Κόσμος 18 Μαρτίου 2026, 07:41

Το Ιράν ορκίζεται εκδίκηση για τον θάνατο του Λαριτζανί

Η κηδεία του Αλί Λαριτζανί προβλέπεται να γίνει στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim

Στο Ιράν αναμένεται να τελεστεί αργότερα εντός της ημέρας η κηδεία του ισχυρού επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε χθες Τρίτη, εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών του Ισραήλ και των ΗΠΑ, με τον αρχηγό του ιρανικού στρατού να ορκίζεται πως οι δυνάμεις του θα «εκδικηθούν» τον θάνατό του.

Το ιρανικό ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής του, μορφής της ιρανικής εξουσίας, που μόλις την Παρασκευή είχε αψηφήσει τους βομβαρδισμούς κι είχε συμμετάσχει σε διαδήλωση σε δρόμους της Τεχεράνης.

Η κηδεία του προβλέπεται να γίνει στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Θα γίνει ταυτόχρονα με αυτές του ηγέτη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, του Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης χθες, και των ογδόντα και πλέον ανδρών του πολεμικού ναυτικού που επέβαιναν στη φρεγάτα που βύθισε υποβρύχιο των ΗΠΑ ανοικτά από τη Σρι Λάνκα.

Τα ονόματα των Αλί Λαριτζανί και Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των ιρανών ηγετών που σκότωσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με σημαντικότερο τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, τις πρώτες ώρες του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου.

Ο Αλί Λαριτζανί έγινε στόχος «αμερικανικών και ισραηλινών αεροσκαφών στο σπίτι της κόρης του», σύμφωνα με το FARS.

«Το Ιράν θα πάρει εκδίκηση»

Το Ιράν «θα πάρει εκδίκηση» για «το αγνό αίμα» του Αλί Λαριτζανί και «των άλλων αγαπητών μαρτύρων», τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, ο επικεφαλής του ιρανικού στρατού, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι τα πλήγματα που έβαλαν στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ τη νύχτα –κι είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δυο άνθρωποι, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών– εξαπολύθηκαν για «να εκδικηθούμε» τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί και άλλων αξιωματούχων, που σκοτώθηκαν χθες στο Ιράν.

Ο Αλί Λαριτζανί ήταν «de facto ηγέτης του ιρανικού καθεστώτος, πάνω απ’ όλα εδώ και δυο εβδομάδες», είπε ανώτερος αξιωματικός του στρατού του Ισραήλ, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Αλλά και προτού ξεσπάσει ο πόλεμος «θεωρείτο αυτός που έπαιρνε αποφάσεις και κινούσε τα νήματα», κατά την ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός υποσχέθηκε χθες πως την ίδια τύχη θα έχει επίσης ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχτηκε τον πατέρα του αναλαμβάνοντας νέος ανώτατος ηγέτης πριν από μια εβδομάδα αλλά δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση έκτοτε. Αμερικανοί και ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν πει πως μπορεί να έχει «παραμορφωθεί» καθώς φέρεται να τραυματίστηκε στο πόδι στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του.

Τη 19η ημέρα του πολέμου που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι συνέπειές του θα «πλήξουν όλο τον κόσμο».

«Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους–ανεξαρτήτως πλούτου, θρησκείας ή φυλής», τόνισε μέσω X.

Παράλληλα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν χθες βράδυ, με κάποιες από τις πιο ισχυρές διατρητικές βόμβες στο οπλοστάσιό τους –2,3 τόνων– ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στο στενό του Χορμούζ, θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας, καθώς από αυτή περνά υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων με προορισμό τις διεθνείς αγορές.

Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με αγανακτισμένο τόνο ανακοίνωσε πως το ναυτικό του δεν χρειάζεται την υποστήριξη συμμάχων των ΗΠΑ για να αποκαταστήσει την ασφάλεια του στενού, που έχει ουσιαστικά κλείσει το Ιράν.

«Δεν έχουμε ανάγκη και δεν επιθυμούμε πλέον τη βοήθεια των χωρών του NATO–ποτέ δεν τη χρειαζόμασταν!», ανέφερε μέσω Truth Social ο ρεπουμπλικάνος, πληκτρολογώντας τις τελευταίες τέσσερις λέξεις με κεφαλαία, όπως συνηθίζει για έμφαση, μετά την απόρριψη της αξίωσής του να σταλούν πολεμικά πλοία στο στενό από ηγέτες διαφόρων χωρών.

Στο μεταξύ το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις στο Ισραήλ και σε γειτονικά κράτη του Κόλπου, στοχοποιώντας τόσο αμερικανικά συμφέροντα όσο και πολιτικές υποδομές.

