Σε έναν πόλεμο στον οποίο δεν υπήρξαν νικητές, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ φαίνεται να είναι στην χειρότερη θέση, καθώς συνάπτει μια εύθραυστη και ασαφή εκεχειρία με το Ιράν.

Μετά από χρόνια απειλών του Μπεναμίν Νετανιάχου κατά του Ιράν, τους «θεατρινισμούς» στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τους αμφιλεγόμενοι πίνακες που διαρκώς επιδεικνύονταν στα μάτια των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης και τη διπλωματική πίεση σε διαδοχικούς προέδρους των ΗΠΑ να συμφωνήσουν σε πόλεμο κατά του Ιράν, η σύγκρουση που τόσο επιδίωκε το Ισραήλ αποδείχθηκε αποτυχία.

Η ετυμηγορία της Αμερικανικής Κοινότητας Πληροφοριών ότι οι ισραηλινές προβλέψεις για αλλαγή καθεστώτος και επανάσταση στο Ιράν ήταν «γελοίες» αποδείχθηκε σωστή, σύμφωνα με τον Guardian.

Η ισραηλινή εκτίμηση ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε στην καλύτερη περίπτωση λίγες μέρες, στη χειρότερη λίγες εβδομάδες, ήταν επίσης θλιβερά μακριά από την πραγματικότητα.

Reporter: Is there any concern that Netanyahu is trying to undermine the ceasefire? Leavitt: The president spoke with Prime Minister Netanyahu last night, and in that private conversation, Prime Minister Netanyahu conveyed exactly what he has said publicly — that he supports the… pic.twitter.com/c1rYJ6iPvB — Clash Report (@clashreport) April 8, 2026

Πολιτική και στρατιωτική αποτυχία

Ακόμη και πριν από δύο ημέρες, σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, ο Νετανιάχου πίεζε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Και για μια μέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ όντως εξέδωσε τις γενοκτονικές προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε, σύμφωνα με ορισμένες αναφορές παραμερίζοντας το Ισραήλ στις διαβουλεύσεις του.

«Ποτέ δεν υπήρξε μια τέτοια πολιτική καταστροφή σε ολόκληρη την ιστορία μας. Το Ισραήλ δεν ήταν καν κοντά στο τραπέζι όταν ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τον πυρήνα της εθνικής μας ασφάλειας», έγραψε ο κύριος ηγέτης της αντιπολίτευσης του Ισραήλ, Γιαίρ Λαπίντ, στο X.

«Ο στρατός εκτέλεσε όλα όσα του ζητήθηκαν και ο λαός επέδειξε αξιοθαύμαστη αντοχή, αλλά ο Νετανιάχου απέτυχε πολιτικά, απέτυχε στρατηγικά και δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους που ο ίδιος έθεσε. Θα μας πάρει χρόνια να αποκαταστήσουμε τη πολιτική και στρατηγική ζημιά που προκάλεσε ο Νετανιάχου λόγω αλαζονείας, αμέλειας και έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού».

Ο επικεφαλής του αριστερού κόμματος των Δημοκρατικών, Γιαίρ Γκολάν, χαρακτήρισε επίσης την κατάπαυση του πυρός ως «στρατηγική αποτυχία» του Νετανιάχου.

«Υποσχέθηκε μια ιστορική νίκη και ασφάλεια για γενιές, και στην πράξη, είχαμε μια από τις πιο σοβαρές στρατηγικές αποτυχίες που έχει γνωρίσει ποτέ το Ισραήλ», δήλωσε ο Γκολάν στο X. «Είναι μια ολοκληρωτική αποτυχία που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ για τα επόμενα χρόνια».

Η πραγματικότητα είναι ότι ο Νετανιάχου πόνταρε τα πάντα στον πόλεμό του και, καθώς απέτυχε να εξασφαλίσει την πτώση του θεοκρατικού καθεστώτος, την κατάσχεση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης ή μια ουσιαστική αποδυνάμωση του κράτους, η παγκόσμια εικόνα του Ισραήλ – που είχε ήδη αμαυρωθεί σε μεγάλο βαθμό από την γενοκτονία στη Γάζα– έχει υποστεί ζημιά.

Από την πλευρά της ασφάλειας, παρά τους ισχυρισμούς του Τραμπ, η δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έχει ενισχυθεί, καθώς η Τεχεράνη – τουλάχιστον προς το παρόν – έχει επιτύχει τον πρωταρχικό της στόχο, που ήταν απλώς να επιβιώσει από μια επίθεση διάρκειας ενός μήνα από δύο από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις του κόσμου.

Οι επιθέσεις έχουν αφήσει ένα κατεστραμμένο αλλά ακόμα άθικτο καθεστώς, με σημαντικά στρατιωτικά μέσα, το οποίο είναι πιθανό να επιδιώξει ταχεία επανεξοπλισμό καθώς αναζητά ευκαιρίες για αντίποινα.

Η επιμονή του Νετανιάχου να συνεχίσει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο φαίνεται επίσης υπερφίαλη, δεδομένου ότι η δηλωμένη πρόθεση του Ισραήλ να δημιουργήσει μια νέα ζώνη ασφαλείας θέτει τις δυνάμεις του σε άμεση σύγκρουση επί του εδάφους με μαχητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι ιστορικά έχουν αποδειχθεί έμπειροι στον αγώνα στο δικό τους έδαφος.

