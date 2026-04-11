Συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας – Αναφορές ότι έφτασε στο Πακιστάν η αμερικανική αντιπροσωπεία
Ξεκινούν σήμερα στο Πακιστάν οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in
Δρακόντεια μέτρα στο Ισλαμαμπάντ όπου σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.
Υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Τεχεράνης Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί, έφτασαν στην Πακιστανική πρωτεύουσα χθες, ενώ η αμερικανική αντιπροσωπεία, αφίχθη πριν από λίγο σύμφωνα με το Reuters.
«Αν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, είμαστε σίγουρα πρόθυμοι να τους τείνουμε το χέρι», δήλωσε πριν την αναχώρησή του για το Πακιστάν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς. «Το Ιράν προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις «με καλή θέληση, αλλά χωρίς εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ», τόνισε από την πλευρά του ο Γκαλιμπάφ.
Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αύξησε τον αριθμό των νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη χώρα την Τετάρτη σε 357, προειδοποιώντας ότι δεν πρόκειται για τελικό απολογισμό. Οι πρέσβεις του Λιβάνου και του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν τηλεφωνική συνομιλία, στην πρώτη αναφερόμενη άμεση επαφή μεταξύ των δύο χωρών, πριν από τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.
