09.04.2026 | 08:37
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα
Ιράν: Σε ένα πόλεμο χωρίς νικητές, είναι ο Νετανιάχου ο μεγαλύτερος χαμένος;
Κόσμος 09 Απριλίου 2026, 10:35

Ενώ το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφωνούν σε μια εύθραυστη εκεχειρία, η σύγκρουση στο Ισραήλ αποδείχθηκε αποτυχία και, όπως λένε οι επικριτές, «πολιτική καταστροφή»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε έναν πόλεμο στον οποίο δεν υπήρξαν νικητές, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ φαίνεται να είναι στην χειρότερη θέση, καθώς συνάπτει μια εύθραυστη και ασαφή εκεχειρία με το Ιράν.

Μετά από χρόνια απειλών του Μπεναμίν Νετανιάχου κατά του Ιράν, τους «θεατρινισμούς» στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τους αμφιλεγόμενοι πίνακες που διαρκώς επιδεικνύονταν στα μάτια των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης και τη διπλωματική πίεση σε διαδοχικούς προέδρους των ΗΠΑ να συμφωνήσουν σε πόλεμο κατά του Ιράν, η σύγκρουση που τόσο επιδίωκε το Ισραήλ αποδείχθηκε αποτυχία.

Η ετυμηγορία της Αμερικανικής Κοινότητας Πληροφοριών ότι οι ισραηλινές προβλέψεις για αλλαγή καθεστώτος και επανάσταση στο Ιράν ήταν «γελοίες» αποδείχθηκε σωστή, σύμφωνα με τον Guardian.

Η ισραηλινή εκτίμηση ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε στην καλύτερη περίπτωση λίγες μέρες, στη χειρότερη λίγες εβδομάδες, ήταν επίσης θλιβερά μακριά από την πραγματικότητα.

Πολιτική και στρατιωτική αποτυχία

Ακόμη και πριν από δύο ημέρες, σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, ο Νετανιάχου πίεζε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Και για μια μέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ όντως εξέδωσε τις γενοκτονικές προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε, σύμφωνα με ορισμένες αναφορές παραμερίζοντας το Ισραήλ στις διαβουλεύσεις του.

«Ποτέ δεν υπήρξε μια τέτοια πολιτική καταστροφή σε ολόκληρη την ιστορία μας. Το Ισραήλ δεν ήταν καν κοντά στο τραπέζι όταν ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τον πυρήνα της εθνικής μας ασφάλειας», έγραψε ο κύριος ηγέτης της αντιπολίτευσης του Ισραήλ, Γιαίρ Λαπίντ, στο X.

«Ο στρατός εκτέλεσε όλα όσα του ζητήθηκαν και ο λαός επέδειξε αξιοθαύμαστη αντοχή, αλλά ο Νετανιάχου απέτυχε πολιτικά, απέτυχε στρατηγικά και δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους που ο ίδιος έθεσε. Θα μας πάρει χρόνια να αποκαταστήσουμε τη πολιτική και στρατηγική ζημιά που προκάλεσε ο Νετανιάχου λόγω αλαζονείας, αμέλειας και έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού».

Ο επικεφαλής του αριστερού κόμματος των Δημοκρατικών, Γιαίρ Γκολάν, χαρακτήρισε επίσης την κατάπαυση του πυρός ως «στρατηγική αποτυχία» του Νετανιάχου.

«Υποσχέθηκε μια ιστορική νίκη και ασφάλεια για γενιές, και στην πράξη, είχαμε μια από τις πιο σοβαρές στρατηγικές αποτυχίες που έχει γνωρίσει ποτέ το Ισραήλ», δήλωσε ο Γκολάν στο X. «Είναι μια ολοκληρωτική αποτυχία που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ για τα επόμενα χρόνια».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, εν μέσω της σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, στην Ιερουσαλήμ, στις 19 Μαρτίου 2026. REUTERS/Ronen Zvulun/Pool

Η πραγματικότητα είναι ότι ο Νετανιάχου πόνταρε τα πάντα στον πόλεμό του και, καθώς απέτυχε να εξασφαλίσει την πτώση του θεοκρατικού καθεστώτος, την κατάσχεση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης ή μια ουσιαστική αποδυνάμωση του κράτους, η παγκόσμια εικόνα του Ισραήλ – που είχε ήδη αμαυρωθεί σε μεγάλο βαθμό από την γενοκτονία στη Γάζα– έχει υποστεί ζημιά.

