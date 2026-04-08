ΗΠΑ vs Ιράν: Ο «λογαριασμός» ενός αδιέξοδου πολέμου
Opinion 08 Απριλίου 2026, 19:00

ΗΠΑ vs Ιράν: Ο «λογαριασμός» ενός αδιέξοδου πολέμου

Η εκεχειρία στον πόλεμο στο Ιράν είναι εύθραυστη και δύσκολες οι διαπραγματεύσεις, με εμφανείς τη γεωπολιτική φθορά και τις στρατηγικές αυταπάτες

Μαργαρίτα Βεργολιά
Η «μικρή εκδρομή», όπως είχε χαρακτηρίσει αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ τον πόλεμο επιλογής των ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, μετατράπηκε στην αδιανόητη απειλή του ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει», μέχρι να επιτευχθεί τελικά στο παρά ένα η εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για δύο εβδομάδες.

Ανοίγει το δρόμο για δύσκολες διαπραγματεύσεις, σε ένα κομβικό σταυροδρόμι μεταξύ συνολικής διευθέτησης ή καταστροφικής κλιμάκωσης, στο φόντο μαξιμαλιστικών απαιτήσεων και δυσεπίλυτων γεωπολιτικών «εξισώσεων», οι οποίες τελικά θα κρίνουν, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, χαμένους και νικητές.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 38 ημερών της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή -με το μέτωπο του Λιβάνου να χάσκει- προσφέρει προς το παρόν μια γενική εικόνα.

Στην παρούσα φάση, το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν κερδίζει με το να μην έχει ηττηθεί, συνθηκολογήσει άνευ όρων ή καταρρεύσει.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν έχουν εξασφαλίσει στρατηγική νίκη.

Οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον και η παγκόσμια οικονομία μετρούν βαθιές πληγές.

Η Ρωσία και η Κίνα μετρούν οφέλη, με τη μεν πλουσιότερη από τα πετρελαϊκά έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη δε να ενισχύει το προφίλ της ως παράγοντα σταθερότητας απέναντι στον απρόβλεπτο πρόεδρο των ΗΠΑ, ενόσω αντλεί διδάγματα για το ζήτημα της Ταϊβάν.

Προς επίρρωση της έλλειψης σαφούς στρατηγικής και της συναλλακτικής προσέγγισής του στην εξωτερική πολιτική, ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει να βρήκε -προς εμφανή ενόχληση της κυβέρνησης Νετανιάχου- διέξοδο σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο στον πόλεμο στο Ιράν, ενδύοντάς την το αφήγημα περί «μεγάλης ημέρας για την Παγκόσμια Ειρήνη!», που «θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής!!!», όπου «οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στην αύξηση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ», με «πολλή θετική δράση» και «πολλά λεφτά».

Όμως, παρά τα λεγόμενά του, οι σφοδροί αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί δεν επέφεραν καθεστωτική αλλαγή στο Ιράν -έφεραν αντίθετα μια νέα «φουρνιά» σκληροπυρηνικών Φρουρών της Επανάστασης στην εξουσία, ενώ παραμένει αμφίβολο εάν το σύστημα θα καταρρεύσει εκ των έσω εκ των υστέρων.

Δεν εξάλειψαν με βόμβες το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ούτε τον λεγόμενο «Άξονα της Αντίστασης».

Κατέστησαν δε τα Στενά του Ορμούζ -ελεύθερα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα πριν από τον πόλεμο- στρατηγικό μοχλό πίεσης για το Ιράν και επίκεντρο μιας νέας ενεργειακής και επαπειλούμενης επισιτιστικής κρίσης.

Από την έκβαση της εκεχειρίας και των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, αλλά και από την εφεξής στάση του Ισραήλ, διακυβεύεται η ήδη αμαυρωμένη εικόνα των ΗΠΑ ως εγγυητή ασφάλειας, με τους συμμάχους του -από τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, μέχρι την Ασία- να μην έχουν εύκολες εναλλακτικές.

Η τακτική των αλυσιδωτών τελεσιγράφων και αναδιπλώσεων από την Ουάσιγκτον στέλνει επικίνδυνα μπερδεμένα μηνύματα στους στρατηγικούς αντιπάλους των ΗΠΑ -και δη στην Κίνα- εν μέσω κλιμακούμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού, με το διεθνές δίκαιο καταρακωμένο, σε έναν κόσμο σε αταξία.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, εν τω μεταξύ, το κόστος του πολέμου είναι πολυεπίπεδο, με εκτίναξη του δημόσιου χρέους και του κόστους ζωής, διχασμό στο τραμπικό κίνημα MAGA ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, πρωτοφανή πολιτικοποίηση του Πενταγώνου, εξάντληση των αποθεμάτων πυρομαχικών και διακομματικά ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητα του προέδρου.

Οι πιέσεις για λογοδοσία της ηγεσίας εντείνονται και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Είναι επίσης σε προεκλογική περίοδο και τώρα πιο απομονωμένο διεθνώς και λιγότερο ασφαλές από τους νέους πολέμους στο Ιράν και στον Λίβανο, ομόκεντρους του περιφερειακού κύκλου αίματος και βίας που άνοιξε με την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 και το μετέπειτα ασύμμετρο αιματοκύλισμα στη Γάζα.

Με τη Μέση Ανατολή υπό ριζική και βίαιη αναδιαμόρφωση και με το παλαιστινιακό ζήτημα άλυτο, χιλιάδες νεκροί άμαχοι στο Ιράν και στον Λίβανο -ανάμεσά τους εκατοντάδες παιδιά- προστίθενται στον μακρύ κατάλογο των αθώων θυμάτων.

Η επόμενη ημέρα παραμένει ασαφής.

Ενόσω οι ένθεν κακείθεν πρωταγωνιστές της κρίσης σπεύδουν να μιλήσουν για νίκη, το πιο βαρύ κόστος πληρώνουν οι πιο ευάλωτοι, με τελευταίο απτό παράδειγμα τον ιρανικό λαό, που έχει υπομείνει την κόλαση, με άγνωστο το μέλλον.

HSBC: Εύθραυστη η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, αυξάνονται οι ανησυχίες για την Ευρώπη

Φρουροί της Επανάστασης: Θα απαντήσουμε αν δεν σταματήσει αμέσως η επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο

Opinion
Επιτελικό ρουσφέτι
Opinion 08.04.26

Δεν έχουμε καν μια κυβέρνηση που απέτυχε να πατάξει τη διαφθορά. Έχουμε μια κυβέρνηση που παράγει διαφθορά. Με τον πιο επιτελικό τρόπο. Και τη διαχειρίζεται για κομματική πελατεία.

Αναστασία Γιάμαλη
Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
Editorial 08.04.26

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές
Opinion 07.04.26

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Στράτος Ιωακείμ
Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 06.04.26

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς
Editorial 03.04.26

Οι βαριές κουβέντες του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή υπογράμμισαν το ρήγμα που έχει προκαλέσει στον «λαό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς» η πρακτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Φαρισαίοι
Ζητείται εκσυγχρονισμός 02.04.26

Δεν έχουμε κανένα σύστημα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ 1-2-3, υποκλοπές, Τέμπη, «συστήματα καταμέτρησης»: όποτε και εάν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης με την κατσίκα στην πλάτη θα πάει
Editorial 02.04.26

Λίγες κυβερνήσεις έχουν τόσες πολλές ανοιχτές υποθέσεις σκανδάλων όσο αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό θα «εκτιμηθεί» δεόντως και στις εκλογές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η γενιά της εξάντλησης: Πώς συνηθίσαμε να ζούμε με τον φόβο της επόμενης παγκόσμιας κρίσης
Μόνιμο burnout 02.04.26

Πόλεμοι, ακρίβεια, αβεβαιότητα. Πώς η συνεχής έκθεση σε κρίσεις στέγνωσε τα συναισθήματά μας, δημιουργώντας μια γενιά σε μόνιμο καθεστώς εξάντλησης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Κρύβεται» η κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ελπίζοντας ότι θα το «ελέγξει» και θα αποφύγει νέες αποκαλύψεις
Editorial 01.04.26

Η απόφαση της κυβέρνησης να αναβάλει τη συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές στη Βουλή, παρατείνοντας την ένοχη σιωπή της, είναι μια απέλπιδα προσπάθεια «χειρισμού» ενός ζητήματος με το οποίο αργά ή γρήγορα θα έρθει αντιμέτωπη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το τέλος του «δουλειά να ‘ναι κι ό,τι να ‘ναι»: Γιατί οι 20άρηδες στην Ελλάδα συγκρούονται με τα αφεντικά
Εργασιακό χάσμα 01.04.26

Τέλος στο «δουλειά να ‘ναι κι ό,τι να ‘ναι». Πώς η Gen Z συγκρούεται με την παραδοσιακή ελληνική εργοδοσία, απαιτώντας σεβασμό και ευελιξία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αυτοκρατορική αλαζονεία
Editorial 31.03.26

Ολοένα και περισσότερο ο πόλεμος στο Ιράν καταδεικνύει την αλαζονεία της ισχύος που δεν συνδυάζεται με μια στρατηγική που να πατάει στην πραγματικότητα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Editorial 30.03.26

Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης
Editorial 28.03.26

Το να συζητάμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980 δεν είναι νοσταλγία, αλλά αναγκαία συνθήκη για να βγει η χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Υποκλοπές: Εκ(ν)τροπή
Opinion 27.03.26

Η κυβέρνηση, που περίμενε την καθαρογραμμένη απόφαση, δεν μπορεί πλέον να επικαλείται το πόρισμα του Αρείου Πάγου, το οποίο έχει ξεπεράσει η ίδια η πραγματικότητα

Αναστασία Γιάμαλη
Λέσβος: Αναπτυξιακή αγωνία
Δεν είναι οικόπεδο 27.03.26

Η Λέσβος δεν είναι αντιμέτωπη απλώς με κρούσματα αφθώδους πυρετού, αλλά με την αγωνία εάν θα πληγεί ένας ολόκληρος πολιτισμός

Παναγιώτης Σωτήρης
Στενά του Ορμούζ: Διόδια σε κρυπτονόμισμα για να διέλθουν τα δεξαμενόπλοια ζητά το Ιράν
Οικονομικές Ειδήσεις 08.04.26

Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κομβικό σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, η ιρανική κίνηση προκαλεί ανησυχία σε ΗΠΑ, κράτη του Κόλπου και ΟΠΕΚ+

LIVE: Μπράγκα – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 08.04.26

LIVE: Μπράγκα – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Μπέτις για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

«Τη μέγιστη ποινή» σε βάρος της «Ketamine Queen» ζητά για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι η μητριά του
Τετάρτη η απόφαση 08.04.26

«Εσύ το προκάλεσες αυτό… Είχες την ικανότητα να πετύχεις επιχειρηματικά, αλλά διάλεξες έναν δρόμο που καταστρέφει ζωές», δήλωσε μεταξύ άλλων η μητριά του Μάθιου Πέρι για την κατηγορούμενη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολλανδία – Ελλάδα 11-14: «Σφράγισε» το εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup η Εθνική
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Την πρόκρισή της στην τελική φάση του World Cup εξασφάλισε η Εθνική πόλο των ανδρών, καθώς με 7 γκολ του Αργυρόπουλου νίκησε με 14-11 την Ολλανδίας στο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης,

Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης
Ταξιδεύουν τα νέα 08.04.26

Εκτός συνόρων ταξιδεύει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με μία από τις σημαντικότερες καθημερινές εφημερίδες της Γαλλίας, τη Le Monde, να φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ και να σημειώνει πως «περίπου ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, αυτή η υπόθεση αμαυρώνει την εικόνα του συντηρητικού κόμματος».

Ισπανία: Η σιδηροτροχιά όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα είχε σπάσει μια μέρα πριν το θανατηφόρο δυστύχημα
Κόσμος 08.04.26

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας ήταν μια από τις πιο πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ευρώπη από τις αρχές του αιώνα

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 08.04.26

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Κηφισιά για τη 2η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Συγκλονιστική Μαρία Κίτσου: Ξυλοδαρμός, ινομυαλγία, κακοποίηση και δάκρυα λύτρωσης – «Είμαι επιζήσασα»
Δύναμη 08.04.26

Η Μαρία Κίτσου αποκάλυψε τις σκοτεινές πτυχές της παιδικής της ηλικίας, μιλώντας ανοιχτά για τη βία και την κακοποίηση που υπέστη από τον πατέρα της

Μπάγερν: Το τσάρτερ τους ήρθε φτηνότερα!
Πάνακριβη η πτήση γραμμής 08.04.26

Η ευρηματική πρωτοβουλία φίλων της Μπάγερν που «πέταξαν» μαζί για Μαδρίτη, νικώντας την ακρίβεια των αεροπορικών εισιτηρίων

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 2,5 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 08.04.26

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν 26 κιλά κοκαΐνη και πάνω από 360 κιλά κάνναβη - Η επεισοδιακή καταδίωξη και οι έρευνες σε σπίτια

Νέες, «τρομακτικές» φωτογραφίες του Μάικλ Τζάκσον με ανήλικους
Daily Mail 08.04.26

Μια συγκλονιστική συλλογή από φωτογραφίες που δεν έχουν ξαναδημοσιευτεί δείχνει τον Μάικλ Τζάκσον μαζί με «ταλαιπωρημένα» φερόμενα νεαρά θύματα, πυροδοτώντας μια νέα, εκρηκτική αγωγή.

Έφη Αλεβίζου
ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-2: Αποδοκιμασίες για τους γηπεδούχους, νίκη-σωτηρίας οι φιλοξενούμενοι (vid)
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Με δυο γκολ του Αλεξιτς ο Παναιτωλικός πέρασε από την έδρα της ΑΕΛ και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη. Μαύρα χάλια οι Θεσσαλοί, ο κόσμος αποδοκίμασε και έφευγε από τα γήπεδο.

Προσοχή! Ανακαλείται παρτίδα βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Ελλάδα 08.04.26

Οι καταναλωτές καλούνται να μην χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν και να το επιστρέψουν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του.

Super League 2: Οδυνηρή ήττα για την Καβάλα (2-0) – Νίκες παραμονής για Νέστο (0-2) και ΠΑΟΚ Β’
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Ο Καμπανιακός έγινε η τρίτη ομάδα -μετά τους Μακεδονικό και ΠΑΣ Γιάννινα- που υποβιβάζεται και μαθηματικά στη Γ΄ Εθνική, από τον Α΄ όμιλο της Super League 2, παρά τη νίκη του με 2-0 επί της Καβάλας.

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στη Φυλή – Συνελήφθησαν 20 άτομα, ξηλώθηκαν καλώδια μήκους 2χλμ για ρευματοκλοπή
Ελλάδα 08.04.26

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 20 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε οικισμό της Φυλής με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Παν. Δουδωνής: Προκλητική ανάρτηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ αφήνουν τη Λέσβο να καταστρέφεται
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τον Μεσότοπο Λέσβου, κατακεραυνώνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την «αδιαφορία» και «έλλειψη ενδιαφέροντος» προς «τους κατοίκους ενός ολόκληρου νησιού» την ίδια ώρα που διαφημίζει τη «λήψη στοχευμένων μέτρων για τον αφθώδη πυρετό».

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

