Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία στις αγορές ναυτιλίας των κλάδων δεξαμενοπλοίων και ξηρού χύδην φορτίου, χωρίς ωστόσο να αίρει τη βαθιά αβεβαιότητα που εξακολουθεί να περιβάλλει τη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Αναλυτές μεγάλων ναυλομεσιτικών οίκων υπογραμμίζουν ότι η επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού θα μπορούσε να στηρίξει τους ναύλους και τη ζήτηση, εφόσον η εκεχειρία διατηρηθεί, όμως οι περιορισμοί στη διέλευση και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι καθιστούν την ανάκαμψη αργή και αβέβαιη.

Η προοπτική επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ δημιουργεί ελπίδες για επανεκκίνηση της κυκλοφορίας, ωστόσο οι αναλυτές προβλέπουν σταδιακή επιστροφή. Τα δεξαμενόπλοια αναμένεται να κινηθούν πρώτα, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει τις διελεύσεις πλοίων ξηρού φορτίου.

Ομως το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων δεν θα είναι αρκετό για να επιστρέψει η αγορά VLCC στην κανονικότητα, δήλωσε ο αναλυτής της Arctic Securities, Kristoffer Barth Skeie.

Το έλλειμμα εφοδιασμού

Αυτό σημαίνει ότι το τρέχον έλλειμμα εφοδιασμού, το οποίο εκτιμάται ότι εξακολουθεί να είναι περίπου 14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, θα συνεχίσει να συσσωρεύεται τις επόμενες δύο εβδομάδες, αν και με κάπως βραδύτερο ρυθμό, κάτι που με τη σειρά του θα κάνει την αγορά ακόμη πιο «σφιχτή».

Η περίοδος εκεχειρίας μπορεί ακόμη και να προκαλέσει αύξηση των ναύλων, σύμφωνα με τον αναλυτή της Clarksons, Frode Morkedal, καθώς ένα χρονικό περιθώριο δύο εβδομάδων μπορεί να δημιουργήσει επείγουσα ανάγκη παρά ηρεμία.

Πάντως, εάν η εκεχειρία τηρηθεί, περισσότερα πλοία θα επιστρέψουν σταδιακά στην κανονική λειτουργία του εμπορίου, μειώνοντας τους ναύλους, αν και όχι αμέσως, καθώς η ομαλοποίηση δεν θα είναι άμεση.

Για το χύδην ξηρό φορτίο ο ναυλομεσιτικός όμιλος Arrow έκανε λόγο για «μεικτή» εικόνα δεδομένου ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένας εύλογος κίνδυνος νέας διαταραχής.

Από τη μία πλευρά η εκεχειρία μείωσε τις τιμές πετρελαίου, εξέλιξη θετική για το κόστος ναυτιλιακών καυσίμων, κόστος που απασχολεί τον κλάδο.

Από την άλλη πλευρά τα περίπου 200 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου που έχουν εγκλωβιστεί δυτικά του Ορμούζ, με την «απελευθέρωσή» τους θα αυξήσουν την προσφορά του στόλου, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές των ναύλων.

Πάντως το παράθυρο κατάπαυσης του πυρός των 14 ημερών είναι πολύ σύντομο για να προκαλέσει μια σημαντική αναδρομολόγηση των ροών φορτίου.

Το «τέλος διοδίων»

Αρνητική εξέλιξη για τον κλάδο και ειδικότερα για τα μικρότερα φορτία θα είναι το φημολογούμενο «τέλος διοδίων» των 2 εκατομμυρίων δολαρίων, ένα τέλος πολύ υψηλό ιδιαίτερα για πλοία μικρότερης χωρητικότητας. Πάντως μακροπρόθεσμα τα πράγματα φαίνονται πιο αισιόδοξα για τους πλοιοκτήτες χύδην φορτίου.

Η συσσωρευμένη ζήτηση στη Μέση Ανατολή λόγω της ανακατασκευής υποδομών που υπέστησαν ζημιές θα μπορούσε να αυξήσει τη ζήτηση για εμπορεύματα όπως σιδηρομετάλλευμα, τσιμέντο και βωξίτη.

Ωστόσο, οι ζημιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως χυτήρια αλουμινίου, ενδέχεται να περιορίσουν προσωρινά τη ζήτηση μεταφορών. Διακοπές παραγωγής, προβλήματα αποθήκευσης και καταστροφές υποδομών παραμένουν σημαντικοί παράγοντες αβεβαιότητας.

Η ναυτιλιακή κοινότητα παραμένει επιφυλακτική. Πλοιοκτήτες και ασφαλιστές αξιολογούν τις λεπτομέρειες της εκεχειρίας, ενώ εκατοντάδες πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Κόλπο. Η έξοδος απαιτεί συντονισμό με στρατιωτικές Αρχές, καθώς μια μη συντονισμένη διέλευση θεωρείται υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με την Bimco.

Ο επικεφαλής Ασφάλειας και Προστασίας της Bimco, Jakob Larsen, τονίζει ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία αναμένει ακόμη κρίσιμες τεχνικές λεπτομέρειες τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από το Ιράν σχετικά με το πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

