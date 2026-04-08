newspaper
Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.04.2026 | 15:07
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
Σημαντική είδηση:
08.04.2026 | 13:40
Χάος στους δρόμους - «Κατακόκκινος» ο Κηφισός
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: ένας πόλεμος που ο Τραμπ δεν μπορούσε (και δεν μπορεί) να κερδίσει
Κόσμος 08 Απριλίου 2026, 13:56

Ιράν: ένας πόλεμος που ο Τραμπ δεν μπορούσε (και δεν μπορεί) να κερδίσει

Η εκεχειρία σηματοδοτεί αντικειμενικά παραδοχή ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έναν πόλεμο κατά του Ιράν που δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Όμως, η ειρήνευση μπορεί να υπονομευτεί

Παναγιώτης Σωτήρης
ΑνάλυσηΠαναγιώτης Σωτήρης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί τσιμπολογάμε ακόμη και όταν δεν πεινάμε;

Γιατί τσιμπολογάμε ακόμη και όταν δεν πεινάμε;

Spotlight

Είναι σαφές πια ότι η πολεμική επιχείρηση που ξεδίπλωσαν οι ΗΠΑ σε συνεργασία με το Ισραήλ κατά του Ιράν δεν μπορούσε να πετύχει κάποιον από τους διακηρυγμένους σκοπούς της.

Οι όποιες εκτιμήσεις υπήρχαν – και τις οποίες κατεξοχήν πρόβαλλε η πλευρά του Ισραήλ για να πείσει τις ΗΠΑ ότι ήταν μια ευνοϊκή συγκυρία – για ταχεία εξάντληση της ικανότητας του Ιράν να καταφέρει πλήγματα, για ταχεία κατάρρευση της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας ύστερα από κύματα «αποκεφαλισμών», για λαϊκή εξέγερση, ή για συνθήκες που θα ευνοούσαν την επαναπατρισμό πολιτικών προσωπικοτήτων της ιρανικής διασποράς διαψεύστηκαν στην πράξη. Το Ιράν αποδείχτηκε ιδιαίτερα ικανό να συνεχίσει πλήγματα και να αντιπαρατάξει τη δική του εκδοχή του «υβριδικού πολέμου» μέσα από την τεράστια αναστάτωση στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά που προκαλούσαν οι απειλές του απέναντι στις εγκαταστάσεις των πετρελαιοπαραγωγών χωρών της περιοχής αλλά και ο ντε φάκτο έλεγχος των στενών του Ορμούζ που διατήρησε μέχρι τέλους, την ώρα που το οπλοστάσιό του δεν φαινόταν να εξαντλείται. Η ιρανική ηγεσία αποδείχτηκε πιο ικανή να αντέξει τις αλλεπάλληλες εξοντώσεις τμημάτων της και κάθε άλλο παρά καταγράφηκε κατάρρευση του καθεστώτος. Η όποια μαζική κινητοποίηση έγινε στο Ιράν, είχε το χαρακτήρα της καταγγελίας του πολέμου και των επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ και όχι του «καθεστώτος».

Το αδιέξοδο των ΗΠΑ στο Ιράν

Όλα αυτά δημιούργησαν για τις ΗΠΑ μιας συνθήκη εκ των πραγμάτων αδιέξοδη. Καμία ακολουθία κατάρρευσης δεν φαινόταν να διαμορφώνεται, κάτι που με τη σειρά του δημιουργούσε έναν πειρασμό ακόμη μεγαλύτερης κλιμάκωσης, που όμως εκ των πραγμάτων θα ήταν αποκλειστικά και μόνο στο έδαφος της στοχοποίησης των αμάχων και της διάπραξης κολοσσιαίων εγκλημάτων πολέμου, κάτι που εξηγεί και τις αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ακόμη και από την πλευρά του ρεπουμπλικανικού κατεστημένου.

Η μετατόπιση της συζήτησης στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αντί για μια γενική επίκληση της ανάγκης «αλλαγής καθεστώτος» (έστω και ως φαντασίωση για μια αλλαγή όπως στη Βενεζουέλα, δηλαδή αλλαγή ηγεσίας εντός του «καθεστώτος») επίσης δεν μπόρεσε να δώσει διέξοδο, ακριβώς γιατί ήταν μια συζήτηση που είχε ήδη ξεκινήσει και πριν τις πολεμικές επιχειρήσεις αλλά και γιατί στην πραγματικότητα η ιρανική θέση δεν έχει αλλάξει ήδη από την εποχή της προηγούμενης συμφωνίας. Το Ιράν εξαρχής διατεθειμένο να δεσμευτεί ότι δεν προχωράει στην κατασκευή όπλων, ότι θα κρατάει τον εμπλουτισμό σε όρια που δεν θα επέτρεπαν την παρασκευή πυρηνικού όπλου σε βραχύ χρόνο και ότι σε αντάλλαγμα θα είχε άρση των κυρώσεων. Αυτό που δεν δεχόταν ήταν η πλήρη απεμπόληση κάθε σχετικής δυνατότητας, ακριβώς γιατί θεωρήθηκε ότι θα καθιστούσε τη χώρα ακόμη πιο ευάλωτη.

