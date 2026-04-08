Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
Financial Times: Οι ΗΠΑ ήταν εκείνες που πίεσαν για προσωρινή εκεχειρία το Ιράν μέσω Πακιστάν
Κόσμος 08 Απριλίου 2026, 20:12

Την πληροφορία μεταδίδει το βρετανικό μέσο επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Η συνήθεια που κάνει τους Σουηδούς πιο ευτυχισμένους

Ο Λευκός Οίκος ήταν αυτός που πίεσε για την ιδέα μιας προσωρινής εκεχειρίας με το Ιράν, ακόμη και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωνε τις απειλές κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας και ισχυριζόταν ότι «εκλιπαρούσε» για συμφωνία, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Για εβδομάδες, όπως τουλάχιστον αποκαλύπτει δημοσίευμα των Financial Times, η κυβέρνηση Τραμπ πίεζε το Ισλαμαμπάντ να πείσει τους Ιρανούς να συμφωνήσουν σε μια παύση των συγκρούσεων, κατά την οποία θα άνοιγε ξανά το Στενό του Ορμούζ, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ο κρίσιμος ρόλος του Πακιστάν, ως γειτονικής χώρας με μουσουλμανική πλειοψηφία και ενδιάμεσου, ήταν να «πουλήσει» την ιδέα στην Τεχεράνη.

Οι παρασκηνιακές προσπάθειες, με επικεφαλής τον ισχυρό άνδρα του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ, κορυφώθηκαν το βράδυ της Τρίτης με την ανακοίνωση από τις ΗΠΑ, το Ιράν και το Ισραήλ μιας εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων, λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ είχε απειλήσει να καταστρέψει «ολόκληρο τον πολιτισμό» του Ιράν αν δεν αποδεχόταν τους όρους του.

Ο Τραμπ, ανήσυχος για την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και αιφνιδιασμένος από την ανθεκτικότητα του ιρανικού καθεστώτος, επιδίωκε εκεχειρία τουλάχιστον από τις 21 Μαρτίου, όταν απείλησε για πρώτη φορά να «εξαφανίσει» τα ιρανικά εργοστάσια ενέργειας, σύμφωνα με πέντε άτομα που γνωρίζουν το πακιστανικό παρασκήνιο.

Καθώς η προθεσμία του Τραμπ πλησίαζε την Τρίτη, ο Μουνίρ ξεκίνησε μια καταιγίδα τηλεφωνικών επαφών με κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο ίδιος ο Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Οι ΗΠΑ και το Πακιστάν πίστευαν ότι το Ιράν θα ήταν πιο πιθανό να αποδεχθεί την πρόταση που υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ αν αυτή παρουσιαζόταν από μια γειτονική χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία, η οποία είχε τονίσει την ουδετερότητά της καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η… λάθος δημοσίευση στο X

Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ δημοσιοποίησε την πρόταση των δύο εβδομάδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού ο Μουνίρ μίλησε με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Ο Σαρίφ, παρουσιάζοντας τη συμφωνία ως πρωτοβουλία του Πακιστάν, συμπεριέλαβε κατά λάθος έναν τίτλο στην αρχή της ανάρτησής του: «προσχέδιο — μήνυμα του πρωθυπουργού του Πακιστάν στο X».

Λίγο μετά το πρώτο τελεσίγραφο του Τραμπ για το άνοιγμα του στενού, ο Μουνίρ και άλλοι ανώτεροι Πακιστανοί αξιωματούχοι άρχισαν να μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ Ιρανών πολιτικών και στρατιωτικών και του Λευκού Οίκου.

Πρότειναν το Ισλαμαμπάντ ως τόπο διεξαγωγής ειρηνευτικής συνόδου, διαβίβασαν μια αμερικανική πρόταση 15 σημείων, καθώς και ιρανικές απαντήσεις 5 και 10 σημείων, και εξέτασαν επιλογές εκεχειρίας από 45 ημέρες έως δύο εβδομάδες. Οι δύο πλευρές παρέμεναν μακριά στις απαιτήσεις τους, αλλά το Ιράν, με τον καιρό, έγινε πιο δεκτικό στο να περιορίσει και να αποδεχθεί όρια στα αποθέματα ουρανίου του, σύμφωνα με δύο περιφερειακούς διπλωμάτες.

