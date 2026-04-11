ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης
Κόσμος 11 Απριλίου 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, τα πλοία που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν δύο αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Ωστόσο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε τις πληροφορίες αυτές

Δύο αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ διέπλευσαν σήμερα, Σάββατο, τα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την απομάκρυνση των ναρκών από αυτόν τον κρίσιμης σημασίας δίαυλο για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και το εμπόριο πετρελαίου.

Σύμφωνα με την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, Centcom, τα δύο πλοία επιχείρησαν στο πλαίσιο «μιας ευρύτερης αποστολής», στόχος της οποίας είναι να διασφαλιστεί ότι θα απομακρυνθούν από τα Στενά οι θαλάσσιες νάρκες τις οποίες είχαν ποντίσει οι Φρουροί της Επανάστασης.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι ξεκίνησε «η διαδικασία ξεμπλοκαρίσματος» του Ορμούζ.

«Ξεκινάμε τώρα τη διαδικασία να καθαρίσουμε τα Στενά του Ορμούζ, κάνοντας χάρη σε χώρες όλου του κόσμου, όπως στην Κίνα, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Γαλλία, τη Γερμανία και πολλές άλλες. Είναι απίστευτο, όμως δεν έχουν το θάρρος ή τη βούληση να το κάνουν μόνες τους», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, τα πλοία που πέρασαν ήταν δύο αντιτορπιλικά.

Ωστόσο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται η κρατική τηλεόραση του Ιράν, διέψευσε τις πληροφορίες αυτές.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ επιτέθηκε επίσης στα μέσα ενημέρωσης που, όπως ισχυρίζεται, γράφουν ότι το Ιράν κερδίζει τον πόλεμο, «ενώ στην πραγματικότητα όλος ο κόσμος ξέρει ότι ηττάται άσχημα», όπως υποστηρίζει.

«Το μοναδικό πράγμα που έχουν (οι Ιρανοί) ως ατού είναι η απειλή ότι ένα πλοίο μπορεί να χτυπήσει σε κάποια από τις θαλάσσιες νάρκες τους», παραδέχτηκε, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι και τα 28 σκάφη εναπόθεσης ναρκών του ιρανικού ναυτικού βρίσκονται «στον βυθό της θάλασσας» μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Ενέργεια: Ξανά στο κατώφλι της κρίσης του ’70; – Τα σενάρια τρόμου

Ενέργεια: Ξανά στο κατώφλι της κρίσης του ’70; – Τα σενάρια τρόμου

«Τέσσερις ώρες» μετρούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιραν στο Πακιστάν

«Τέσσερις ώρες» μετρούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιραν στο Πακιστάν

Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ
Κόσμος 11.04.26

Οι αρχές του Πακιστάν λένε ότι διευκολύνουν το έργο των μέσων ενημέρωσης, όμως οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα στο «Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα» αγνοούν τι συμβαίνει έξω από αυτό

Σύνταξη
Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια
Κόσμος 11.04.26

Δεύτερος νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια στην Κύπρο με τις έρευνες να συνεχίζονται και την αγωνία να κορυφώνεται για πιθανούς εγκλωβισμένους

Σύνταξη
Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media
Προσαρμοστικότητα 11.04.26

Οι ΗΠΑ πληρώνουν το τίμημα από την συνήθεια του Ντόναλντ Τραμπ να σκοτώνει μέσω social media την αξιοπρεπή διπλωματική επικοινωνία σε ειρήνη και πόλεμο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία
Κρίσιμες εκλογές 11.04.26

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ο Βίκτορ Όρμπαν επαναδιατυπώνει συνεχώς τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού υπέρ του, κάτι που θα μπορούσε να του επιτρέψει να κερδίσει τις αυριανές βουλευτικές εκλογές παρά τις δυσμενείς δημοσκοπήσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων
Περιβάλλον 11.04.26

Η νομοθετική αλλαγή που υποστηρίζεται από τον ακροδεξιό πρόεδρο στην Αργεντινή καθιστά ευκολότερη την εξόρυξη μετάλλων σε παγετώνες των Άνδεων

Σύνταξη
Κόσμος 11.04.26

Γεροξεκούτης, παλιάτσος, «απολύεσαι!»: 12 φορές που οι παγκόσμιοι ηγέτες τα έβαλαν ανοιχτά με τον Τραμπ
Κόσμος 11.04.26

Στις δύο θητείες του Τραμπ, ξένοι αξιωματούχοι τον έχουν προσβάλει, τον έχουν τρολάει, έχουν διαφωνήσει μαζί του σε ζωντανή μετάδοση και έχουν πιαστεί από ανοιχτό μικρόφωνο να τον κουτσομπολεύουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σερβία: Τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στον αγωγό ίσως αποτελούν «ρωσική εμπλοκή», σύμφωνα με εμπειρογνώμονα
Balkan Stream 11.04.26

Πρώην Ουκρανός υποστράτηγος υποστηρίζει ότι τα 4 κιλά εκρηκτικών που βρέθηκαν στη Σερβία αποτελούσαν απόπειρα επηρεασμού των εκλογών της Ουγγαρίας από τη Ρωσία

Η μοναξιά δεν συμφέρει τις ΗΠΑ – Τρεις λόγοι που οι Αμερικανοί θα παραμείνουν στο NATO
Σκληρή βαθμολογία 11.04.26

Οι ΗΠΑ επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να απαγάγουν ηγέτες κρατών, να βομβαρδίζουν χώρες, αλλά να αποχωρήσουν από την ισχυρότερη στρατιωτική συμμαχία του πλανήτη, το NATO, θα ήταν ίσως μια τρέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
«Ο Θεός δεν ευλογεί κανέναν πόλεμο»: Ο Πάπας εκφράζει εκ νέου αποδοκιμασία για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή
«Χέρια γεμάτα αίμα» 11.04.26

Η ανάρτηση στα social media επικρίνει τις προσπάθειες εργαλειοποίησης της θρησκείας για την εξύμνηση του πολέμου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Undertourism: Η άλλη όψη του υπερτουρισμού – Προορισμοί που υπόσχονται ταξίδια με χαρακτήρα
Undertourism 11.04.26

Στόχος του undertourism είναι να φέρει στο προσκήνιο λιγότερο γνωστούς προορισμούς που, ωστόσο, συνδυάζουν φυσικό κάλλος, πολιτισμό, αυθεντικότητα και χαμηλότερο κόστος από το συνηθισμένο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ
Κόσμος 11.04.26

Οι αρχές του Πακιστάν λένε ότι διευκολύνουν το έργο των μέσων ενημέρωσης, όμως οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα στο «Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα» αγνοούν τι συμβαίνει έξω από αυτό

Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι έφερε ως παράδειγμα την ομάδα επι ημερών του Ποστέκογλου προκειμένου να εξηγήσει πώς θέλει να παίζει η Τότεναμ προκειμένου να πετύχει τη σωτηρία της.

Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε
Ποδόσφαιρο 11.04.26

H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τεχνητή νοημοσύνη 11.04.26

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια
Κόσμος 11.04.26

Δεύτερος νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια στην Κύπρο με τις έρευνες να συνεχίζονται και την αγωνία να κορυφώνεται για πιθανούς εγκλωβισμένους

Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media
Προσαρμοστικότητα 11.04.26

Οι ΗΠΑ πληρώνουν το τίμημα από την συνήθεια του Ντόναλντ Τραμπ να σκοτώνει μέσω social media την αξιοπρεπή διπλωματική επικοινωνία σε ειρήνη και πόλεμο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία
Κρίσιμες εκλογές 11.04.26

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ο Βίκτορ Όρμπαν επαναδιατυπώνει συνεχώς τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού υπέρ του, κάτι που θα μπορούσε να του επιτρέψει να κερδίσει τις αυριανές βουλευτικές εκλογές παρά τις δυσμενείς δημοσκοπήσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Ευτυχώς, η Τζένα Ορτέγκα δεν έγινε τελικά πρόεδρος των ΗΠΑ
Ερωτικές επιστολές; 11.04.26

Πολλά παιδιά θαυμάζουν πολιτικές προσωπικότητες, τις οποίες ο Τύπος συχνά παρουσιάζει ως γοητευτικές, ανεξάρτητα από την πολιτική τους. Ανάμεσα σε αυτούς τους νέους, ήταν κάποτε και η Τζένα Ορτέγκα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
Ελλάδα 11.04.26

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, o οποίος δήλωσε ότι ήταν μία πολύ δύσκολη προσπάθεια, λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στη Μ. Ανατολή.

LIVE: Λίβερπουλ – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 11.04.26

LIVE: Λίβερπουλ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Φούλαμ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ
Ποδόσφαιρο 11.04.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ για την 31η αγωνιστική της La Liga.

Premier League: Νίκη Ευρώπης για τη Μπράιτον (2-0), ισοπαλία στο Μπρέντφορντ – Έβερτον (2-2)
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η μάχη για ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο» εξακολουθεί να μαίνεται στην Premier League, ενώ απομένουν έξι αγωνιστικές μέχρι το φινάλε της σεζόν. Νίκη για τη Μπρέντφορντ, ισοπαλία στο Μπρέντφορντ.

Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων
Περιβάλλον 11.04.26

Η νομοθετική αλλαγή που υποστηρίζεται από τον ακροδεξιό πρόεδρο στην Αργεντινή καθιστά ευκολότερη την εξόρυξη μετάλλων σε παγετώνες των Άνδεων

Μπεκάλι: «Άναυδος από την κουλτούρα του Μιρτσέα Λουτσέσκου – Τώρα ο Ραζβάν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του»
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Ο Τζίτζι Μπεκάλι μίλησε με συγκίνηση για τη γνωριμία του με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα στον γιο του Ραζβάν σχετικά με το πώς θα πρέπει να τιμήσει τη μνήμη του.

Κουτσούμπας: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης λαών
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

«Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών!», τονίζει χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του για το Πάσχα. Ο κ. Κουτσούμπας σημειώνει ότι «απέναντι σε μια γενικευμένη αστάθεια που δημιουργούν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, ο ελληνικός λαός, όλοι οι λαοί […]

Φάμελλος: Το φως της Ανάστασης μας δείχνει τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε – Μια κοινωνία δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

«Η Ανάσταση μας φέρνει από το σκοτάδι στο φως και την αναγέννηση. Αυτή είναι και η ευχή μου. Μια ευχή που οφείλουμε να την κάνουμε πράξη για την αναγέννηση της πατρίδας μας. Γιατί αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο», τονίζει στο πασχαλινό του μήνυμα ο Σωκράτης Φάμελλος

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

