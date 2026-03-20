Ερωτήματα για νέο βίντεο με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ερωτήματα προκαλεί το νέο βίντεο που μετέδωσαν ιρανικά μέσα με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Στο νέο βίντεο φαίνεται ο Χαμενεΐ να διδάσκει θρησκευτικά.

Από το βίντεο, δεν φαίνεται πότε χρονολογείται η παρουσία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σύμφωνα με ιρανικές πληροφορίες είναι τραυματίας.

O Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, όπως έγραψε πρόσφατα εφημερίδα του Κουβέιτ έχει τραυματιστεί σοβαρά και έχει μεταφερθεί στη Ρωσία για να χειρουργηθεί.

Τόσο ο Ντόναλντ Τραμ όσο και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έχουν δηλώσει ότι ο αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αλί, έχει τραυματιστεί. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, από τις 11 Μαρτίου, τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, όταν δολοφονήθηκαν ο πατέρας του και άλλα μέλη της οικογένειάς του.

Η εφημερίδα Al-Jarida του Κουβέιτ αναφέρει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Μόσχα για χειρουργική επέμβαση στο πόδι». Επίσης, ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν «προσφέρθηκε προσωπικά να παράσχει βοήθεια».

🚨 Published for the first time A video of religious science teaching by Ayatollah Mojtaba Khamenei pic.twitter.com/uFtIvZ0POy — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 19, 2026

Μήνυμα Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για την ιρανική Πρωτοχρονιά

Τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν το μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για τη Νορούζ, την ιρανική Πρωτοχρονιά.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν σημειώνει ότι το νέο έτος «θα εορταστεί υπό το πρίσμα της εθνικής ενότητας και της εθνικής ασφάλειας», ενώ αναφέρει ότι η οικονομία της χώρας θα παραμείνει ανθεκτική.

Ο Χαμενεΐ επαίνεσε την αδιάκοπη αντίσταση της χώρας στην «παγκόσμια αλαζονεία» που «έκανε σαφές στον εχθρό» ότι η αντιπαράθεση ξεπερνά κατά πολύ «τους πυραύλους, τα drones, τις τορπίλες και το πεδίο της μάχης».

«Λόγω της αξιοθαύμαστης ενότητας που επικρατεί μεταξύ σας, συμπατριώτες, παρά τις διαφορές στο θρησκευτικό, πνευματικό, πολιτισμικό και πολιτικό υπόβαθρο, έχει προκληθεί ρήξη στις τάξεις του εχθρού», σημειώνει ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.