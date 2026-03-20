Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κάλεσε τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του να βάλουν στο στόχαστρο «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό».

H σχετική δήλωση που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του νεοδιορισθέντος ανώτατου ηγέτη στο X, έγινε μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χατίμπ, υπουργού αρμόδιου για τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε από πλήγμα αυτή την εβδομάδα.

Στην ανάρτηση του Χαμενεΐ επισημαίνεται πως «οι αξιωματούχοι και το προσωπικό που απομένουν σ’ αυτό το ευαίσθητο υπουργείο» πρέπει να αναπληρώσουν το κενό που δημιουργήθηκε με τον θάνατο του υπουργού.

They should continue their work in accordance with the instructions and policies that were announced during the lifetime of that illustrious figure. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) March 16, 2026

Οι εικασίες για τη ζωή του Χαμενεΐ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανισθεί δημοσίως ούτε έχει δημοσιοποιήσει ηχητικό ή βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μετά το διορισμό του, στις 8 Μαρτίου, ως ανώτατου ηγέτη της χώρας, με αποτέλεσμα να διατυπώνονται εικασίες για την υγεία του, ακόμα και για τη ζωή του.

Ο δεύτερος γιος αγιατολάχ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη κατά την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχασε επίσης στους βομβαρδισμούς την σύζυγό του, την μητέρα του και έναν γαμπρό του.

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, ο Χαμενεΐ έχει τραυματισθεί, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.