Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα σήμερα Τετάρτη κοντά στο Τελ Αβίβ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, με την ισραηλινή αστυνομία να κάνει λόγο από την πλευρά της για πτώσεις θραυσμάτων ιρανικών πυραύλων που καταρρίφθηκαν στον τομέα (στη φωτογραφία του Reuters/Nir Elias, επάνω, ζημιές σε κτίριο από πλήγμα ιρανικού πυραύλου στο κεντρικό Ισραήλ.

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) δημοσιοποίησε μέσω X εικόνες που δείχνουν κάποιες ζημιές, ιδίως αυτοκίνητο που πήρε φωτιά και συντρίμμια.

Magen David Adom announced the deaths of two people who were critically wounded in an Iranian ballistic missile strike in Ramat Gan. The victims, a man and a woman around 70 years old, were hit during the attack on the Tel Aviv suburb. pic.twitter.com/CaZ3f7Mk0E — ILTV Israel News (@ILTVNews) March 17, 2026

Τουλάχιστον δυο εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι εντόπισε την εκτόξευση νέας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις και είδαν τουλάχιστον δυο λάμψεις στον ουρανό, αφού ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την «αναχαίτιση της απειλής» των ιρανικών πυραύλων.

Συναγερμοί

Ηχησαν συναγερμοί σε διάφορες συνοικίες της πόλης, ενώ ο στρατός διέταξε τους πολίτες να σπεύσουν σε καταφύγια.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε προχθές Δευτέρα ότι θραύσματα πυραύλων του Ιράν και πυραύλων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας κατέπεσαν στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, ιδίως σε μικρή απόσταση από το ισλαμικό τέμενος αλ Ακσά και τη βασιλική του Ναού της Αναστάσεως.

Πηγή: ΑΠΕ