ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης

Δύο αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ διέπλευσαν σήμερα, Σάββατο, τα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την απομάκρυνση των ναρκών από αυτόν τον κρίσιμης σημασίας δίαυλο για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και το εμπόριο πετρελαίου.

Σύμφωνα με την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, Centcom, τα δύο πλοία επιχείρησαν στο πλαίσιο «μιας ευρύτερης αποστολής», στόχος της οποίας είναι να διασφαλιστεί ότι θα απομακρυνθούν από τα Στενά οι θαλάσσιες νάρκες τις οποίες είχαν ποντίσει οι Φρουροί της Επανάστασης.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι ξεκίνησε «η διαδικασία ξεμπλοκαρίσματος» του Ορμούζ.

«Ξεκινάμε τώρα τη διαδικασία να καθαρίσουμε τα Στενά του Ορμούζ, κάνοντας χάρη σε χώρες όλου του κόσμου, όπως στην Κίνα, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Γαλλία, τη Γερμανία και πολλές άλλες. Είναι απίστευτο, όμως δεν έχουν το θάρρος ή τη βούληση να το κάνουν μόνες τους», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, τα πλοία που πέρασαν ήταν δύο αντιτορπιλικά.

Ωστόσο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται η κρατική τηλεόραση του Ιράν, διέψευσε τις πληροφορίες αυτές.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ επιτέθηκε επίσης στα μέσα ενημέρωσης που, όπως ισχυρίζεται, γράφουν ότι το Ιράν κερδίζει τον πόλεμο, «ενώ στην πραγματικότητα όλος ο κόσμος ξέρει ότι ηττάται άσχημα», όπως υποστηρίζει.

«Το μοναδικό πράγμα που έχουν (οι Ιρανοί) ως ατού είναι η απειλή ότι ένα πλοίο μπορεί να χτυπήσει σε κάποια από τις θαλάσσιες νάρκες τους», παραδέχτηκε, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι και τα 28 σκάφη εναπόθεσης ναρκών του ιρανικού ναυτικού βρίσκονται «στον βυθό της θάλασσας» μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.