Ύστερα από εβδομάδες σφοδρών βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ο Αραγτσί και άλλοι πολιτικοί ηγέτες στην Τεχεράνη είχαν συμφωνήσει κατ’ αρχήν σε μια προσωρινή εκεχειρία με αντάλλαγμα τα Στενά του Ορμούζ εδώ και ημέρες, όπως αναφέρουν οι FT. Ωστόσο, δυσκολεύονταν να εξασφαλίσουν την τελική έγκριση από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Οι Φρουροί, η κυρίαρχη στρατιωτική και πολιτική δύναμη του Ιράν, ήταν διχασμένοι. Ορισμένα τμήματα αντιτίθεντο έντονα στον τερματισμό του πολέμου, στη χαλάρωση του ελέγχου του στενού και στην επιστροφή σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Την Τρίτη, ιρανική επίθεση με drone έπληξε το σαουδαραβικό πετροχημικό κέντρο της Τζουμπάιλ, σε μια ενέργεια που Πακιστανός αξιωματούχος χαρακτήρισε «τελευταία προσπάθεια για να εκτροχιαστούν οι συνομιλίες».

Το Ισλαμαμπάντ, που είχε υπογράψει πέρυσι αμυντική συμφωνία με το Ριάντ, αντέδρασε οργισμένα, προειδοποιώντας το Ιράν ότι τέτοιες επιθέσεις θα μπορούσαν να καταστρέψουν τις προσπάθειες ειρήνης και να αφήσουν την Τεχεράνη απομονωμένη.

Το Πακιστάν, που είχε αποφύγει ιρανικές πυραυλικές και επιθέσεις με drones, προσπάθησε να διατηρήσει ουδέτερη στάση καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, παρά τις επανειλημμένες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία.

Φόβοι για υπονόμευση της διαδικασίας

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαρίφ το απόγευμα της Τετάρτης, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επιβεβαίωσε ότι το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ για διαπραγματεύσεις. Πακιστανός διπλωμάτης που συμμετείχε στο παρασκήνιο εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Βανς και ο Γουίτκοφ θα συμμετάσχουν σε ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ μαζί με τον Αραγτσί, τον πρόεδρο της ιρανικής Βουλής Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ και ένα «ανώτερο στέλεχος των Φρουρών».

Πακιστανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι «υπάρχουν πολλοί που μπορούν να υπονομεύσουν» τη διαδικασία. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι ο Λίβανος εξαιρείται από την εκεχειρία. Υπάρχουν επίσης υποψίες στο Ισλαμαμπάντ ότι ορισμένες ομάδες των Φρουρών ενδέχεται να συνεχίσουν επιθέσεις σε εγκαταστάσεις του Κόλπου για να υπονομεύσουν την εκεχειρία.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μουνίρ την Τετάρτη, ο Αραγτσί τον ευχαρίστησε, αλλά επισήμανε «παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ στο Ιράν και τον Λίβανο», σύμφωνα με την ιρανική πλευρά.

Το Πακιστάν διατηρεί επίσης επιφυλάξεις για ορισμένα σημεία της ιρανικής πρότασης των 10 σημείων, ιδιαίτερα σχετικά με τον έλεγχο του στενού από το Ιράν και το δικαίωμα επιβολής διοδίων, σύμφωνα με δύο Πακιστανούς αξιωματούχους.

HSBC: Εύθραυστη η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, αυξάνονται οι ανησυχίες για την Ευρώπη

HSBC: Εύθραυστη η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, αυξάνονται οι ανησυχίες για την Ευρώπη

Mε αντίποινα απειλούν oι Φρουροί της Επανάστασης μετά τις επιθέσεις στον Λίβανο

Mε αντίποινα απειλούν oι Φρουροί της Επανάστασης μετά τις επιθέσεις στον Λίβανο

Ισπανία: Η σιδηροτροχιά όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα είχε σπάσει μια μέρα πριν το θανατηφόρο δυστύχημα
Κόσμος 08.04.26

Η γραμμή όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα στην Ισπανία είχε σπάσει μια μέρα πριν το θανατηφόρο δυστύχημα

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας ήταν μια από τις πιο πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ευρώπη από τις αρχές του αιώνα

Σύνταξη
Handelsblatt: Το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 08.04.26

Handelsblatt: Το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επρόκειτο να συναντηθεί την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας να επιλύσει τη διαφωνία μεταξύ των συμμάχων σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έτοιμο για εκεχειρία με την Ρωσία το Κίεβο – Χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν
Κόσμος 08.04.26

Έτοιμο για εκεχειρία με την Ρωσία το Κίεβο, λέει ο Ζελένσκι και χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν

«Η Ουκρανία ζητεί πάντα μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διεξάγεται από τη Ρωσία εδώ στην Ευρώπη κατά του κράτους και του λαού μας» είπε ο Ζελένσκι

Σύνταξη
Ιράν: ένας πόλεμος που ο Τραμπ δεν μπορούσε (και δεν μπορεί) να κερδίσει
Αλαζονεία και κόστος 08.04.26

Ιράν: ένας πόλεμος που ο Τραμπ δεν μπορούσε (και δεν μπορεί) να κερδίσει

Η εκεχειρία σηματοδοτεί αντικειμενικά παραδοχή ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έναν πόλεμο κατά του Ιράν που δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Όμως, η ειρήνευση μπορεί να υπονομευτεί

Παναγιώτης Σωτήρης
Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές – Επιστολή από ΕΕ
Κόσμος 08.04.26

Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές - Επιστολή από ΕΕ

Η ΕΕ με επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου συμβούλεψε τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών να λάβουν πρόσθετες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι «τρομοκράτες και εξτρεμιστές δεν θα περάσουν στην ΕΕ κρυμμένοι στις μεταναστευτικές ροές»

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Με το βλέμμα στον δοκιμαζόμενο Λίβανο – Η Συρία μεταξύ ανάσχεσης και διάχυσης της κρίσης
Κρίσιμο σταυροδρόμι 08.04.26

Με το βλέμμα στον δοκιμαζόμενο Λίβανο – Η Συρία μεταξύ ανάσχεσης και διάχυσης της κρίσης

Εν μέσω του νέου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η όμορη Συρία θωράκισε τα σύνορα και έκλεισε προσωρινά το βασικό μεθοριακό πέρασμα με τη γειτονική της χώρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ένα βήμα πριν την καταστροφή: Πώς ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ
Μέση Ανατολή 08.04.26

Ένα βήμα πριν την καταστροφή: Πώς ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλούσε δημοσίως το Ιράν με ολική καταστροφή, υπήρχαν ενδείξεις διπλωματικής δυναμικής στα παρασκήνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Οι ΗΠΑ πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στην εκεχειρία ή στον πόλεμο μέσω του Ισραήλ, λέει το Ιράν – Λευκός Οίκος: Τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν κλείσει
Εύθραυστη εκεχειρία 08.04.26 Upd: 21:17

Οι ΗΠΑ πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στην εκεχειρία ή στον πόλεμο μέσω του Ισραήλ, λέει το Ιράν – Λευκός Οίκος: Τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν κλείσει

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό και άλλες περιοχές στον Λίβανο - Οι φονικές επιθέσεις απειλούν να εκτρέψουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Φύλλια Πολίτη - Νεκτάριος Δαργάκης
Τα έργα του 1 εκ. ευρώ που αλλάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Τα έργα του 1 εκ. ευρώ που αλλάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά

Αυτοψία στα εν εξελίξει έργα αναβάθμισης, προϋπολογισμού περί το 1 εκ. ευρώ, πραγματοποίησαν ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης κι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο πόλεμος, η «προπόνηση» σε 9.500, το ρεκόρ «Guinness» και το Μεξικό που… γιορτάζει ενώ πετούν πύραυλοι
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Ο πόλεμος, η «προπόνηση» σε 9.500, το ρεκόρ «Guinness» και το Μεξικό που… γιορτάζει ενώ πετούν πύραυλοι

Το μεγαλύτερο μάθημα ποδοσφαίρου στον κόσμο, ενόψει του Μουντιάλ 2026, διεξήχθη σε μια πλατεία στην πόλη το Μεξικού και βρήκε θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Οι Μεξικανοί γιορτάζουν έτσι και ένα άλλο ρεκόρ, την 3η φορά που φιλοξενούν τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και αποφάσισαν να συνεχίσουν να το «φωνάζουν».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
ΕΕ: Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει – Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά
Οικονομία 08.04.26

Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει η ΕΕ - Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά

Με τα σύννεφα στη γειτονιά μας να φουντώνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει με ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ταχείας αντίδρασης να φέρει ακόμα πιο κοντά την τεχνολογία στο πεδίο της μάχης με το πρόγραμμα AGILE.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ατρόμητος-Κηφισιά 0-0: Η ισοπαλία δεν τους χαλάει
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Ατρόμητος-Κηφισιά 0-0: Η ισοπαλία δεν τους χαλάει

Ατρόμητος και Κηφισιά έπαιξαν για τη νίκη, όμως με την ισοπαλία κράτησαν την απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Ατρόμητος είχε δοκάρι, με δέκα οι φιλοξενούμενοι από το 85’

Σύνταξη
Easter Getaway Under Tight Watch at Piraeus Port
English edition 08.04.26

Easter Getaway Under Tight Watch at Piraeus Port

Addressing departing travelers, the minister extended his wishes for a happy Easter, saying he hoped Greeks would enjoy the holiday period on the country’s islands.