Το Ισραήλ χάνει – κι άλλο – έδαφος στην κοινή γνώμη

Οι επιπτώσεις όσον αφορά την κοινή γνώμη και τη διπλωματία είναι πιθανό να είναι ακόμη πιο σοβαρές για τον Νετανιάχου και το Ισραήλ.

Στην Αμερική, ειδικότερα, μια πολιτική συναίνεση που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960 καταρρέει ορατά. Ο ρόλος του Ισραήλ στην ώθηση του Τραμπ προς τον πόλεμο στο Ιράν έχει δεχτεί επίθεση τόσο από τους προοδευτικούς όσο και από την ακροδεξιά του MAGA, ενώ η υποστήριξη προς το Ισραήλ γενικότερα βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα ακόμη και μεταξύ των Εβραίων ψηφοφόρων.

Στη συνέχεια, υπάρχουν οι εσωτερικές επιπτώσεις για τον Νετανιάχου σε μια εκλογική χρονιά στο Ισραήλ. Μακριά από το να μεταμορφώσει την κατάσταση ασφάλειας του Ισραήλ, θα βγει από τον πόλεμο χωρίς να έχει επιτύχει κανέναν από τους κύριους στόχους που είχε υποσχεθεί.

Παρά τον καλά τεκμηριωμένο κυνισμό του Νετανιάχου στο να διαφημίζει τα συνήθως προσωρινά του επιτεύγματα, θα είναι προφανές στους Ισραηλινούς ότι, αντί να έχει εξαλείψει αυτό που περιγράφει από καιρό ως «υπαρξιακή» απειλή για το Ισραήλ, οι συνθήκες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες.

Υποχωρήσεις μπροστά στην Τεχεράνη

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, μπορεί να έχει πεθάνει, αλλά τον έχει διαδεχθεί ο σκληροπυρηνικός γιος του.

Αντί να κλείσει το κεφάλαιο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης, το οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε ως μια λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις, φαίνεται να περιλαμβάνει την αποδοχή του δικαιώματος του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο – αν και ο Τραμπ αρνήθηκε ότι αυτό αποτελεί μέρος της συμφωνίας.

Προς το παρόν, τουλάχιστον, οι όροι των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν υποδηλώνουν κάτι πιο κοντά στο πλαίσιο της διεθνούς πυρηνικής συμφωνίας του Μπαράκ Ομπάμα – την οποία ο Νετανιάχου προσπάθησε τόσο σκληρά να σαμποτάρει και από την οποία ο Τραμπ αποχώρησε – παρά σε μια νέα πραγματικότητα.

Για ορισμένους, όπως τον ανταποκριτή στρατιωτικών θεμάτων της Haaretz, Άμος Χαρέλ, η αποτυχία ήταν προδιαγεγραμμένη στα πολεμικά σχέδια του Νετανιάχου.

«Πολλές από τις αδυναμίες που μοιράζονται η τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση και το ισραηλινό σύστημα υπό τον Νετανιάχου ήρθαν στο προσκήνιο: μια τάση να ρισκάρουν βασιζόμενοι σε αβάσιμες ευσεβείς πόθους, επιπόλαια και μισοτελειωμένα σχέδια, περιφρόνηση των εμπειρογνωμόνων ή η επιθετική χρήση πίεσης για να τους κάνουν να ευθυγραμμίσουν τις απόψεις τους με τις επιθυμίες της πολιτικής ηγεσίας», είπε ο Χαρέλ.

Θα είναι επίσης σαφές στους Ισραηλινούς ότι η σύγκρουση που εξελίχθηκε τον τελευταίο μήνα ήταν μια μοναδική ευκαιρία να διεξαχθεί μια εκστρατεία αυτής της κλίμακας με την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ.

Israel’s PM Benjamin Netanyahu says the US-Iran ceasefire “will not include Hezbollah,” in his first remarks after the fragile truce was announced, while Israeli air attacks hammered Beirut on Tuesday, killing hundreds and causing widespread damage across the country. pic.twitter.com/HpJYSuhFod — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 8, 2026

Χάνει τις ΗΠΑ;

Μπορεί να υπάρξουν άλλες εξάρσεις, αλλά η πιθανότητα να επαναληφθούν τέτοιες παρατεταμένες κοινές επιθέσεις φαίνεται απομακρυσμένη.

Ο Τραμπ δίστασε στο σημείο της πιο επικίνδυνης κλιμάκωσης, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της αποστολής χερσαίων δυνάμεων, κάτι εξαιρετικά αντιδημοφιλές στις ΗΠΑ μεταξύ των ψηφοφόρων, εν μέρει λόγω του τεράστιου κόστους, και εξαιρετικά επιζήμιο για την παγκόσμια οικονομία.

Δεν θα έχει διαφύγει της προσοχής ορισμένων ότι, έχοντας εξασφαλίσει τον πολυπόθητο πόλεμο του – και έχοντας τον δει να αποτυγχάνει – ο Νετανιάχου είναι απίθανο να πάρει μια δεύτερη ευκαιρία με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Δεδομένου ότι αυτό αποτελούσε επί χρόνια ένα εμμονικό πολιτικό ατού του Ισραηλινού πρωθυπουργού, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί: ποιος είναι πλέον ο ρόλος του;

«Αυτή είναι πλέον η τέταρτη συνεχόμενη φορά – στη Γάζα, μία φορά στο Λίβανο και δύο φορές στο Ιράν – που οι καυχησιολογίες του για ολοκληρωτική νίκη και εξάλειψη των υπαρξιακών απειλών έχουν αποκαλυφθεί ως κενές υποσχέσεις», έγραψε ο Χαρέλ.