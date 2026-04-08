Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο – Πανηγυρισμοί Τραμπ για την «παγκόσμια ειρήνη»
Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Η εύθραυστη εκεχειρία ξεκινά και με τους δύο να δηλώνουν νικητές - Το Ισραήλ δεν δέχεται να σταματήσει την επίθεση στον Λίβανο - Δείτε live τις εξελίξεις
Λίγο πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο του Τραμπ στο Ιράν και αφού είχαν προηγηθεί οι απειλές του ότι θα «εξαφανίσει έναν ολόκληρο πολιτισμό» η Τεχεράνη αποδέχτηκε πρόταση κατάπαυσης πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων με αντάλλαγμα να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ,.
Και οι δύο πλευρές επιχειρούν να παρουσιάσουν τη συμφωνία ως νίκη, με το Ιράν να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δέχτηκαν ως βάση διαπραγματεύσεων τα 10 σημεία της πρότασης της Τεχεράνης που περιλαμβάνουν το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, την άρση των κυρώσεων και την παύση των επιθέσεων σε Ιράκ, Υεμένη και Λίβανο.
Οι ΗΠΑ από τη μεριά τους δήλωσαν ότι πέτυχαν μία μεγάλη νίκη σε 38 ημέρες και ότι τώρα ανοίγει ο δρόμος για διπλωματική λύση και μακροπρόθεσμη ειρήνη. Το Ισραήλ, που είναι δυσαρεστημένο από την εξέλιξη, δήλωσε ότι συμφωνεί με τον Τραμπ για εκεχειρία στο Ιράν αλλά ξεκαθάρισε ότι αυτή η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο.