Όλα αυτά εκ των πραγμάτων επανάφεραν τη συζήτηση στο σημείο που ήταν πριν ξεκινήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις, με το Ιράν αυτή τη φορά να έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντέξει τέτοιες επιθέσεις και άρα να μπορεί να θέτει όρους και από τη δική του μεριά, κατά βάση σε σχέση με την πλήρη άρση των κυρώσεων σε βάρος του, που θα επιτρέψει και μια επιστροφή στις ενεργειακές αγορές και άρα την αντιμετώπιση των οξυμμένων κοινωνικών ζητημάτων. Σε αυτή την περίπτωση η Ισλαμική Δημοκρατία θα μπορέσει να αποκαταστήσει και μέρος της νομιμοποίησής της.

Θα υπονομεύσει το Ισραήλ τη συμφωνία;

Βεβαίως, η συμφωνία μπορεί να υπονομευτεί με διάφορους τρόπους. Ο καθοριστικός παράγοντας εδώ είναι το Ισραήλ. Είναι σαφές ότι για τη σημερινή ηγεσία του Ισραήλ οποιοδήποτε βήμα προς την ειρήνευση που διατηρεί το Ιράν ως μια ισχυρή δύναμη στην περιοχή είναι μια αρνητική εξέλιξη, σε σχέση με τον σχεδιασμό της ισραηλινής κυβέρνησης για βίαιη επίλυση του Παλαιστινιακού αλλά και για εξασφάλιση ότι ο Λίβανος θα αποτελεί τμήμα του ισραηλινού σχεδιασμού και όχι εμπόδιο. Καθόλου τυχαία η σπουδή με την οποία δηλώθηκε ότι η συμφωνία εκεχειρίας δεν αφορά τον Λίβανο, παρότι βέβαια το Ιράν έχει κάνει σαφές ότι ζητά να αφορά και τον Λίβανο και μια επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς, ακριβώς επειδή η ιρανική ηγεσία επιδιώκει να μην χρειάζεται κάθε τόσο να αναζωπυρώνεται με ισραηλινή πρωτοβουλία μια σύγκρουση ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν. Και βέβαια το Ισραήλ ξέρει ότι εντός μιας γενικότερης κατεύθυνσης ειρήνευσης δεν θα μπορεί να συνεχίσει το ίδιο ανενόχλητα όσα μεθοδεύσει σε σχέση με τους Παλαιστινίους. Με αυτή την έννοια θα κριθεί το αμέσως επόμενο διάστημα εάν θα μπορέσει το Ισραήλ να πείσει την αμερικανική ηγεσία για μια εκ νέου κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων και εάν θα προσπαθήσει να υπονομεύσει με διάφορους τρόπους την όλη διαδικασία.

Και προφανώς επίσης μένει να δούμε εάν η ίδια η αμερικανική ηγεσία θα παραμείνει συνεπής στην κατεύθυνση που αποτυπώνει η συμφωνία για την εκεχειρία, δεδομένου ότι για να φτάσουμε σε αυτή την προοπτική χρειάστηκε πρώτα όχι μόνο να δούμε έναν πόλεμο που προκάλεσε ήδη σημαντικό ανθρώπινο και οικονομικό κόστος (ιδίως για τους συμμάχους των ΗΠΑ) και δοκίμασε τα όρια αντοχής της «δυτικής συμμαχίας», αλλά και που οδήγησε σε πρωτόγνωρες απειλές ολικής καταστροφής μιας χώρας.

Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι εάν υπήρξε καθοριστικό ήταν ακριβώς ότι ο πόλεμος αυτός στηρίχτηκε σε μια υποεκτίμηση της ικανότητας του Ιράν και να αντέξει και να απαντήσει με σημαντικά πλήγματα. Κοντολογίς, αποδείχτηκε για άλλη μια φορά ότι η αλαζονεία δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελένη Βρεττού: Τέθηκαν οι βάσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της CrediaBank

Ελένη Βρεττού: Τέθηκαν οι βάσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της CrediaBank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί τσιμπολογάμε ακόμη και όταν δεν πεινάμε;

Γιατί τσιμπολογάμε ακόμη και όταν δεν πεινάμε;

Κόσμος
Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς όποιον προμηθεύσει την Τεχεράνη με όπλα

Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς όποιον προμηθεύσει την Τεχεράνη με όπλα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καπιταλισμός και πόλεμος
Μιλιταρισμός της αγοράς 07.04.26

Καπιταλισμός και πόλεμος

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι πολύ συχνά ο πόλεμος αντιμετωπίζεται ως έξοδος από τις αντιφάσεις που αντιμετωπίζουν τα καπιταλιστικά κράτη

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ένας μη σωφρονιστικός φεμινισμός
Πέραν της καταστολής 17.03.26

Ένας μη σωφρονιστικός φεμινισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι ο φεμινισμός δεν χρειάζεται να συμβάλει στην εντεινόμενη αυταρχική θωράκιση