Από την πλευρά της ασφάλειας, παρά τους ισχυρισμούς του Τραμπ, η δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έχει ενισχυθεί, καθώς η Τεχεράνη – τουλάχιστον προς το παρόν – έχει επιτύχει τον πρωταρχικό της στόχο, που ήταν απλώς να επιβιώσει από μια επίθεση διάρκειας ενός μήνα από δύο από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις του κόσμου.

Οι επιθέσεις έχουν αφήσει ένα κατεστραμμένο αλλά ακόμα άθικτο καθεστώς, με σημαντικά στρατιωτικά μέσα, το οποίο είναι πιθανό να επιδιώξει ταχεία επανεξοπλισμό καθώς αναζητά ευκαιρίες για αντίποινα.

Η επιμονή του Νετανιάχου να συνεχίσει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο φαίνεται επίσης υπερφίαλη, δεδομένου ότι η δηλωμένη πρόθεση του Ισραήλ να δημιουργήσει μια νέα ζώνη ασφαλείας θέτει τις δυνάμεις του σε άμεση σύγκρουση επί του εδάφους με μαχητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι ιστορικά έχουν αποδειχθεί έμπειροι στον αγώνα στο δικό τους έδαφος.

Το Ισραήλ χάνει – κι άλλο – έδαφος στην κοινή γνώμη

Οι επιπτώσεις όσον αφορά την κοινή γνώμη και τη διπλωματία είναι πιθανό να είναι ακόμη πιο σοβαρές για τον Νετανιάχου και το Ισραήλ.

Στην Αμερική, ειδικότερα, μια πολιτική συναίνεση που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960 καταρρέει ορατά. Ο ρόλος του Ισραήλ στην ώθηση του Τραμπ προς τον πόλεμο στο Ιράν έχει δεχτεί επίθεση τόσο από τους προοδευτικούς όσο και από την ακροδεξιά του MAGA, ενώ η υποστήριξη προς το Ισραήλ γενικότερα βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα ακόμη και μεταξύ των Εβραίων ψηφοφόρων.

Στη συνέχεια, υπάρχουν οι εσωτερικές επιπτώσεις για τον Νετανιάχου σε μια εκλογική χρονιά στο Ισραήλ. Μακριά από το να μεταμορφώσει την κατάσταση ασφάλειας του Ισραήλ, θα βγει από τον πόλεμο χωρίς να έχει επιτύχει κανέναν από τους κύριους στόχους που είχε υποσχεθεί.

Παρά τον καλά τεκμηριωμένο κυνισμό του Νετανιάχου στο να διαφημίζει τα συνήθως προσωρινά του επιτεύγματα, θα είναι προφανές στους Ισραηλινούς ότι, αντί να έχει εξαλείψει αυτό που περιγράφει από καιρό ως «υπαρξιακή» απειλή για το Ισραήλ, οι συνθήκες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες.

Διαδηλωτές που φορούν πορτοκαλί φόρμες και κρατούν ψεύτικα χαρτονομίσματα δολαρίων συμμετέχουν σε διαδήλωση κατά της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, καθώς και κατά του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, στις 19 Μαρτίου 2026. REUTERS/Amir Cohen

Υποχωρήσεις μπροστά στην Τεχεράνη

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, μπορεί να έχει πεθάνει, αλλά τον έχει διαδεχθεί ο σκληροπυρηνικός γιος του.

Αντί να κλείσει το κεφάλαιο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης, το οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε ως μια λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις, φαίνεται να περιλαμβάνει την αποδοχή του δικαιώματος του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο – αν και ο Τραμπ αρνήθηκε ότι αυτό αποτελεί μέρος της συμφωνίας.

