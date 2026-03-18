Το Ιράν ορκίζεται εκδίκηση για τον θάνατο του Λαριτζανί

Στο Ιράν αναμένεται να τελεστεί αργότερα εντός της ημέρας η κηδεία του ισχυρού επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε χθες Τρίτη, εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών του Ισραήλ και των ΗΠΑ, με τον αρχηγό του ιρανικού στρατού να ορκίζεται πως οι δυνάμεις του θα «εκδικηθούν» τον θάνατό του.

Το ιρανικό ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής του, μορφής της ιρανικής εξουσίας, που μόλις την Παρασκευή είχε αψηφήσει τους βομβαρδισμούς κι είχε συμμετάσχει σε διαδήλωση σε δρόμους της Τεχεράνης.

Η κηδεία του προβλέπεται να γίνει στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Θα γίνει ταυτόχρονα με αυτές του ηγέτη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, του Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης χθες, και των ογδόντα και πλέον ανδρών του πολεμικού ναυτικού που επέβαιναν στη φρεγάτα που βύθισε υποβρύχιο των ΗΠΑ ανοικτά από τη Σρι Λάνκα.

Τα ονόματα των Αλί Λαριτζανί και Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των ιρανών ηγετών που σκότωσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με σημαντικότερο τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, τις πρώτες ώρες του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου.

Ο Αλί Λαριτζανί έγινε στόχος «αμερικανικών και ισραηλινών αεροσκαφών στο σπίτι της κόρης του», σύμφωνα με το FARS.

«Το Ιράν θα πάρει εκδίκηση»

Το Ιράν «θα πάρει εκδίκηση» για «το αγνό αίμα» του Αλί Λαριτζανί και «των άλλων αγαπητών μαρτύρων», τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, ο επικεφαλής του ιρανικού στρατού, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι τα πλήγματα που έβαλαν στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ τη νύχτα –κι είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δυο άνθρωποι, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών– εξαπολύθηκαν για «να εκδικηθούμε» τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί και άλλων αξιωματούχων, που σκοτώθηκαν χθες στο Ιράν.

Ο Αλί Λαριτζανί ήταν «de facto ηγέτης του ιρανικού καθεστώτος, πάνω απ’ όλα εδώ και δυο εβδομάδες», είπε ανώτερος αξιωματικός του στρατού του Ισραήλ, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Αλλά και προτού ξεσπάσει ο πόλεμος «θεωρείτο αυτός που έπαιρνε αποφάσεις και κινούσε τα νήματα», κατά την ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός υποσχέθηκε χθες πως την ίδια τύχη θα έχει επίσης ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχτηκε τον πατέρα του αναλαμβάνοντας νέος ανώτατος ηγέτης πριν από μια εβδομάδα αλλά δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση έκτοτε. Αμερικανοί και ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν πει πως μπορεί να έχει «παραμορφωθεί» καθώς φέρεται να τραυματίστηκε στο πόδι στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του.

Τη 19η ημέρα του πολέμου που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι συνέπειές του θα «πλήξουν όλο τον κόσμο».

«Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους–ανεξαρτήτως πλούτου, θρησκείας ή φυλής», τόνισε μέσω X.

Παράλληλα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν χθες βράδυ, με κάποιες από τις πιο ισχυρές διατρητικές βόμβες στο οπλοστάσιό τους –2,3 τόνων– ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στο στενό του Χορμούζ, θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας, καθώς από αυτή περνά υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων με προορισμό τις διεθνείς αγορές.

Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με αγανακτισμένο τόνο ανακοίνωσε πως το ναυτικό του δεν χρειάζεται την υποστήριξη συμμάχων των ΗΠΑ για να αποκαταστήσει την ασφάλεια του στενού, που έχει ουσιαστικά κλείσει το Ιράν.

«Δεν έχουμε ανάγκη και δεν επιθυμούμε πλέον τη βοήθεια των χωρών του NATO–ποτέ δεν τη χρειαζόμασταν!», ανέφερε μέσω Truth Social ο ρεπουμπλικάνος, πληκτρολογώντας τις τελευταίες τέσσερις λέξεις με κεφαλαία, όπως συνηθίζει για έμφαση, μετά την απόρριψη της αξίωσής του να σταλούν πολεμικά πλοία στο στενό από ηγέτες διαφόρων χωρών.

Στο μεταξύ το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις στο Ισραήλ και σε γειτονικά κράτη του Κόλπου, στοχοποιώντας τόσο αμερικανικά συμφέροντα όσο και πολιτικές υποδομές.

Στη Σαουδική Αραβία, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως αναχαιτίστηκαν drones και βαλλιστικός πύραυλος που κατευθυνόταν στην αεροπορική βάση πρίγκιπας Σουλτάν, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, «ιρανικό βλήμα» κατέπεσε κοντά στο αρχηγείο του στρατού της Αυστραλίας στη Μέση Ανατολή, στη Μινχάντ, ανακοίνωσε ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε τραυματισμός.

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε επίσης ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος, λίγη ώρα αφού δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε εκρήξεις στην πρωτεύουσα του εμιράτου, τη Ντόχα, ενώ το Κουβέιτ έκανε λόγο περί αναχαιτίσεων drones.

Σφυροκόπημα στη Βηρυτό

Από την πλευρά του το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του στον Λίβανο εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

Δυο ισραηλινοί βομβαρδισμοί τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο της Βηρυτού είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 24, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών. Σύμφωνα με ΜΜΕ, επλήγησαν οι συνοικίες Ζουκάκ ελ Μπλατ και Μπάστα. Λίγες ώρες αργότερα, βομβαρδίστηκε τρίτη συνοικία: «Ο εχθρός στοχοποίησε το κτίριο που είχε απειλήσει στην Μπασούρα», στο κέντρο της πόλης, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI , αφού με ανακοινωθέν του μέσω X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, ο Αβιχάι Αντραΐ, απηύθυνε «επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους» της τονίζοντας πως θα βομβαρδιζόταν κτίριο «συνδεόμενο» με τη Χεζμπολά.

Ακόμη, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως «άρχισε να πλήττει τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολά» στην περιοχή της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, ανταποδίδοντας «εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον του κράτους του Ισραήλ».

Νωρίτερα είχε διατάξει τον πληθυσμό να απομακρυνθεί εσπευσμένα από σχεδόν όλη την Τύρο, μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, σκορπίζοντας πανικό στους κατοίκους της. Προκλήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο καθώς χιλιάδες προσπάθησαν να φύγουν με αυτοκίνητα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπιλάλ Κασμάρ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην περιοχή της Τύρου.

Ο κ. Κασμάρ ωστόσο επισήμανε πως πολλές οικογένειες αποφάσισαν να παραμείνουν, ανάμεσά τους όσοι ζουν σε καταυλισμούς παλαιστινίων προσφύγων.

Εξάλλου, κατ’ αυτόν, κάπου 11.000 εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές του νοτίου Λιβάνου είχαν βρει καταφύγιο στην Τύρο αφότου αναζωπυρώθηκε τη 2η Μαρτίου ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά.