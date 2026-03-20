Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»
H δήλωση αυτή έγινε μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χατίμπ, υπουργού αρμόδιου για τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα από πλήγμα
- «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
- Πετρέλαιο: Σενάριο τρόμου για 180 δολάρια το βαρέλι
- Με συμπτώματα μέθης στο νοσοκομείο ανήλικος – Κατανάλωσε αλκοόλ σε σχολική εκδρομή
- Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κάλεσε τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του να βάλουν στο στόχαστρο «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό».
H σχετική δήλωση που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του νεοδιορισθέντος ανώτατου ηγέτη στο X, έγινε μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χατίμπ, υπουργού αρμόδιου για τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε από πλήγμα αυτή την εβδομάδα.
Στην ανάρτηση του Χαμενεΐ επισημαίνεται πως «οι αξιωματούχοι και το προσωπικό που απομένουν σ’ αυτό το ευαίσθητο υπουργείο» πρέπει να αναπληρώσουν το κενό που δημιουργήθηκε με τον θάνατο του υπουργού.
They should continue their work in accordance with the instructions and policies that were announced during the lifetime of that illustrious figure.
— Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) March 16, 2026
Οι εικασίες για τη ζωή του Χαμενεΐ
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανισθεί δημοσίως ούτε έχει δημοσιοποιήσει ηχητικό ή βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μετά το διορισμό του, στις 8 Μαρτίου, ως ανώτατου ηγέτη της χώρας, με αποτέλεσμα να διατυπώνονται εικασίες για την υγεία του, ακόμα και για τη ζωή του.
Ο δεύτερος γιος αγιατολάχ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη κατά την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχασε επίσης στους βομβαρδισμούς την σύζυγό του, την μητέρα του και έναν γαμπρό του.
Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, ο Χαμενεΐ έχει τραυματισθεί, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.
- Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»
- Λέκκας για σεισμούς στην Ήπειρο: Θα γίνονται για αρκετές ημέρες ακόμα
- Χειροπέδες σε ζευγάρι ληστών που «χτυπούσε» καταστήματα
- The Ellinikon: Ένας τόπος για όλους
- Θρυλικό επίτευγμα του ΛεΜπρόν Τζέιμς: Έπιασε τον Ρόμπερτ Πάρις στην 1η θέση με τα περισσότερα ματς στο ΝΒΑ!
- Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
- Ευλογιά προβάτων: Το αίτημα της Θεσσαλίας για την διαχείριση της κρίσης στην κτηνοτροφία
- Ξαναπρασινίζει το παραλίμνιο μέτωπο της Δοϊράνης