Προς το παρόν, τουλάχιστον, οι όροι των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν υποδηλώνουν κάτι πιο κοντά στο πλαίσιο της διεθνούς πυρηνικής συμφωνίας του Μπαράκ Ομπάμα – την οποία ο Νετανιάχου προσπάθησε τόσο σκληρά να σαμποτάρει και από την οποία ο Τραμπ αποχώρησε – παρά σε μια νέα πραγματικότητα.

Για ορισμένους, όπως τον ανταποκριτή στρατιωτικών θεμάτων της Haaretz, Άμος Χαρέλ, η αποτυχία ήταν προδιαγεγραμμένη στα πολεμικά σχέδια του Νετανιάχου.

«Πολλές από τις αδυναμίες που μοιράζονται η τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση και το ισραηλινό σύστημα υπό τον Νετανιάχου ήρθαν στο προσκήνιο: μια τάση να ρισκάρουν βασιζόμενοι σε αβάσιμες ευσεβείς πόθους, επιπόλαια και μισοτελειωμένα σχέδια, περιφρόνηση των εμπειρογνωμόνων ή η επιθετική χρήση πίεσης για να τους κάνουν να ευθυγραμμίσουν τις απόψεις τους με τις επιθυμίες της πολιτικής ηγεσίας», είπε ο Χαρέλ.

Θα είναι επίσης σαφές στους Ισραηλινούς ότι η σύγκρουση που εξελίχθηκε τον τελευταίο μήνα ήταν μια μοναδική ευκαιρία να διεξαχθεί μια εκστρατεία αυτής της κλίμακας με την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ.

Χάνει τις ΗΠΑ;

Μπορεί να υπάρξουν άλλες εξάρσεις, αλλά η πιθανότητα να επαναληφθούν τέτοιες παρατεταμένες κοινές επιθέσεις φαίνεται απομακρυσμένη.

Ο Τραμπ δίστασε στο σημείο της πιο επικίνδυνης κλιμάκωσης, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της αποστολής χερσαίων δυνάμεων, κάτι εξαιρετικά αντιδημοφιλές στις ΗΠΑ μεταξύ των ψηφοφόρων, εν μέρει λόγω του τεράστιου κόστους, και εξαιρετικά επιζήμιο για την παγκόσμια οικονομία.

Δεν θα έχει διαφύγει της προσοχής ορισμένων ότι, έχοντας εξασφαλίσει τον πολυπόθητο πόλεμο του – και έχοντας τον δει να αποτυγχάνει – ο Νετανιάχου είναι απίθανο να πάρει μια δεύτερη ευκαιρία με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Δεδομένου ότι αυτό αποτελούσε επί χρόνια ένα εμμονικό πολιτικό ατού του Ισραηλινού πρωθυπουργού, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί: ποιος είναι πλέον ο ρόλος του;

«Αυτή είναι πλέον η τέταρτη συνεχόμενη φορά – στη Γάζα, μία φορά στο Λίβανο και δύο φορές στο Ιράν – που οι καυχησιολογίες του για ολοκληρωτική νίκη και εξάλειψη των υπαρξιακών απειλών έχουν αποκαλυφθεί ως κενές υποσχέσεις», έγραψε ο Χαρέλ.

Μέση Ανατολή: Ο πραγματικός λογαριασμός του πολέμου

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Οι IDF λένε ότι σκότωσαν το «δεξί χέρι» του ηγέτη της Χεζμπολάχ

The Expla-in Project | Τζέφρι ‘Eπσταϊν: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα;
Expla-in 09.04.26

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα του Τζέφρι Έπσταϊν;

Τα κατηγορητήρια των αμερικανικών αρχών και οι μαρτυρίες θυμάτων αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τζέφρι 'Eπσταϊν είχε οργανώσει ένα δίκτυο στρατολόγησης και εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι IDF λένε ότι σκότωσαν το «δεξί χέρι» του ηγέτη της Χεζμπολάχ – Συνεχίζουν τις επιδρομές στον Λίβανο
Αιματοβαμμένη εκεχειρία 09.04.26 Upd: 10:45

