεί κανέναν πόλεμο»: Ο Πάπας εκφράζει εκ νέου αποδοκιμασία για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Η ανάρτηση στα social media επικρίνει τις προσπάθειες εργαλειοποίησης της θρησκείας για την εξύμνηση του πολέμου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Undertourism: Η άλλη όψη του υπερτουρισμού – Προορισμοί που υπόσχονται ταξίδια με χαρακτήρα
Undertourism 11.04.26

Η άλλη όψη του υπερτουρισμού - Η τάση που λέει όχι στον συνωστισμό και επιλέγει ταξίδια με χαρακτήρα

Στόχος του undertourism είναι να φέρει στο προσκήνιο λιγότερο γνωστούς προορισμούς που, ωστόσο, συνδυάζουν φυσικό κάλλος, πολιτισμό, αυθεντικότητα και χαμηλότερο κόστος από το συνηθισμένο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια»
Κόσμος 11.04.26

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια»

Το πρόσωπο του Χαμενεΐ παραμορφώθηκε στην επίθεση κατά του συγκροτήματος του ανώτατου ηγέτη στην κεντρική Τεχεράνη και υπέστη σοβαρά τραύματα στο ένα ή και στα δύο πόδια, σύμφωνα και με τις τρεις πηγές από το Ιράν

Σύνταξη
Στο Ισραήλ η ελληνική αποστολή για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός – Τι ώρα αναμένεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος
Κόσμος 11.04.26

Στο Ισραήλ η ελληνική αποστολή για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός – Τι ώρα αναμένεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Η αποστολή βρίσκεται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και και θα κατευθυνθεί προς την Ιερουσαλήμ, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή στο Ναό της Αναστάσεως για την αφή του Αγίου Φωτός

Σύνταξη
Εκλογές στο Περού: Φαβορί η δεξιά Φουχιμόρι – Εξαγγέλλει μαζικές απελάσεις και σύσφιγξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ
Λατινική Αμερική 11.04.26

Εκλογές στο Περού: Φαβορί η δεξιά Φουχιμόρι – Εξαγγέλλει μαζικές απελάσεις και σύσφιγξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ

Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι, κόρη του διαβόητου άλλοτε προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι, φαίνεται να προηγείται ανάμεσα στους 35 υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές του Περού

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ – Πρόσωπο με πρόσωπο οι διαπραγματεύσεις απεσταλμένων ΗΠΑ και Ιράν
Τα βλέμματα στο Ισλαμαμπάντ 11.04.26 Upd: 17:58

Ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ – Πρόσωπο με πρόσωπο οι διαπραγματεύσεις απεσταλμένων ΗΠΑ και Ιράν

Στο Πακιστάν για τις κρίσιμες συνομιλίες οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Αλεξάνδρα Τάνκα
Η επιτυχία στην Βενεζουέλα έκανε τον Τραμπ ακόμα πιο αλαζόνα – Και τώρα, πληρώνει το τίμημα στο Ιράν
Μετά η Κούβα; 11.04.26

Η επιτυχία στην Βενεζουέλα έκανε τον Τραμπ ακόμα πιο αλαζόνα – Και τώρα, πληρώνει το τίμημα στο Ιράν

Ο Τζον Φίλι λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν «μεθυσμένος από τη νίκη» της σύλληψης του Μαδούρο και ότι ενδέχεται να επαναλάβει το ίδιο λάθος στην Κούβα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Το φως της Ανάστασης μας δείχνει τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε – Μια κοινωνία δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Φάμελλος: Το φως της Ανάστασης μας δείχνει τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε – Μια κοινωνία δικαίου

«Η Ανάσταση μας φέρνει από το σκοτάδι στο φως και την αναγέννηση. Αυτή είναι και η ευχή μου. Μια ευχή που οφείλουμε να την κάνουμε πράξη για την αναγέννηση της πατρίδας μας. Γιατί αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο», τονίζει στο πασχαλινό του μήνυμα ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Έρχονται οι «Αγώνες Πείνας» με παλιές και νέες φυσιογνωμίες
«Θυμάστε;» 11.04.26

Έρχονται οι «Αγώνες Πείνας» με παλιές και νέες φυσιογνωμίες

Στο νέο προωθητικό βίντεο της Lionsgate για το franchise, το οποίο περιλαμβάνει μια αναδρομή στις πέντε προηγούμενες ταινίες και στιγμιότυπα από τους πεντηκοστούς «Αγώνες Πείνας».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 11.04.26

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ουγγαρία για τις θέσεις 1-4 των προκριματικών του World Cup. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 11.04.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Έβερτον

LIVE: Μπρέντφορντ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Έβερτον για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Το φως κερδίζει το σκοτάδι – Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με τη συνοχή της κοινωνίας μας
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Μητσοτάκης: Το φως κερδίζει το σκοτάδι – Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με τη συνοχή της κοινωνίας μας

Στο μήνυμά του για την Ανάσταση και το Πάσχα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι «η Ελλάδα βαδίζει σταθερά στον δρόμο της σιγουριάς και της διαρκούς προόδου», προσθέτοντας ότι «τα προβλήματα δεν λείπουν»

