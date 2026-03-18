«Οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα» προειδοποίησε ο Χαμενεΐ για τη δολοφονία Λαριτζανί

Η ανακοίνωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για την είδηση του θανάτου του Αλί Λαριτζανί

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έγραψε στην ανακοίνωσή του ότι έλαβε «με βαθιά θλίψη την τραγική είδηση του μαρτυρίου του Δρ. Αλί Λαριτζανί, Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, μαζί με τον γιο του και αρκετούς από τους συνεργάτες του. Ήταν μια μορφωμένη, σοφή, αφοσιωμένη και έμπειρη προσωπικότητα, η οποία υπηρέτησε την Ισλαμική Δημοκρατία για δεκαετίες σε πολιτικούς, ασφαλιστικούς, πολιτιστικούς και διοικητικούς τομείς».

Προειδοποίησε ότι «η διάχυση αυτού του αίματος στους κορμούς του γενναιόδωρου δέντρου του ισλαμικού συστήματος δεν κάνει παρά να ενισχύει τη δύναμη και τη σταθερότητά του, και κάθε σταγόνα αίματος έχει το τίμημά της, το οποίο οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα».

Συνέχισε γράφοντας ότι «τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες αντανακλούν μόνο την μίσος των εχθρών και θα ενισχύσουν την αποφασιστικότητα του ισλαμικού έθνους. Αναμφίβολα, θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συγγενείς του, ειδικά στον Αγιατολάχ Αμολί Λαριτζανί, και προσεύχομαι για την ανύψωση των βαθμών τους».