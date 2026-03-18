Ιράν: 2 νεκροί από «θραύσματα πυραύλων» στο Τελ Αβίβ – Νέα ομοβροντία ιρανικών πυραύλων κατά του Ισραήλ
Κόσμος 18 Μαρτίου 2026, 02:00

Νέα ομοβροντία πυραύλων εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι στο Τελ Αβίβ, ενώ ακούστηκαν εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ.

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα σήμερα Τετάρτη κοντά στο Τελ Αβίβ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, με την ισραηλινή αστυνομία να κάνει λόγο από την πλευρά της για πτώσεις θραυσμάτων ιρανικών πυραύλων που καταρρίφθηκαν στον τομέα (στη φωτογραφία του Reuters/Nir Elias, επάνω, ζημιές σε κτίριο από πλήγμα ιρανικού πυραύλου στο κεντρικό Ισραήλ.

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) δημοσιοποίησε μέσω X εικόνες που δείχνουν κάποιες ζημιές, ιδίως αυτοκίνητο που πήρε φωτιά και συντρίμμια.

Τον θάνατο 2 ανθρώπων στο Τελ Αβίβ ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Ισραήλ

Τουλάχιστον δυο εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι εντόπισε την εκτόξευση νέας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις και είδαν τουλάχιστον δυο λάμψεις στον ουρανό, αφού ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την «αναχαίτιση της απειλής» των ιρανικών πυραύλων.

Συναγερμοί

Ηχησαν συναγερμοί σε διάφορες συνοικίες της πόλης, ενώ ο στρατός διέταξε τους πολίτες να σπεύσουν σε καταφύγια.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε προχθές Δευτέρα ότι θραύσματα πυραύλων του Ιράν και πυραύλων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας κατέπεσαν στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, ιδίως σε μικρή απόσταση από το ισλαμικό τέμενος αλ Ακσά και τη βασιλική του Ναού της Αναστάσεως.

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Ιράν: Ποιος κερδίζει τον πόλεμο φθοράς; Τα κρυφά πλεονεκτήματα της Τεχεράνης

Ιράν: Ποιος κερδίζει τον πόλεμο φθοράς; Τα κρυφά πλεονεκτήματα της Τεχεράνης

Βέλγιο: Διπλωμάτης 93 ετών οδηγείται σε δίκη για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα το 1961
Κόσμος 17.03.26

Οι εισαγγελικές αρχές στο Βέγιο λένε ότι ο Νταβινιόν, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, συμμετείχε στην παράνομη κράτηση ή μεταφορά του Λουμούμπα και του στέρησε το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη.

Η Ρωσία διαβιβάζει δορυφορικές φωτογραφίες, τακτικές και τεχνολογία drone στο Ιράν
Κόσμος 17.03.26

Η Μόσχα επεκτείνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στρατιωτική συνεργασία με την Τεχεράνη, ώστε το Ιράν να παραμένει επικίνδυνο απέναντι στην συνδυασμένη δύναμη ΗΠΑ και Ισραήλ

Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε
Κόσμος 17.03.26

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει αποφασισμένος να εντοπίσει και να εξουδετερώσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει εξαφανισμένος από τη δημόσια σφαίρα μετά τον διορισμό του.

Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων
Τζόζεφ Κεντ 17.03.26

Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας Τζόζεφ - Τζο - Κεντ, θερμός υποστηρικτής του Τραμπ, παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στο Ιράν, «έναν πόλεμο που δεν είναι δικός μας»

Τα ιρανικά μέσα επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητή της Μπασίτζ
Κόσμος 17.03.26

Ο Σουλεϊμανί, ο οποίος ηγήθηκε της Μπασίτζ τα τελευταία έξι χρόνια και επέβλεπε τις επιχειρήσεις εσωτερικής ασφάλειας, «έπαιξε στρατηγικό και απαράμιλλο ρόλο στην ενημέρωση της λαϊκής και τζιχαντιστικής δομής της Μπασίτζ.

Βραζιλία: Βελτιώνεται η υγεία του Ζαΐχ Μπολσονάρου – Παραμένει σε νοσοκομείο με βρογχοπνευμονία
Βραζιλία 17.03.26

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου αρρώστησε στη φυλακή όπου εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος, και κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του σε νοσοκομείο

Βρετανός σύμβουλος ασφάλειας: Η ιρανική πρόταση για τα πυρηνικά απέτρεπε τον πόλεμο – Οι ΗΠΑ την αγνόησαν
Κόσμος 17.03.26

Ο Πάουελ αποκάλυψε πως είχε επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν αποφασισμένος να επιτεθεί.

Κούβα: Απορρίπτουν οι ΗΠΑ τα μέτρα υπέρ των επενδύσεων της Αβάνας – «Σύντομα θα κάνουμε κάτι», λέει ο Τραμπ
«Ανεπαρκή» 17.03.26

«Η Κούβα έχει μια οικονομία που δεν λειτουργεί και το πολιτικό και κυβερνητικό σύστημα είναι ανίκανο να δώσει λύσεις», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο

Μέση Ανατολή: Οι χώρες που καλούνται να καταβάλουν «φόρο τιμής» στον «Θείο Σαμ»
Μόνος πλανητάρχης... ψάχνει 17.03.26

Αφού προκάλεσε χάος στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας με την επίθεση κατά του Ιράν απαίτησε από τους συμμάχους της Αμερικής σε όλο τον κόσμο να στείλουν στρατεύματα για να βοηθήσουν στην απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ (Μέση Ανατολή). «Εισέπραξε» αρνήσεις και εξεμάνη. Και τώρα, τι;

Γιατί ο θάνατος του Λαριτζανί είναι πιο σημαντικός από εκείνον του ανώτατου ηγέτη
Κόσμος 17.03.26

Οι πληροφορίες για τη φερόμενη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, ωστόσο ακόμη και ως σενάριο αναδεικνύουν το πόσο κρίσιμος ήταν ο ρόλος του.