Στη Σαουδική Αραβία, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως αναχαιτίστηκαν drones και βαλλιστικός πύραυλος που κατευθυνόταν στην αεροπορική βάση πρίγκιπας Σουλτάν, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, «ιρανικό βλήμα» κατέπεσε κοντά στο αρχηγείο του στρατού της Αυστραλίας στη Μέση Ανατολή, στη Μινχάντ, ανακοίνωσε ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε τραυματισμός.

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε επίσης ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος, λίγη ώρα αφού δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε εκρήξεις στην πρωτεύουσα του εμιράτου, τη Ντόχα, ενώ το Κουβέιτ έκανε λόγο περί αναχαιτίσεων drones.

Σφυροκόπημα στη Βηρυτό

Από την πλευρά του το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του στον Λίβανο εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

Δυο ισραηλινοί βομβαρδισμοί τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο της Βηρυτού είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 24, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών. Σύμφωνα με ΜΜΕ, επλήγησαν οι συνοικίες Ζουκάκ ελ Μπλατ και Μπάστα. Λίγες ώρες αργότερα, βομβαρδίστηκε τρίτη συνοικία: «Ο εχθρός στοχοποίησε το κτίριο που είχε απειλήσει στην Μπασούρα», στο κέντρο της πόλης, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI , αφού με ανακοινωθέν του μέσω X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, ο Αβιχάι Αντραΐ, απηύθυνε «επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους» της τονίζοντας πως θα βομβαρδιζόταν κτίριο «συνδεόμενο» με τη Χεζμπολά.

Ακόμη, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως «άρχισε να πλήττει τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολά» στην περιοχή της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, ανταποδίδοντας «εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον του κράτους του Ισραήλ».

Νωρίτερα είχε διατάξει τον πληθυσμό να απομακρυνθεί εσπευσμένα από σχεδόν όλη την Τύρο, μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, σκορπίζοντας πανικό στους κατοίκους της. Προκλήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο καθώς χιλιάδες προσπάθησαν να φύγουν με αυτοκίνητα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπιλάλ Κασμάρ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην περιοχή της Τύρου.

Ο κ. Κασμάρ ωστόσο επισήμανε πως πολλές οικογένειες αποφάσισαν να παραμείνουν, ανάμεσά τους όσοι ζουν σε καταυλισμούς παλαιστινίων προσφύγων.

Εξάλλου, κατ’ αυτόν, κάπου 11.000 εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές του νοτίου Λιβάνου είχαν βρει καταφύγιο στην Τύρο αφότου αναζωπυρώθηκε τη 2η Μαρτίου ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά.

Κόσμος
Νεκροί στο Τελ Αβίβ από ιρανικά πλήγματα

Νεκροί στο Τελ Αβίβ από ιρανικά πλήγματα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Νεκροί στο Τελ Αβίβ από ιρανικά πλήγματα – Σφοδρές ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό
19η μέρα πολέμου 18.03.26

Νεκροί στο Τελ Αβίβ από ιρανικά πλήγματα – Σφοδρές ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό

Το Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του Λαριτζανί και ορκίστηκε εκδίκηση - Αντίποινα στο Τελ Αβίβ με δύο νεκρούς - Φονικές ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό με 6 νεκρούς - Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ιρανικές εγκαταστάσεις στα Στενά του Ορμούζ  - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την παιδική θνησιμότητα – 4,9 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024
Κόσμος 18.03.26

Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την παιδική θνησιμότητα – 4,9 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024

Στην πλειονότητά τους οι θάνατοι «θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί», χάρη σε καθιερωμένες και φθηνές ιατρικές πρακτικές και επεμβάσεις αν υπήρχε «πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας»

Σύνταξη
Καμπανάκι από τον ΥΠΕΞ του Ιράν: «Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους»
Κόσμος 18.03.26

Καμπανάκι από τον ΥΠΕΞ του Ιράν: «Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους»

«Ολοένα περισσότερες φωνές - συμπεριλαμβανομένων αυτών ευρωπαίων και αμερικανών αξιωματούχων - λένε δυνατά ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν είναι άδικος» σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
Ισραήλ και Τουρκία: Και τώρα… οι δυο τους
Κόσμος 18.03.26

Ισραήλ και Τουρκία: Και τώρα… οι δυο τους

Ισραηλινά μέσα υποστηρίζουν ότι η Τουρκία και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να είναι η επόμενη μεγάλη απειλή για το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Το παλαιστινιακό στο περιθώριο; – Η Γάζα στη σκιά του πολέμου στο Ιράν
Δυστοπία 18.03.26

Το παλαιστινιακό στο περιθώριο; – Η Γάζα στη σκιά του πολέμου στο Ιράν

Εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, οι ήδη δραματικές συνθήκες για τους αμάχους στη Γάζα επιδεινώνονται και η διπλωματία βαλτώνει, καθώς το διεθνές ενδιαφέρον είναι εστιασμένο στο Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βρετανία: Προστασία από τον Ζελένσκι για τις βρετανικές βάσεις που κατέχουν έδαφος της Κύπρου
Βρετανικές βάσεις 18.03.26

Σχέδιο Ζελένσκι για την προστασία της βρετανικής κατοχής στην... Κύπρο

Ο Ζελένκσι ξεδίπλωσε σχέδιο για την προστασία των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, οι οποίες κατέχουν παράνομα τμήμα του κυπριακού εδάφους, κατάλοιπο της αποικιοκρατικής εποχής.

