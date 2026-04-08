08.04.2026 | 17:48
Προσοχή! Ανακαλείται παρτίδα βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
08.04.2026 | 15:07
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
Handelsblatt: Το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 08 Απριλίου 2026, 17:14

Handelsblatt: Το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επρόκειτο να συναντηθεί την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας να επιλύσει τη διαφωνία μεταξύ των συμμάχων σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Για να διασφαλιστεί η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει ναυτική αποστολή στην περιοχή. Αυτό ανέφερε η Handelsblatt, επικαλούμενη Ευρωπαίους διπλωμάτες στις Βρυξέλλες. «Υπάρχουν πολλοί λόγοι υπέρ του να οργανωθεί αυτό ως αποστολή του ΝΑΤΟ», αναφέρθηκε από κύκλους της Συμμαχίας.

Στα πλεονεκτήματα μιας αποστολής του ΝΑΤΟ συγκαταλέγεται το ότι οι Αμερικανοί θα συμμετείχαν στην επιχείρηση. Ταυτόχρονα, η Συμμαχία θα αποδείκνυε στις ΗΠΑ ότι παραμένει πολύτιμη. Μια ιδέα θα ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αποστολή να ξεκινήσει αρχικά ως «συμμαχία των προθύμων» και στη συνέχεια, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα, να ενταχθεί στις δομές διοίκησης της Συμμαχίας.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επρόκειτο να συναντηθεί την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας να επιλύσει τη διαφωνία μεταξύ των συμμάχων σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Η πιθανή αποστολή του ΝΑΤΟ στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να αποτελέσει το «αντάλλαγμα» που απαιτείται για να κατευναστεί ο Τραμπ, σύμφωνα με κύκλους της Συμμαχίας. Ο Τραμπ είχε πρόσφατα απειλήσει με αποχώρηση από το ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Handelsblatt, οι συζητήσεις για τη ναυτική επιχείρηση βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Ιρανός αξιωματούχος: Θα μπορούσαμε να ανοίξουμε «ελεγχόμενα» τα Στενά του Ορμούζ πριν από τη συνάντηση με τις ΗΠΑ

Το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ με περιορισμένο και ελεγχόμενο τρόπο την Πέμπτη ή την Παρασκευή, ενόψει μιας συνάντησης μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο Πακιστάν, δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, που συμμετείχε στις συνομιλίες.

«Εάν επιτευχθεί συμφωνία για ένα πλαίσιο συνομιλιών, το στενό θα μπορούσε να ανοίξει ”περιορισμένα”, υπό τον έλεγχο του Ιράν», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Ο συντονισμός με τον ιρανικό στρατό θα είναι υποχρεωτικός για όλα τα πλοία. Παρόλα αυτά, η εκεχειρία είναι εύθραυστη, ωστόσο, προτιμούμε διαρκή ειρήνη, αλλά το Ιράν δεν φοβάται να επιστρέψει στον πόλεμο εάν οι ΗΠΑ θέλουν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα άνω του 6% και μισό δισ. τζίρο υποδέχτηκε την εκεχειρία η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα άνω του 6% και μισό δισ. τζίρο υποδέχτηκε την εκεχειρία η αγορά

Κόσμος
Τραμπ: Ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία – Το Ιράν σταματά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Τραμπ: Ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία – Το Ιράν σταματά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Ζελένσκι: Έτοιμο για εκεχειρία με την Ρωσία το Κίεβο – Χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν
Κόσμος 08.04.26

Έτοιμο για εκεχειρία με την Ρωσία το Κίεβο, λέει ο Ζελένσκι και χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν

«Η Ουκρανία ζητεί πάντα μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διεξάγεται από τη Ρωσία εδώ στην Ευρώπη κατά του κράτους και του λαού μας» είπε ο Ζελένσκι

Σύνταξη
Ιράν: ένας πόλεμος που ο Τραμπ δεν μπορούσε (και δεν μπορεί) να κερδίσει
Αλαζονεία και κόστος 08.04.26

Ιράν: ένας πόλεμος που ο Τραμπ δεν μπορούσε (και δεν μπορεί) να κερδίσει

Η εκεχειρία σηματοδοτεί αντικειμενικά παραδοχή ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έναν πόλεμο κατά του Ιράν που δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Όμως, η ειρήνευση μπορεί να υπονομευτεί

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές – Επιστολή από ΕΕ
Κόσμος 08.04.26

Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές - Επιστολή από ΕΕ

Η ΕΕ με επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου συμβούλεψε τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών να λάβουν πρόσθετες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι «τρομοκράτες και εξτρεμιστές δεν θα περάσουν στην ΕΕ κρυμμένοι στις μεταναστευτικές ροές»

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Με το βλέμμα στον δοκιμαζόμενο Λίβανο – Η Συρία μεταξύ ανάσχεσης και διάχυσης της κρίσης
Κρίσιμο σταυροδρόμι 08.04.26