Σύνταξη
«Μασκουλινισμός»: Πώς ο μισογυνισμός γίνεται εργαλείο της ακροδεξιάς
Social Media 08.04.26

«Μασκουλινισμός»: Πώς ο μισογυνισμός γίνεται εργαλείο της ακροδεξιάς

Ο μισογυνισμός έχει έναν ενοποιητικό ρόλο: παρουσιάζοντας τον φεμινισμό ως κοινό εχθρό, επιτρέπει σε διαφορετικές ομάδες να βρουν κοινό έδαφος σε έναν κοινό «αγώνα»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έμειναν στο «διαβάστηκε»
Κοινοβουλευτικός έλεγχος 08.04.26

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έμειναν στο «διαβάστηκε»

Ρεκόρ κοινοβουλευτικής λογοδοσίας με δεκαεννιά ερωτήματα της Νέας Αριστεράς προς το ΥΠΑΑΤ και τον Κώστα Τσιάρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έμειναν αναπάντητες από το 2024 μέχρι σήμερα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Στενά του Ορμούζ: Διόδια σε κρυπτονόμισμα για να διέλθουν τα δεξαμενόπλοια ζητά το Ιράν
Οικονομικές Ειδήσεις 08.04.26

Το Ιράν θέλει να βάλει «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ - Και ζητά πληρωμή σε κρυπτονόμισμα

Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κομβικό σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, η ιρανική κίνηση προκαλεί ανησυχία σε ΗΠΑ, κράτη του Κόλπου και ΟΠΕΚ+

Σύνταξη
LIVE: Μπράγκα – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 08.04.26

LIVE: Μπράγκα – Μπέτις

LIVE: Μπράγκα – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Μπέτις για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Τη μέγιστη ποινή» σε βάρος της «Ketamine Queen» ζητά για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι η μητριά του
Τετάρτη η απόφαση 08.04.26

«Τη μέγιστη ποινή» σε βάρος της «Ketamine Queen» ζητά για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι η μητριά του

«Εσύ το προκάλεσες αυτό… Είχες την ικανότητα να πετύχεις επιχειρηματικά, αλλά διάλεξες έναν δρόμο που καταστρέφει ζωές», δήλωσε μεταξύ άλλων η μητριά του Μάθιου Πέρι για την κατηγορούμενη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολλανδία – Ελλάδα 11-14: «Σφράγισε» το εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup η Εθνική (vids)
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Ολλανδία – Ελλάδα 11-14: «Σφράγισε» το εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup η Εθνική (vids)

Την πρόκρισή της στην τελική φάση του World Cup εξασφάλισε η Εθνική πόλο των ανδρών, καθώς με 7 γκολ του Αργυρόπουλου νίκησε με 14-11 την Ολλανδίας στο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης,

Σύνταξη
Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης
Ταξιδεύουν τα νέα 08.04.26

Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης

Εκτός συνόρων ταξιδεύει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με μία από τις σημαντικότερες καθημερινές εφημερίδες της Γαλλίας, τη Le Monde, να φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ και να σημειώνει πως «περίπου ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, αυτή η υπόθεση αμαυρώνει την εικόνα του συντηρητικού κόμματος».

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο (vid)
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο (vid)

Στο «λευκό» 0-0 έμειναν ο Πανσερραϊκός κι ο Αστέρας σ’ ένα αποτέλεσμα που δεν... βόλεψε κανέναν με την ήττα της ΑΕΛ, καθώς παρέμειναν στις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας των πλέι άουτ.

Σύνταξη
Ισπανία: Η σιδηροτροχιά όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα είχε σπάσει μια μέρα πριν το θανατηφόρο δυστύχημα
Κόσμος 08.04.26

Η γραμμή όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα στην Ισπανία είχε σπάσει μια μέρα πριν το θανατηφόρο δυστύχημα

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας ήταν μια από τις πιο πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ευρώπη από τις αρχές του αιώνα

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 08.04.26

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Κηφισιά για τη 2η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