Σύνταξη
LIVE: Μπέρνλι – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 11.04.26

LIVE: Μπέρνλι – Μπράιτον

LIVE: Μπέρνλι – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Μπράιτον για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Επανεκκίνηση. Μαζί να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Ανδρουλάκης: Επανεκκίνηση. Μαζί να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πασχαλινό του μήνυμα, τονίζει ότι, φέτος, καλούμαστε να κάνουμε μια πολυδιάστατη μετάβαση - ως ανθρωπότητα, από τη φρίκη των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, στην πολυπόθητη ειρήνη. Αλλά και ως χώρα, οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας τις βαθιές ανισότητες και το αδύναμο κοινωνικό κράτος και να εγγυηθούμε μια δίκαιη κοινωνία

Σύνταξη
Διαμαρτυρία-έπος από τους οπαδούς της Γκλάντμπαχ: «Να μην αγοράσει κανείς λουκάνικα και μπύρες»
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Διαμαρτυρία-έπος από τους οπαδούς της Γκλάντμπαχ: «Να μην αγοράσει κανείς λουκάνικα και μπύρες»

Έναν ιδιαίτερο τρόπο βρήκαν να διαμαρτυρηθούν οι φίλαθλοι της Γκλάντμπαχ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λειψία για την 29η αγωνιστική της Bundesliga.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σακελλαρίδης: Το μήνυμα της Ανάστασης ας είναι ισχυρότερο από τη βαρβαρότητα – Πάλι στη λάθος πλευρά της Ιστορίας ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Σακελλαρίδης: Το μήνυμα της Ανάστασης ας είναι ισχυρότερο από τη βαρβαρότητα – Πάλι στη λάθος πλευρά της Ιστορίας ο Μητσοτάκης

Για τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, που άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και πάνω από χίλιους τραυματίες μέσα σε λίγα λεπτά», κάνει λόγο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τονίζοντας πως «αυτή τη σφαγή ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε 'αντιπαραγωγική', τη στιγμή που ο Πέδρο Σάντσεθ μιλάει για τον ηθικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη και μιλάει ανοιχτά για εγκλήματα πολέμου του Νετανιάχου και του Τραμπ»

Σύνταξη
Βάρη: Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς
Διέφυγαν οι δράστες 11.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς στη Βάρη

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δράστες επιχείρησαν να εμβολίσουν τη μηχανή της Αστυνομίας στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής, στη Βάρη

Σύνταξη
Συλλυπητήρια από ΕΠΟ, Άρη, ΠΑΟΚ και Ηρακλή για τον Στέφανο Μπορμπόκη
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Συλλυπητήρια από ΕΠΟ, Άρη, ΠΑΟΚ και Ηρακλή για τον Στέφανο Μπορμπόκη

Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί τον χαμό του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, με την ΕΠΟ και τις ΠΑΕ Άρης, Ηρακλής και ΠΑΟΚ να εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια.

Σύνταξη
Γάλλος αθλητής του παρκούρ γίνεται viral με τρομακτικά άλματα σε ταράτσες της Αθήνας
Κόβουν την ανάσα 11.04.26

Γάλλος αθλητής του παρκούρ γίνεται viral με τρομακτικά άλματα σε ταράτσες της Αθήνας

Ο 24χρονος Γάλλος αθλητής του παρκούρ ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο κόβοντας την ανάσα τον θαυμαστών του για την επικινδυνότητα των αλμάτων που κάνει στα πιο απίθανα μέρη.

Σύνταξη
Στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης ο Δένδιας – «Σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού»
Ξάνθη 11.04.26

Στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης ο Δένδιας – «Σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού»

«Θέλω με την παρουσία μου κάθε χρόνο σε μία από τις ακριτικές περιοχές της χώρας, να υπογραμμίζω την προσφορά σας προς την ελληνική κοινωνία», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στα στελέχη της ΑΣΔΙΘ στην Ξάνθη

Σύνταξη
Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στην Κύπρο: Μάχη για απεγκλωβισμό ατόμου – Τρείς τραυματίες
Κόσμος 11.04.26

Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στην Κύπρο

Άμεσα έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι ίδιες πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν ότι υπάρχουν πρόσωπα εντός του κτιρίου.

Σύνταξη
Γεροξεκούτης, παλιάτσος, «απολύεσαι!»: 12 φορές που οι παγκόσμιοι ηγέτες τα έβαλαν ανοιχτά με τον Τραμπ
Κόσμος 11.04.26

Γεροξεκούτης, παλιάτσος, «απολύεσαι!»: 12 φορές που οι παγκόσμιοι ηγέτες τα έβαλαν ανοιχτά με τον Τραμπ

Στις δύο θητείες του Τραμπ, ξένοι αξιωματούχοι τον έχουν προσβάλει, τον έχουν τρολάει, έχουν διαφωνήσει μαζί του σε ζωντανή μετάδοση και έχουν πιαστεί από ανοιχτό μικρόφωνο να τον κουτσομπολεύουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 11 Απριλίου 2026
Cookies