Από μία κλωστή κρέμεται η εύθραυστη εκεχειρία αφού το Ισραήλ πραγματοποίησε πολύνεκρους βομβαρδισμούς στον Λίβανο - Το Ιράν λέει ότι υπό αυτές τις συνθήκες οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν λογική - Ανοησία να παραβιάσετε την εκεχειρία, απαντούν οι ΗΠΑ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τη σφαγή με τους 250 νεκρούς
Κόσμος 09.04.26

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ με πάνω από διακόσιους νεκρούς στη χώρα χθες Τετάρτη

Ιράν: «Γιατί η κατάπαυση του πυρός είναι καταδικασμένη»
Ιράν - ΗΠΑ 09.04.26

«Γιατί η κατάπαυση του πυρός είναι καταδικασμένη»

Δύο κύρια εμπόδια καθιστούν εξαιρετικά απίθανο το ενδεχόμενο να διαρκέσει η κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, όπως εκτιμά ο Κρις Χέτζες.

Ρωσία: Ενας άμαχος νεκρός σε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Με drones 09.04.26

Φονική ουκρανική επιδρομή στη Ρωσία

Ενας άμαχος σκοτώθηκε «από συντρίμμια drone», σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία στην περιφέρεια Κρασναντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Λίβανος: Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Στον Λίβανο 09.04.26

Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Τουρκίας, ζητώντας την παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας.

Λίβανος: Η κυβέρνηση Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL
Ιταλία 09.04.26

Η Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL

«Είναι εντελώς απαράδεκτο, προσωπικό το οποίο δραστηριοποιείται υπό τη σημαία του ΟΗΕ, να τίθεται σε κίνδυνο», αναφέρει η ιταλική κυβέρνηση για τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL.

Κύπρος: Νέο διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ διόρισε ο Αντόνιο Γκουτέρες
Κύπρος 09.04.26

Διορίστηκε νέος διοικητής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ο υποστράτηγος Μινχαζούλ Αλαμ από το Μπανγκλαντές διαδέχεται τον υποστράτηγο Ερνεμπέτ Μπατσούρι από τη Moγγολία στη θέση του διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Ιράν: «Αναγκαία προϋπόθεση» να επεκταθεί στον Λίβανο η εκεχειρία, δηλώνει ο Μακρόν
«Αναγκαία προϋπόθεση» 09.04.26

Η εκεχειρία πρέπει να επεκταθεί στον Λίβανο, δηλώνει ο Μακρόν

«Αναγκαία προϋπόθεση» θεωρεί ο Εμανουέλ Μακρόν την επέκταση της εκεχειρίας στον Λίβανο ώστε να είναι «αξιόπιστη και διαρκής» η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν.

Μπέβερλι Χιλς: Η κόντρα των Κέλι και Μπρέντα πίσω τις κάμερες
Θαυμασός & συγκρούσεις 09.04.26

Η κόντρα των Κέλι και Μπρέντα δεν υπήρχε μόνο μπροστά από τις κάμερες του Μπέβερλι Χιλς - «Ήταν μπερδεμένο»

Η Τζένι Γκαρθ, γνωστή σε όλους μας ως Κέλι από τη σειρά Μπέβερλι Χιλς, μίλησε για την κόντρα της με την αείμνηστη Σάνεν Ντόχερτι και πως τα μίντια τη «φούσκωσαν»

Ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής 23 κοινωνικών δομών
Κοινωνική πολιτική 09.04.26

Ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής 23 κοινωνικών δομών

Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» στο Γουδή, στέλνοντας μήνυμα στήριξης

Δείξε μου πόση βιταμίνη D έχεις στη μέση ηλικία, να σου πω πώς θα είναι ο εγκέφαλός σου δεκαετίες αργότερα
Υγεία 09.04.26