Σύνταξη
Ιράν: Η ρωσική Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ
Ζητά αποκλιμάκωση 18.03.26

Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ

«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά» το πλήγμα στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ, αναφέρει η Rosatom, καλώντας όλα τα μέρη «να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης».

Σύνταξη
Ιράν: Για πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ ενημερώθηκε ο ΔΟΑΕ
Νότιο Ιράν 18.03.26

Πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ

Ο ΔΟΑΕ «ενημερώθηκε από το Ιράν ότι βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ», χωρίς να προκληθεί ζημιά ούτε τραυματισμός.

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ έπληξαν με διατρητικές βόμβες εγκαταστάσεις πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας
Στην ακτογραμμή 18.03.26

Οι ΗΠΑ χτυπούν με «διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών» στα Στενά του Ορμούζ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν με «διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών» ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις «κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ».

Σύνταξη
Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε απαγάγει, βιάσει και σκοτώσει νεαρή μητέρα
Φλόριντα 18.03.26

Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη - Είχε απαγάγει, βιάσει και σκοτώσει νεαρή μητέρα

Εκτελέστηκε θανατοποινίτης στη Φλόριντα που είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για την απαγωγή, τον βιασμό και τη δολοφονία νεαρής μητέρας δυο παιδιών, ηλικίας δυο ετών και έξι μηνών.

Σύνταξη
Βέλγιο: Διπλωμάτης 93 ετών οδηγείται σε δίκη για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα το 1961
Κόσμος 17.03.26

Βέλγιο: Διπλωμάτης 93 ετών οδηγείται σε δίκη για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα το 1961

Οι εισαγγελικές αρχές στο Βέγιο λένε ότι ο Νταβινιόν, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, συμμετείχε στην παράνομη κράτηση ή μεταφορά του Λουμούμπα και του στέρησε το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη.

Σύνταξη
Η Ρωσία διαβιβάζει δορυφορικές φωτογραφίες, τακτικές και τεχνολογία drone στο Ιράν
Κόσμος 17.03.26

Η Ρωσία διαβιβάζει δορυφορικές φωτογραφίες, τακτικές και τεχνολογία drone στο Ιράν

Η Μόσχα επεκτείνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στρατιωτική συνεργασία με την Τεχεράνη, ώστε το Ιράν να παραμένει επικίνδυνο απέναντι στην συνδυασμένη δύναμη ΗΠΑ και Ισραήλ

Σύνταξη
Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ

Εσωτερικός διχασμός και στα δυο κόμματα πριν το κόμμα Τσίπρα, ραγδαίες εξελίξεις στην Πατησίων, τελεσίγραφα και διορίες στην Κουμουνδούρου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Παρασκευή Τσιβόλα
Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας
Stories 18.03.26

Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας

Στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας οι αρχαίοι λόγιοι προσπαθούσαν να εντοπίσουν στον πραγματικό χάρτη τους τόπους των μυθικών ταξιδιών του Οδυσσέα και των Αργοναυτών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μέση Ανατολή: «Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση – Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 18.03.26

«Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση - Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι ικανός να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ προβλημάτων για τον ελληνικό αγροτικό τομέα. Οι επιπτώσεις αρχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα στο χωράφι και φυσικά την τελική τιμή παραγωγής των προϊόντων. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις γνωρίζοντας καλά πως μια «βόμβα» ακρίβειας είναι πιθανό να απελευθερωθεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καρκίνος: Σταθερά στο 7% των δαπανών υγείας – Βελτιώνεται η επιβίωση
Καινοτομία 18.03.26

Καρκίνος: Σταθερά στο 7% των δαπανών υγείας – Βελτιώνεται η επιβίωση

Οι νεότερες θεραπείες είναι ακριβότερες, όμως μειώνουν το κόστος με λιγότερη νοσηλεία και βελτίωση της παραγωγικότητας εξαιτίας της μεγαλύτερης και καλύτερης επιβίωσης

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Εισφορά Αλληλεγγύης: Απώλειες 15 δισ. ευρώ για 400.000 συνταξιούχους
Οικονομικές Ειδήσεις 18.03.26

Εισφορά Αλληλεγγύης: Απώλειες 15 δισ. ευρώ για 400.000 συνταξιούχους

Η κυβέρνηση αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις, όμως εισπράττει υπερδιπλάσια από τους φόρους και τις «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι και που ισχύουν μέχρι και σήμερα.

Ηλίας Γεωργάκης
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

