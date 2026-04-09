Ο Χαμενεΐ επιμένει στον έλεγχο του Ορμούζ, στην εκεχειρία που συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο και τις διαπραγματεύσεις

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απηύθυνε μήνυμα προς τον ιρανικό λαό την 40ή ημέρα από τον θάνατο του πατέρα του και προκατόχου του, Αλί Χαμενεΐ την 28η Φεβρουαρίου

Υποσχέθηκε την τιμωρία των εισβολέων, πως θα υπάρξει αποζημίωση και την πεποίθηση πως το Ιράν θα διαχειρίζεται στο μέλλον τα στενά του Ορμούζ. Μίλησε για τις επιδόσεις του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ως «ένα θαύμα».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέφερε πως «ο ηρωικός λαός του Ιράν», ήταν ο αποφασιστικός νικητής σε αυτό το πεδίο μάχης και πως το Ιράν «βρίσκεται σήμερα στην αυγή της μεταμόρφωσής του σε μεγάλη δύναμη».

Υποσχέθηκε στους Ιρανούς και ταυτόχρονα απείλησε ΗΠΑ και Ισραήλ πως δεν θα αφήσουν «ατιμώρητους τους εγκληματίες εισβολείς που επιτέθηκαν» στο Ιράν, ενώ πρόσθεσε πως η Τεχεράνη θα απαιτήσει «αποζημίωση για κάθε ζημιά και το τίμημα του αίματος των μαρτύρων μας».

Το Ιράν θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ – Δεν θέλουμε πόλεμο

Τόνισε πως το Ιράν θα εισέλθει «σε μια νέα φάση στη διαχείριση των στενών του Ορμούζ». Ζήτησε από τον Ιρανικό λαό ο οποίος διαδήλωνε σε όλες τις μεγάλες πόλει τις χώρας να συνεχίσει να διαδηλώνει και να μην «θεωρηθεί ότι η παρουσία στους δρόμους είναι περιττή μόνο και μόνο επειδή ανακοινώθηκαν διαπραγματεύσεις με τον εχθρό».

Πρόσθεσε πως ακόμη και αν έχει αναγκαστικά «έρθει η ώρα της σιωπής στον στρατιωτικό τομέα, το καθήκον του λαού όσον αφορά την παρουσία στις πλατείες και τα τζαμιά φαίνεται βαρύτερο και πως σίγουρα, οι φωνές σας στην πλατεία επηρεάζουν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων» δείχνοντας πως ο ιρανικός λαός είναι πίσω από τους αξιωματούχους του.

Απευθύνθηκε στην παρουσία του λαού στους δρόμους, λέγοντας πως «ακριβώς όπως τα εκπληκτικά και αυξανόμενα εκατομμύρια στην εκστρατεία αυτοθυσίας για το Ιράν είναι επίσης ένα από τα στοιχεία επιρροής σε αυτόν τον τομέα. Λέμε στους νότιους γείτονες του Ιράν ότι είστε μάρτυρες ενός θαύματος».

Τι είπε ο Χαμενεΐ στις χώρες του Κόλπου

Απευθυνόμενος πάλι στις χώρες του Κόλπου τους προέτρεψε να παρατηρήσουν προσεκτικά, να κατανοήσουν καλά, να βρεθούν στη σωστή θέση και προσέξτε τις ψεύτικες υποσχέσεις των διαβόλων.

Πρόσθεσε πως το Ιράν εξακολουθεί να περιμένει «μια κατάλληλη απάντηση, που θα αποδεικνύει την αδελφικότητα και την καλή θέληση». «Αυτό δεν θα συμβεί αν δεν εγκαταλείψετε τους αλαζόνες που δεν χάνουν καμία ευκαιρία να σας ταπεινώσουν και να σας εκμεταλλευτούν» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Έκλεισε λέγοντας ότι το Ιράν δεν ήθελε και δεν θέλει πόλεμο, αλλά σε καμία περίπτωση «δεν θα παραιτηθεί από τα νόμιμα δικαιώματά του, και από αυτή την άποψη», πρόσθεσε αναφερόμενος στον Λίβανο πως το Ιράν θεωρεί «ολόκληρο το μέτωπο της αντίστασης ως ένα ενιαίο σύνολο».