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζελένσκι: Έτοιμο για εκεχειρία με την Ρωσία το Κίεβο – Χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν
Κόσμος 08.04.26

Έτοιμο για εκεχειρία με την Ρωσία το Κίεβο, λέει ο Ζελένσκι και χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν

«Η Ουκρανία ζητεί πάντα μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διεξάγεται από τη Ρωσία εδώ στην Ευρώπη κατά του κράτους και του λαού μας» είπε ο Ζελένσκι

Σύνταξη
«Εκείνη η αχαρακτήριστη ενδυματολογική επιλογή της Τραμπ»
Σχολιασμός 08.04.26

Εκείνη η αχαρακτήριστη ενδυματολογική επιλογή της Μελάνια Τραμπ – Τι λένε Μέριλ Στριπ και Άννα Γουίντουρ

Η Μελάνια Τραμπ φόρεσε ένα χακί parka που έγραφε «I Really Don’t Care, Do U?» κατά την επίσκεψή της στο παιδικό καταφύγιο Upbring New Hope στο Μακάλεν του Τέξας, τον Ιούνιο του 2018.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάνω από 1.800 έλεγχοι στην αγορά εν όψει Πάσχα – Πόσες παραβάσεις εντοπίστηκαν
Από το ΥπΑΑΤ 08.04.26

Πάνω από 1.800 έλεγχοι στην αγορά εν όψει Πάσχα – Πόσες παραβάσεις εντοπίστηκαν

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφορούν συνολικά την αγορά τροφίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης

Σύνταξη
Δένδιας: Στη νέα εποχή των τεράστιων προκλήσεων μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος
Επικαιρότητα 08.04.26

Δένδιας: Στη νέα εποχή των τεράστιων προκλήσεων μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος

Ο Δένδιας επισκέφθηκε το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές και ενημερώθηκε για την πρόοδο στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Σύνταξη
Γιατί η Νικόλ Έγκερτ εγκατέλειψε το Baywatch όταν ήταν η κορυφαία σειρά του πλανήτη
Κόντρα σε όλους 08.04.26

Γιατί η Νικόλ Έγκερτ εγκατέλειψε το Baywatch όταν ήταν η κορυφαία σειρά του πλανήτη - «Ήταν μια τρελή ιδέα που είχα στα 20 μου»

Έγινε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της μικρής οθόνης στα 20 της, έχοντας έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο Baywatch. Ωστόσο η Νικόλ Έγκερτ αποφάσισε να πάει κόντρα σε όλα τα προγνωστικά

Σύνταξη
Πειραιάς: Στο λιμάνι ο Κικίλιας – Πασχαλινές ευχές σε εργαζόμενους και ταξιδιώτες [εικόνες και βίντεο]
Ελλάδα 08.04.26

Στο λιμάνι του Πειραιά ο Κικίλιας - Πασχαλινές ευχές σε εργαζόμενους και ταξιδιώτες [εικόνες και βίντεο]

Το παρών στο λιμάνι του Πειραιά, έδωσε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
Γράφει ιστορία ο Παπανικολάου: Έγινε τρίτος παίκτης με τα περισσότερα ματς στην Euroleague
Euroleague 08.04.26

Γράφει ιστορία ο Παπανικολάου: Έγινε τρίτος παίκτης με τα περισσότερα ματς στην Euroleague

Σπουδαίο επίτευγμα για τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων ισοφάρισε το ρεκόρ του Κάιλ Χάινς στην τρίτη θέση των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην Euroleague.

Σύνταξη
Βασίλης Ρίζος: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του γιου της Θεανώς Φωτίου
Θλίψη 08.04.26

Βασίλης Ρίζος: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του γιου της Θεανώς Φωτίου

Στο τελευταίο αντίο στον Βασίλη Ρίζο που έφυγε τόσο νέος ξαφνικά από τη ζωή βρέθηκε πλήθος πολιτικών. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και πλήθος στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και της Νέας Αριστεράς στο Α' νεκροταφείο

Σύνταξη
Επιτελικό ρουσφέτι
Opinion 08.04.26

Επιτελικό ρουσφέτι

Δεν έχουμε καν μια κυβέρνηση που απέτυχε να πατάξει τη διαφθορά. Έχουμε μια κυβέρνηση που παράγει διαφθορά. Με τον πιο επιτελικό τρόπο. Και τη διαχειρίζεται για κομματική πελατεία.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Betsson: Δύο διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο
Τα Νέα της Αγοράς 08.04.26

Betsson: Δύο διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο

Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Βαρίδι για την κοινωνία ο Μητσοτάκης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε δεξαμενή για προεκλογική καμπάνια της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 08.04.26

Τσουκαλάς: Βαρίδι για την κοινωνία ο Μητσοτάκης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε δεξαμενή για προεκλογική καμπάνια της ΝΔ

«Έχουμε μια κυβέρνηση που 20 περίπου βουλευτές της ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Έχετε δει άλλη χώρα που να συμβαίνει αυτό; Είμαστε πρωταθλητές», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
Cookies