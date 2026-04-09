Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ανακοινώνει εναλλακτικές διαδρομές, επικαλούμενο κίνδυνο «ναρκών»
Επικαλούμενο κίνδυνο ναρκών, το Ιράν ανακοινώνει δύο εναλλακτικές διαδρομές, πλησιέστερα στις ακτές του, για τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ.
Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Πέμπτη ότι τα πλοία τα οποία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να ακολουθούν δυο εναλλακτικά δρομολόγια, πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές, κάνοντας λόγο για την πιθανότητα να υπάρχουν «νάρκες» στα συνηθισμένα δρομολόγια, πιο ανοικτά (στη φωτογραφία του Reuters/Stringer, επάνω, θέα προς τα Στενά του Ορμούζ από τις ακτές του Ομάν).
«Για να προστατευτούν από πιθανές προσκρούσεις με νάρκες, σε συντονισμό με το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (…) μέχρι νεοτέρας εντολής, (τα πλοία) πρέπει να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές ως προς την κίνηση στο στενό του Ορμούζ», ανέφεραν ιρανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα στρατιωτικό ανακοινωθέν που συνοδεύεται από θαλάσσιο χάρτη στον οποίο επιδεικνύονται τα δρομολόγια, νότια και βόρεια του νησιού Λαράκ.
Εναλλακτικές διαδρομές ανακοινώνουν οι Φρουροί της Επανάστασης για τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ
Για την είσοδο στον Κόλπο από τη θάλασσα του Ομάν, τα πλοία πρέπει να περνούν ανάμεσα στις ιρανικές ακτές και το νησί Λαράκ, τον «σταθμό διοδίων της Τεχεράνης», κατά την ορολογία της ναυτιλιακής επιθεώρησης Lloyd’s List.
Το δρομολόγιο εξόδου από τον Κόλπο περνά νότια του νησιού αυτού κι αποφεύγει την πιο ομαλή διαδρομή, πλησιέστερα στις ακτές του Ομάν.
Οι πρόσφατες διελεύσεις μοιάζουν να έγιναν ακολουθώντας αυτήν, την εναλλακτική διαδρομή, που περνά από τα ιρανικά χωρικά ύδατα.
Οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, η οποία συμπεριλάμβανε το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, κρίσιμου για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες, αφού έκλεισε σχεδόν εντελώς μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου και τελεί ακόμη υπό τον έλεγχο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.
Μόνο 307 διελεύσεις
Από την 1η Μαρτίου ως την 27η Απριλίου, καταγράφηκαν 307 διελεύσεις πλοίων που μετέφεραν πρώτες ύλες, σύμφωνα με δεδομένα της Kpler, ιδιοκτήτριας του ιστότοπου MarineTraffic — αριθμός μειωμένος κατά σχεδόν 95% σε σύγκριση με περιόδους ειρήνης.
Υπό κανονικές συνθήκες, γύρω στο 20% του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που προορίζεται για τις παγκόσμιες αγορές διέρχεται από αυτό το στενό πέρασμα που συνδέει τον Κόλπο με τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς.
Πηγή: ΑΠΕ
