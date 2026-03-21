Η CIA, η Μοσάντ και άλλες μυστικές υπηρεσίες σε όλον τον κόσμο ανέμεναν τη Νορούζ, την ιρανική Πρωτοχρονιά, για να δουν αν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα ακολουθούσε την παράδοση του πατέρα του Αλί, κάνοντας διάγγελμα για το νέο έτος.

Ο νέος ηγέτης του Ιράν αποτελεί τον νούμερο ένα στόχο του Ισραήλ

Τα παραπάνω αναφέρει το Axios, σημειώνοντας ότι η γραπτή ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έλυσε τις απορίες γύρω από την κατάσταση της υγείας του, με το μυστήριο να παραμένει.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The Mojtaba mystery: CIA searches for signs of Iran’s new leader https://t.co/U01IrW5G7W — Axios (@axios) March 21, 2026

Το αμερικανικό σάιτ σχολιάζει ότι δεν είναι αναπάντεχο που ο νέος ηγέτης του Ιράν δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, καθώς το Ισραήλ αφού σκότωσε τον πατέρα του έχει ξεκαθαρίσει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ο νούμερο ένα στόχος στη λίστα του.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ έχει υποστηρίξει ότι ο νέος Ιρανός ηγέτης «τραυματίστηκε και πιθανώς παραμορφώθηκε» κατά τη διάρκεια της επιδρομής που προκάλεσε τον θάνατο του πατέρα του.

Το Axios τονίζει ότι αυτές τις τρεις εβδομάδες του πολέμου, ο νέος ηγέτης του Ιράν δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα κανένα βίντεο με δηλώσεις του, ούτε καν κάποιο μαγνητοσκοπημένο.

Τι πληροφορίες διαθέτουν ΗΠΑ και Ισραήλ για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διαθέτουν πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι ο Μοτζτάμπα παραμένει εν ζωή — για παράδειγμα, στοιχεία που δείχνουν ότι Ιρανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να προγραμματίσουν προσωπικές συναντήσεις μαζί του (χωρίς επιτυχία, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια).

Το μυστήριο γύρω από τον Μοτζτάμπα απασχολεί και τις συσκέψεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ εξακολουθεί να προσπαθεί να εκτιμήσει ποιος είναι στην πραγματικότητα επικεφαλής στην Τεχεράνη, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

«Δεν έχουμε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είναι πράγματι αυτός που δίνει τις διαταγές», δήλωσε υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Axios αναφερόμενος στον Μοτζτάμπα.