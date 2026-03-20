Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»
Κόσμος 20 Μαρτίου 2026, 13:00

H δήλωση αυτή έγινε μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χατίμπ, υπουργού αρμόδιου για τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα από πλήγμα

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κάλεσε τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του να βάλουν στο στόχαστρο «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό».

H σχετική δήλωση που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του νεοδιορισθέντος ανώτατου ηγέτη στο X, έγινε μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χατίμπ, υπουργού αρμόδιου για τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε από πλήγμα αυτή την εβδομάδα.

Στην ανάρτηση του Χαμενεΐ επισημαίνεται πως «οι αξιωματούχοι και το προσωπικό που απομένουν σ’ αυτό το ευαίσθητο υπουργείο» πρέπει να αναπληρώσουν το κενό που δημιουργήθηκε με τον θάνατο του υπουργού.

Οι εικασίες για τη ζωή του Χαμενεΐ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανισθεί δημοσίως ούτε έχει δημοσιοποιήσει ηχητικό ή βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μετά το διορισμό του, στις 8 Μαρτίου, ως ανώτατου ηγέτη της χώρας, με αποτέλεσμα να διατυπώνονται εικασίες για την υγεία του, ακόμα και για τη ζωή του.

Ο δεύτερος γιος αγιατολάχ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη κατά την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχασε επίσης στους βομβαρδισμούς την σύζυγό του, την μητέρα του και έναν γαμπρό του.

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, ο Χαμενεΐ έχει τραυματισθεί, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Ποιοι Ευρωπαίοι μειώνουν τους φόρους – Ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση

Vita.gr
Κόσμος
Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Βρετανία: «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» – Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
Κόσμος 20.03.26

Ο πατέρας της είπε ότι η 18χρονη κόρη του ήταν «σε καλή φυσική κατάσταση, υγιής και δυνατή» και είχε ολοκληρώσει την πρακτική αξιολόγηση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύο ημέρες πριν πεθάνει

Σύνταξη
Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν
Ιράν 20.03.26

Απ' όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κατά του Ιράν, ο Ναϊνί είχε αναλάβει να μεταφέρει τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να αντέξει μια μακράς διάρκειας σύγκρουση

Σύνταξη
Ένα χρόνο μετά τις περικοπές του Τραμπ, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού
Κόσμος 20.03.26

Οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά την ανθρωπιστική βοήθεια το 2025, με πολλές χώρες της ΕΕ να ακολουθούν το παράδειγμά τους, προκειμένου να ανακατευθύνουν τους πόρους τους

Σύνταξη
Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
«StravaLeaks» 20.03.26

Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Σύνταξη
Ιράν: Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης – «Ο Τραμπ εξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ»
Κόσμος 20.03.26 Upd: 12:24

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει για «μηδενική αυτοσυγκράτηση» εάν χτυπηθούν ξανά ενεργειακές του υποδομές - Στο στόχαστρο των επιθέσεων ξανά η Τεχεράνη - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Ο Όρμπαν «μπλόκαρε» ξανά το δάνειο των 90 δισ. για την Ουκρανία – «Θα βρούμε τρόπο», λέει η φον ντερ Λάιεν
Σύνοδος Κορυφής 20.03.26

Τρόπο για να απελευθερωθεί το δάνειο των 90 δισ. προς την Ουκρανία υποσχέθηκε ότι θα βρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς η Ουγγαρία για μια ακόμη φορά είπε ένα ηχηρό «όχι». Ευρωπαίοι ηγέτες στηλίτευσαν τη στάση του Βίκτορ Όρμπαν.

Σύνταξη
Καλύτερη δουλειά προτείνει στους συναδέλφους του στην ΕΕ, ο Ολλανδός πρωθυπουργός
Κόσμος 20.03.26

Ο επικεφαλής του νέου κυβερνητικού συνασπισμού στην Ολλανδία λέει στους Ευρωπαίους ηγέτες να «σταματήσουν να παραπονιούνται» και «ίσως απλώς να κάνουν καλύτερη δουλειά»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι «27» καλούν σε πάγωμα των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και προστασία αμάχων – Δεν καταδικάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Στο ανακοινωθέν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάνει έκκληση για «μορατόριουμ στα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των μονάδων νερού», καθώς έχουν εκτοξευθεί οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας, αλλά και ο κίνδυνος για ξηρασία και λιμό.

Σύνταξη
Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε
Πόλεμος στο Ιράν 19.03.26

Ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τον πόλεμο κατά του Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έδρασαν «για να προλάβουν χειρότερες εξελίξεις». Και υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και οι τιμές πετρελαίου θα πέσουν.

Σύνταξη
Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Ελλάδα 20.03.26

Το Δικαστήριο αποφάσισε η ποινή που επέβαλε στον Παναγιώτη Ψωμιάδη να εκτιθεί κατ' οίκον, αλλά η εκτέλεσή της ανεστάλη μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ένοχη σιωπή
Ο βασιλιάς είναι γυμνός 20.03.26

Η κυβέρνηση και τα φιλικά της ΜΜΕ σιωπούν για τις υποκλοπές την ώρα που η κοινωνία απαιτεί διερεύνηση των ευθυνών πολιτικών προσώπων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Βρετανία: «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» – Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
Κόσμος 20.03.26

Ο πατέρας της είπε ότι η 18χρονη κόρη του ήταν «σε καλή φυσική κατάσταση, υγιής και δυνατή» και είχε ολοκληρώσει την πρακτική αξιολόγηση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύο ημέρες πριν πεθάνει

Σύνταξη
Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»
Λάρισα 20.03.26

«Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα», λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη

Σύνταξη
ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα στην υιοθεσία ανηλίκου
Ελλάδα 20.03.26

Οι δικαστές έκριναν ότι η αναγνώριση του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών να υιοθετούν «δεν προσβάλλει τη συνταγματική προστασία της παιδικής ηλικίας και του υπέρτατου/βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού».

Μίνα Μουστάκα
Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν
Ιράν 20.03.26

Απ' όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κατά του Ιράν, ο Ναϊνί είχε αναλάβει να μεταφέρει τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να αντέξει μια μακράς διάρκειας σύγκρουση

Σύνταξη
Ένα χρόνο μετά τις περικοπές του Τραμπ, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού
Κόσμος 20.03.26

Οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά την ανθρωπιστική βοήθεια το 2025, με πολλές χώρες της ΕΕ να ακολουθούν το παράδειγμά τους, προκειμένου να ανακατευθύνουν τους πόρους τους

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

