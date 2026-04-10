Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ

Τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ την Μεγάλη Πέμπτη συνδέονταν με το Ιράν, όπως δείχνουν σήμερα τα στοιχεία ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης της πορείας των πλοίων, με άλλα πλοία να αναβάλουν τον απόπλου τους, παρά την εκεχειρία των δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, σύμφωνα και με ναυτιλιακές πηγές.

Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων και ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ύδατα του Ιράν το τελευταίο 24ωρο, βάσει ξεχωριστής ανάλυσης δεδομένων από τις πλατφόρμες πληροφοριών Kpler και Lloyd’s List.

Επιπλέον, τέσσερα πλοία ξηρού φορτίου, συμπεριλαμβανομένου και ενός πλοίου φορτωμένου με μεταλλεύματα σιδήρου που είχε προορισμό την Κίνα, είχαν αποπλεύσει χθες από το Ιράν, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Το Ιράν επιμένει στον έλεγχο του Ορμούζ

Χθες, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απηύθυνε μήνυμα προς τον ιρανικό λαό την 40ή ημέρα από τον θάνατο του πατέρα και προκατόχου του, Αλί Χαμενεΐ, την 28η Φεβρουαρίου.

Υποσχέθηκε την τιμωρία των εισβολέων και τόνισε πως η Τεχεράνη θα διαχειρίζεται στο μέλλον τα Στενά του Ορμούζ, ενώ χαρακτήρισε τις επιδόσεις της χώρας του κατά τη διάρκεια του πολέμου απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ως «ένα θαύμα».