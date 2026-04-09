Ανοίγουν οι Άγιοι Τόποι στα Ιεροσόλυμα – Κανονικά το Άγιο Φως στην Ελλάδα

Οι Άγιοι Τόποι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ θα ανοίξουν και πάλι τη Μεγάλη Πέμπτη (09/04), ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία, σχεδόν 20 ώρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν.

Οι Άγιοι Τόποι βρίσκονται στην Παλιά Πόλη, συνοικία του ανατολικού τομέα της Ιερουσαλήμ, που έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ: το Κότελ (Τείχος των Δακρύων) για τους εβραίους, η Βασιλική του Παναγίου Τάφου, για τους χριστιανούς, και η Πλατεία των Τζαμιών, για τους μουσουλμάνους, είχαν κλείσει από την αστυνομία την πρώτη ημέρα του πολέμου, ο οποίος άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου με ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός

Στο μεταξύ, τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα διαβεβαίωσε (ΕΡΤ) ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά όπως τα προηγούμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λοβέρδος εξήγησε ότι το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου το αεροσκάφος θα αναχωρήσει για το Τελ Αβίβ. Το πλήρωμα θα παραμείνει στο αεροδρόμιο, ενώ αντιπροσωπεία θα μεταφερθεί οδικώς στην Ιερουσαλήμ, στην παλιά πόλη όπου βρίσκεται το Πατριαρχείο και ο Ναός της Αναστάσεως.

Από εκεί ο κ. Λοβέρδος συνοδεία με τον Πατριάρχη και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος θα εισέλθουν στον Ναό της Αναστάσεως όπου θα γίνει η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός και ο Πατριάρχης θα του το παραδώσει.