Ο Νετανιάχου χλευάζει ξανά τις θεωρίες ότι έχει πεθάνει: «Ναι, είμαι ζωντανός, κάνουμε χειραψίες με πέντε δάχτυλα»
Κόσμος 17.03.26

«Σφίγγουμε τα χέρια με πέντε δάχτυλα σε κάθε χέρι», λέει ο Νετανιάχου, αναφερόμενος σε ψευδείς ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα πρόσφατα βίντεο δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη επειδή έδειχναν τον πρωθυπουργό με πάρα πολλά δάχτυλα.

Ανατροπή-σοκ στο Κόπα Άφρικα: Το τρόπαιο στο Μαρόκο στα… χαρτιά!
Ποδόσφαιρο 18.03.26

H Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαιρου (CAF) έκανε δεκτή την έφεση του Μαρόκου για τον τελικό και την αποχώρηση της Σενεγάλης πριν το χαμένο πέναλτι του Ντιας – Ακύρωσε την Σενεγάλη και το αποτέλεσμα δίνοντας το τρόπαιο στο Μαρόκο.

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Πρόκριση με «υπογραφή» Βινίσιους (vid)
Champions League 18.03.26

Η Ρεάλ πέρασε στους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ χωρίς να «ιδρώσει» στο Μάντσεστερ καθώς από το 20΄ με το πέναλτι του Βινίσιους προηγήθηκε με τον Μπερνάντο Σίλβα να αποβάλλεται. Και στο 93΄ο Βραζιλιάνος έδωσε και τη νίκη (1-2)

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3: Πανηγυρική πρόκριση στους «8» για τους Παριζιάνους (vid)
Champions League 17.03.26

Δύο γρήγορα γκολ (6' και 15′) στο επαναληπτικό του Λονδίνου «κλείδωσαν» από νωρίς την πρόκριση στους «8» του Champions League για την Παρί η οποία νίκησε τηνΤσέλσι και στο δεύτερο παιχνίδι (3-0).

Άρσεναλ – Λεβερκούζεν 2-0: Έζε και Ράις έδωσαν την πρόκριση στους «κανονιέρηδες» (vids)
Champions League 17.03.26

Η Άρσεναλ πέρασε στα προημιτελικά του Champions League, επικρατώντας 2-0 της Μπάγερ και οι Λονδρέζοι θ' αντιμετωπίσουν στους «οκτώ» την Σπόρτινγκ Λισαβώνας

Βέλγιο: Διπλωμάτης 93 ετών οδηγείται σε δίκη για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα το 1961
Κόσμος 17.03.26

Οι εισαγγελικές αρχές στο Βέγιο λένε ότι ο Νταβινιόν, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, συμμετείχε στην παράνομη κράτηση ή μεταφορά του Λουμούμπα και του στέρησε το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη.

«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της
«Πυραμίδα» 17.03.26

Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η ακτιβίστρια πλέον Σβετλάνα Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για την παγίδα του να είσαι βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν

Η Ρωσία διαβιβάζει δορυφορικές φωτογραφίες, τακτικές και τεχνολογία drone στο Ιράν
Κόσμος 17.03.26

Η Μόσχα επεκτείνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στρατιωτική συνεργασία με την Τεχεράνη, ώστε το Ιράν να παραμένει επικίνδυνο απέναντι στην συνδυασμένη δύναμη ΗΠΑ και Ισραήλ

Καιρός: Ψυχρή εισβολή πρόσκαιρα, τα επόμενα 24ωρα – Έρχονται «κρύες αέριες μάζες από τη Σιβηρία»
Ελλάδα 17.03.26

Δύο διαφορετικά «πρόσωπα» θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες μέρες. Διαδοχικά χαμηλά βαρομετρικά συστήματα θα φέρουν βροχές, κατά τόπους καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 104-87: Επιβλητικός, με ρεκόρ καριέρας του Φουρνιέ (vid)
Μπάσκετ 17.03.26

Με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει ρεκόρ καριέρας σε πόντους στην Ευρωλίγκα (είχε 32, σημείωσε 36) ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Φενέρμπαχτσε με 104-87 και της πήρε και τη διαφορά, ενόψει πιθανής ισοβαθμίας.

Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ
Ευτυχώς 17.03.26

Ο 33χρονος ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν έβαλε ένα τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Και ένας αναστεναγμός ανακούφισης ακούστηκε από τους θαυμαστές των ταινιών του 007.

Σταματά από την Πέμπτη η αγορά γάλακτος και των παραγώγων του σε όλη τη Λέσβο, λόγω του αφθώδους πυρετού
Ελλάδα 17.03.26

Ας σημειωθεί ότι η διακοπή της αγοράς γάλακτος αφορά περίπου 9000 κτηνοτροφικές μονάδες καταγεγραμμένες στα μητρώα, οι οποίες παράγουν αυτή την εποχή συνολικά 60 με 70 τόνους γάλακτος τη μέρα.

Στη δημοσιότητα ο πίνακας ωφελούμενων εργαζομένων για τη νέα δράση κατάρτισης της ΔΥΠΑ
Δράση 16913 17.03.26

Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν την κατάσταση της αίτησής τους στις αναρτημένες λίστες. Όσοι έχουν απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση από 18 Μαρτίου έως και 20 Μαρτίου

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

