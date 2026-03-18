«Οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα» προειδοποίησε ο Χαμενεΐ για τη δολοφονία Λαριτζανί
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέφερε πως «αναμφίβολα θα αποδοθεί δικαιοσύνη» για την δολοφονία Λαριτζανί και πως «κάθε σταγόνα αίματος έχει το τίμημά της».
- Αυξήθηκαν τα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης και κεταμίνης σύμφωνα με έρευνα στα λύματα της Ευρώπης
- Ξέπερασε τα 2 ευρώ η βενζίνη στην Αττική
- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αφθώδη πυρετό - 10 ερωτήσεις και απαντήσεις
- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν γονείς και ανήλικοι για την απαγόρευση αλκοόλ και καπνού – Αναλυτικά όλα τα νέα μέτρα
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξέδωσε ανακοίνωση σε σχέση με την στοχευμένη δολοφονία με 20 βόμβες του Αλί Λαριτζανί του Εθνικού Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, του γιού του και μελών της σωματοφυλακής του.
Έπλεξε το εγκώμιο για την προσφορά του Λαριτζανί από τις θέσεις ευθύνης στις οποίες εργάστηκε στον πολιτισμό, την ασφάλεια και την πολιτική, αποκαλώντας τον μια «σοφή, αφοσιωμένη και έμπειρη προσωπικότητα».
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σημείωσε ότι «αναμφίβολα θα αποδοθεί δικαιοσύνη» και πως «κάθε σταγόνα αίματος έχει το τίμημά της, το οποίο οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα».
Η ανακοίνωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για την είδηση του θανάτου του Αλί Λαριτζανί
Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έγραψε στην ανακοίνωσή του ότι έλαβε «με βαθιά θλίψη την τραγική είδηση του μαρτυρίου του Δρ. Αλί Λαριτζανί, Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, μαζί με τον γιο του και αρκετούς από τους συνεργάτες του. Ήταν μια μορφωμένη, σοφή, αφοσιωμένη και έμπειρη προσωπικότητα, η οποία υπηρέτησε την Ισλαμική Δημοκρατία για δεκαετίες σε πολιτικούς, ασφαλιστικούς, πολιτιστικούς και διοικητικούς τομείς».
Προειδοποίησε ότι «η διάχυση αυτού του αίματος στους κορμούς του γενναιόδωρου δέντρου του ισλαμικού συστήματος δεν κάνει παρά να ενισχύει τη δύναμη και τη σταθερότητά του, και κάθε σταγόνα αίματος έχει το τίμημά της, το οποίο οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα».
Συνέχισε γράφοντας ότι «τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες αντανακλούν μόνο την μίσος των εχθρών και θα ενισχύσουν την αποφασιστικότητα του ισλαμικού έθνους. Αναμφίβολα, θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συγγενείς του, ειδικά στον Αγιατολάχ Αμολί Λαριτζανί, και προσεύχομαι για την ανύψωση των βαθμών τους».
- «Οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα» προειδοποίησε ο Χαμενεΐ για τη δολοφονία Λαριτζανί
- Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα
- Αναδρομικά: Πώς θα δηλωθούν – Οι παγίδες που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι
- Τζον Κένεντι Τζούνιορ-Μαντόνα: Ασεβές ειδύλλιο, νοσηρή φαντασίωση, οργισμένη Τζάκι
- Νέα καριέρα για τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς
- Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι συνομιλίες στα social media μετά την δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά
- Σλοβενία: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της 32χρονης influencer – Εξετάζεται αν την έθαψε ζωντανή σε βαλίτσα
- Μπαρτσελόνα: Με ειδική φανέλα κόντρα στη Νιούκαστλ για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down