Η βιταμίνη της λιακάδας βρέθηκε να σχετίζεται με τον κίνδυνο άνοιας

Μακροπρόθεσμη μελέτη έδειξε ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D στα 30 και 40 έτη τους παρουσιάζουν χαμηλότερη εναπόθεση στον εγκέφαλο της πρωτεϊνης ταυ, που συνδέεται με την άνοια, περί τις δύο δεκαετίες αργότερα

ΚΚΕ: Οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τον Λίβανο είναι ακόμη ένα μνημείο κυνισμού
Βολές 09.04.26

ΚΚΕ: Οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τον Λίβανο είναι ακόμη ένα μνημείο κυνισμού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει αναλάβει ρόλο ''λαγού'' σε κρίσιμα ζητήματα, όπως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και η αύξηση των πολεμικών δαπανών στην ΕΕ», τονίζει το ΚΚΕ

Social Media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά – Υψηλά τα πρόστιμα για τις πλατφόρμες
Το 2027 09.04.26

Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης των social media σε παιδιά - Υψηλά τα πρόστιμα για τις πλατφόρμες

«Έχουμε ήδη φτιάξει έναν ασφαλή μηχανισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της ηλικίας», σημειώνει μεταξύ άλλων ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας, να μην στέκεται ως πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου
Πόλεμος Μ. Ανατολή 09.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας, να μην στέκεται ως πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου

«Η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει στάση, να αντιληφθεί την κρισιμότητα των στιγμών και να πάρει πρωτοβουλίες ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι πιθανότητες της Ελλάδας να προσπεράσει την Τσεχία και να βρεθεί στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA
Conference League 09.04.26

Οι πιθανότητες της Ελλάδας να προσπεράσει την Τσεχία και να βρεθεί στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA

Οι πιθανότητες της Ελλάδας για να προσπεράσει την Τσεχία και να ανέβει στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, εξαρτάται από την ΑΕΚ και τη «μάχη» της με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

ΕΛ.ΑΣ.: Προειδοποίηση για κροτίδες και βεγγαλικά την περίοδο του Πάσχα – «Απαγορεύεται η χρήση τους»
«Απαγορεύεται» 09.04.26

Προειδοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη χρήση κροτίδων και βεγγαλικών την περίοδο του Πάσχα

Στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι οι κροτίδες, τα βεγγαλικά και άλλα αυτοσχέδια είδη πυροτεχνίας μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς έως και ακρωτηριασμούς

Easter Holiday Pay Rules in Greece Explained
English edition 09.04.26

Easter Holiday Pay Rules in Greece Explained

Labor authorities outline how employees working during the Easter holiday period are compensated, including wage increases, rest entitlements and restrictions on business operations across Holy Week and Easter Monday

Το Πάσχα σε μια άλλη, παλιά Κρήτη: Μνήμες, έθιμα και μια κοινότητα δεμένη σαν οικογένεια
Στο Ηράκλειο 09.04.26

Το Πάσχα σε μια άλλη, παλιά Κρήτη: Μνήμες, έθιμα και μια κοινότητα δεμένη σαν οικογένεια

Πώς περιγράφονται οι μέρες μέχρι το Πάσχα στην Κρήτη, μέσα από τις αναμνήσεις του συνταξιούχου εκπαιδευτικού Μανώλη Λαγουδιανάκη, που αποτυπώνουν έναν κόσμο όπου τα έθιμα δεν ήταν απλώς παραδόσεις, αλλά τρόπος ζωής

Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση τη Μεγάλη Πέμπτη – Στα ΚΕΠ όταν κολλάει η πλατφόρμα
Επιδότηση 09.04.26

Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση τη Μεγάλη Πέμπτη – Στα ΚΕΠ όταν κολλάει η πλατφόρμα

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που προκλήθηκαν στην πλατφόρμα τις προηγούμενες μέρες αποφασίστηκε η σταδιακή υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του Fuel Pass με βάση τον λήγοντα του ΑΦΜ

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

