Σημαντική είδηση:
11.04.2026 | 08:13
Τοπικές βροχές το Μεγάλο Σάββατο – Βελτιωμένος ο καιρός το Πάσχα
«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια»
Κόσμος 11 Απριλίου 2026, 10:40

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια»

Το πρόσωπο του Χαμενεΐ παραμορφώθηκε στην επίθεση κατά του συγκροτήματος του ανώτατου ηγέτη στην κεντρική Τεχεράνη και υπέστη σοβαρά τραύματα στο ένα ή και στα δύο πόδια, σύμφωνα και με τις τρεις πηγές από το Ιράν

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια που υπέστη κατά την αεροπορική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του στην αρχή του πολέμου, όπως δήλωσαν στο Reuters τρεις άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον στενό του κύκλο.

Το πρόσωπο του Χαμενεΐ παραμορφώθηκε στην επίθεση κατά του συγκροτήματος του ανώτατου ηγέτη στην κεντρική Τεχεράνη και υπέστη σοβαρά τραύματα στο ένα ή και στα δύο πόδια, σύμφωνα και με τις τρεις πηγές.

Ο 56χρονος, ωστόσο, αναρρώνει από τα τραύματά του και παραμένει σε πνευματική διαύγεια, σύμφωνα με τα πρόσωπα αυτά που θέλησαν να μην κατονομαστούν προκειμένου να μπορούν να μιλήσουν για ευαίσθητα θέματα. Ο ίδιος συμμετέχει σε συνεδριάσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους μέσω ηχητικών τηλεδιασκέψεων και έχει ρόλο στη λήψη αποφάσεων για σημαντικά ζητήματα όπως ο πόλεμος και οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, δήλωσαν δύο από τις πηγές.

Το ερώτημα για το εάν η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει στο Χαμενεΐ να διαχειρίζεται κρατικές υποθέσεις ανακύπτει ενώ το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με το σοβαρότερο κίνδυνο εδώ και δεκαετίες, την ώρα που αναμένεται να ξεκινήσουν σήμερα στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Οι αναφορές των προσώπων αυτών που είναι κοντά στον στενό κύκλο του Χαμενεΐ είναι οι πιο λεπτομερείς περιγραφές που έχουν δοθεί για την κατάσταση της υγείας του Ιρανού ηγέτη εδώ και εβδομάδες. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις περιγραφές τους.

Το πού βρίσκεται ο Χαμενεΐ, η κατάσταση της υγείας του και η ικανότητά του να κυβερνά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό μυστήριο για τους πολίτες, καθώς δεν έχουν δημοσιοποιηθεί φωτογραφίες, βίντεο ή ηχητικά μηνύματα μετά την αεροπορική επίθεση και τον επακόλουθο ορισμό του ως αντικαταστάτη του πατέρα του στις 8 Μαρτίου.

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Reuters για την έκταση των τραυμάτων του Χαμενεΐ ή για ποιο λόγο δεν έχει ακόμα εμφανιστεί σε οπτικό ή ηχητικό υλικό.

Τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου

Ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου που εξαπολύθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σε μια επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα και προκάτοχό του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που κυβερνούσε από το 1989. Η σύζυγος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ καθώς και άλλα μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη ιρανική ανακοίνωση για την έκταση των τραυμάτων του Χαμενεΐ. Ωστόσο, παρουσιαστής στην κρατική τηλεόραση τον χαρακτήρισε “janbaz”, ένας όρος που χρησιμοποιείται για όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά στον πόλεμο, μετά την ανάδειξή του ως ανώτατου ηγέτη.

Οι αναφορές για τα τραύματα του Χαμενεΐ συμβαδίζουν με την δήλωση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χεγκσεθ στις 13 Μαρτίου, που δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ είναι «τραυματισμένος και πιθανώς παραμορφωμένος».

Πηγή με γνώση των εκτιμήσεων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δήλωσε στο Reuters ότι πιστεύεται πως ο Χαμενεΐ έχει χάσει το ένα του πόδι.

Η CIA αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο για την κατάσταση της υγείας του Χαμενεΐ. Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν απάντησε σε ερωτήσεις.

