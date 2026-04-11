Διαψεύδουν τον Τραμπ οι υπηρεσίες του: Το Ιράν έχει ακόμα χιλιάδες πυραύλους – «Θα ανασυστήσουν το οπλοστάσιο»

Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έδειξε για άλλη μια φορά σίγουρος απέναντι στους δημοσιογράφους: Ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε «λειτουργικά» το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, αφήνοντας εκτοξευτές και πυραύλους «εξαντλημένους, αποδεκατισμένους και σχεδόν εντελώς αναποτελεσματικούς» όπως είπε. Δεν είναι όμως η ιρανική προπαγάνδα που τον διαψεύδει, αλλά οι ίδιες οι υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Την Τετάρτη, ο στρατηγός Νταν Κέιν, αρχηγός του Μικτού Επιτελείου Στρατού, δήλωσε ότι τα πλήγματα διέλυσαν τη βάση της αμυντικής βιομηχανίας του Ιράν. Είπε πως με τα περισσότερα από 13.000 πυρομαχικά, που έριξαν σε χώρους αποθήκευσης πυραύλων και drones, ναυτικό και αμυντική βιομηχανία , διασφάλισαν «ότι το Ιράν δεν μπορεί να ανασυστήσει την ικανότητα να προβάλλει ισχύ πέρα από τα σύνορά του».

Έτσι, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Άνα Κέλι «αυτή η μεγάλη στρατιωτική επιτυχία» θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να διαπραγματευτούν «από θέση μέγιστης ισχύος προκειμένου να τερματίσουν οριστικά αυτές τις απειλές κατά των αμερικανικών στρατευμάτων και της πατρίδας μας». Ήδη το Σάββατο 11 Απριλίου ξεκίνησαν οι επαφές στην Ισλαμαμπάντ με την αμερικανική πλευρά να εκπροσωπείται από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι υπηρεσίες άλλα λένε

Την παραπάνω όμως αισιοδοξία δεν φαίνεται να συμμερίζονται ειδικοί οι οποίοι έχουν γνώση των τελευταίων πληροφοριών από αμερικανικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, αν και αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι περισσότεροι από τους μισούς εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν έχουν καταστραφεί, υποστεί ζημιές ή παγιδευτεί υπόγεια, πολλοί από εκείνους τους εκτοξευτές που απομένουν μπορούν να επισκευαστούν ή να ανασκαφούν από υπόγεια συγκροτήματα.

Οι αμερικανικές εκθέσεις πληροφοριών δείχνουν ότι το Ιράν μπορεί να ανασυστήσει μέρος της πυραυλικής του δύναμης.

Το πυραυλικό απόθεμα του Ιράν έχει επίσης περίπου υποδιπλασιαστεί στη σύγκρουση, ωστόσο διατηρεί ακόμη χιλιάδες βαλλιστικούς πυραύλους μέσου και μικρού βεληνεκούς, που θα μπορούσαν να βγουν από κρυψώνες ή να ανασυρθούν από υπόγειες τοποθεσίες, δήλωσαν αμερικανοί και ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Αν και το Ιράν έχει πλέον αρκετά λιγότερο από το 50% των drones, Αμερικανοί αξιωματούχοι, σημειώνουν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να αποκτήσει παρόμοια συστήματα από τη Ρωσία για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον των γειτόνων του.

Αξιοσημείωτη ικανότητα

Το Ιράν εξακολουθεί επίσης να διαθέτει ένα μικρό απόθεμα πυραύλων κρουζ, που μπορούν να πλήξουν πλοία στον Περσικό Κόλπο ή αμερικανικά στρατεύματα που ίσως επιχειρούσαν να καταλάβουν ένα νησί, αν οι διαπραγματεύσεις κατέρρεαν, λένε αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Οι Ιρανοί έχουν δείξει αξιοσημείωτη ικανότητα να καινοτομούν και να ανασυστούν τις δυνάμεις τους γρήγορα», είπε ο Κένεθ Πόλακ, πρώην αναλυτής της C.I.A. και αντιπρόεδρος πολιτικής στο Middle East Institute. «Είναι πολύ πιο υπολογίσιμος αντίπαλος από τους περισσότερους στρατούς της Μέσης Ανατολής, εκτός από τους Ισραηλινούς.»

Αν και οι αμερικανοί αναλυτές δεν προβλέπουν ότι ο ιρανικός στρατός θα επιστρέψει σύντομα σε προπολεμικούς αριθμούς πυραύλων και drones, το Ιράν έχει αποδειχθεί ανθεκτικός αντίπαλος, και ορισμένοι αναλυτές της αμερικανικής κυβέρνησης εκτιμούν ότι το Ιράν θα μπορούσε ακόμη να θέσει σε λειτουργία μέρος των βαλλιστικών του εκτοξευτών πυραύλων.

Θα ανασύρουν πυραύλους

Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι περίπου τα 2/3 των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν τέθηκαν εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά σημειώνουν ότι οι Ιρανοί θα μπορούσαν να ανασύρουν πολλούς από εκείνους που παγιδεύτηκαν υπόγεια από τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε επίσης ότι το Ιράν εξακολουθεί να έχει περισσότερους από 1.000 από τους περίπου 2.500 πυραύλους μέσου βεληνεκούς που διέθετε στην αρχή του πολέμου. Οι υπόλοιποι είτε εκτοξεύθηκαν είτε καταστράφηκαν.

Το Ιράν διέθετε πυραυλικά συγκροτήματα θαμμένα βαθιά μέσα σε βουνά. Το Ισραήλ επικεντρώθηκε στη χρήση αεροπορικών πληγμάτων για να κλείσει τις σήραγγες εξόδου των εκτοξευτών πυραύλων, αλλά οι ίδιες οι βάσεις αποδείχθηκαν δύσκολο να καταστραφούν, είπαν ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Για τους Ισραηλινούς είναι μεγάλο επίτευγμα ότι κατάφεραν –όπως ισχυρίζονται- ότι δέχονταν έστω μόνο 10-15 πυραυλικά χτυπήματα ημερησίως, ενώ στην αρχή του πολέμου ήταν δεκάδες.

«Ένα από τα μεγάλα συμπεράσματα εδώ είναι ότι το Ιράν, με ένα μικρό κλάσμα των προηγούμενων δυνατοτήτων του, μπορεί ακόμη να είναι ο κυρίαρχος παράγοντας που ελέγχει την ειρήνη και την ασφάλεια στον Κόλπο», είπε ο Τζον Άρτερμαν, του Center for Strategic and International Studies. «Έχει αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα ότι κάθε μέρα που δεν χάνει, κερδίζει, και κάθε μέρα που εμείς δεν κερδίζουμε, χάνουμε.»