Με το βλέμμα στον δοκιμαζόμενο Λίβανο – Η Συρία μεταξύ ανάσχεσης και διάχυσης της κρίσης

Εν μέσω του νέου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η όμορη Συρία θωράκισε τα σύνορα και έκλεισε προσωρινά το βασικό μεθοριακό πέρασμα με τη γειτονική της χώρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ένα βήμα πριν την καταστροφή: Πώς ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ
Μέση Ανατολή 08.04.26

Ένα βήμα πριν την καταστροφή: Πώς ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλούσε δημοσίως το Ιράν με ολική καταστροφή, υπήρχαν ενδείξεις διπλωματικής δυναμικής στα παρασκήνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τραμπ: Ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία – Το Ιράν σταματά πλοία στα Στενά του Ορμούζ μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ
Εύθραυστη εκεχειρία 08.04.26 Upd: 17:21

Τραμπ: Ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία – Το Ιράν σταματά πλοία στα Στενά του Ορμούζ μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ

Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Βηρυτό και άλλες περιοχές στον Λίβανο - Οι φονικές επιθέσεις απειλούν να εκτρέψουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Φύλλια Πολίτη - Νεκτάριος Δαργάκης
Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του
Κόσμος 08.04.26

Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του

Η επίθεση κατά του Ιράν έχει καταστρέψει το ίδιο το μη παρεμβατικό όραμα που είχε κατοχυρώσει το έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν: Αποδέχεται την εκεχειρία το Ισραήλ, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ
Λευκός Οίκος 08.04.26

«Το Ισραήλ αποδέχεται την εκεχειρία με το Ιράν»

Το Ισραήλ αποδέχεται την εκεχειρία που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, και η οποία περιλαμβάνει τον Λίβανο, όπως διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια
Ουκρανία 08.04.26

Φονικός ρωσικός βομβαρδισμός στη Ζαπορίζια

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια.

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 2,5 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 08.04.26

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 2,5 εκατ. ευρώ

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν 26 κιλά κοκαΐνη και πάνω από 360 κιλά κάνναβη - Η επεισοδιακή καταδίωξη και οι έρευνες σε σπίτια

Σύνταξη
Νέες, «τρομακτικές» φωτογραφίες του Μάικλ Τζάκσον με ανήλικους
Daily Mail 08.04.26

Καθισμένοι σε ένα κρεβάτι ξενοδοχείου – Νέες φωτογραφίες του Μάικλ Τζάκσον με ανήλικους

Μια συγκλονιστική συλλογή από φωτογραφίες που δεν έχουν ξαναδημοσιευτεί δείχνει τον Μάικλ Τζάκσον μαζί με «ταλαιπωρημένα» φερόμενα νεαρά θύματα, πυροδοτώντας μια νέα, εκρηκτική αγωγή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-2: Αποδοκιμασίες για τους γηπεδούχους, νίκη-σωτηρίας οι φιλοξενούμενοι
Ποδόσφαιρο 08.04.26

ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-2: Αποδοκιμασίες για τους γηπεδούχους, νίκη-σωτηρίας οι φιλοξενούμενοι

Με δυο γκολ του Αλεξιτς ο Παναιτωλικός πέρασε από την έδρα της ΑΕΛ και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη. Μαύρα χάλια οι Θεσσαλοί, ο κόσμος αποδοκίμασε και έφευγε από τα γήπεδο.

Σύνταξη
Προσοχή! Ανακαλείται παρτίδα βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Ελλάδα 08.04.26

Προσοχή! Ανακαλείται παρτίδα βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος

Οι καταναλωτές καλούνται να μην χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν και να το επιστρέψουν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του.

Σύνταξη
Super League 2: Οδυνηρή ήττα για την Καβάλα (2-0) – Νίκες παραμονής για Νέστο (0-2) και ΠΑΟΚ Β’
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Super League 2: Οδυνηρή ήττα για την Καβάλα (2-0) – Νίκες παραμονής για Νέστο (0-2) και ΠΑΟΚ Β'

Ο Καμπανιακός έγινε η τρίτη ομάδα -μετά τους Μακεδονικό και ΠΑΣ Γιάννινα- που υποβιβάζεται και μαθηματικά στη Γ΄ Εθνική, από τον Α΄ όμιλο της Super League 2, παρά τη νίκη του με 2-0 επί της Καβάλας.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στη Φυλή – Συνελήφθησαν 20 άτομα, ξηλώθηκαν καλώδια μήκους 2χλμ για ρευματοκλοπή
Ελλάδα 08.04.26

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στη Φυλή – Συνελήφθησαν 20 άτομα, ξηλώθηκαν καλώδια μήκους 2χλμ για ρευματοκλοπή

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 20 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε οικισμό της Φυλής με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής: Προκλητική ανάρτηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ αφήνουν τη Λέσβο να καταστρέφεται
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

Παν. Δουδωνής: Προκλητική ανάρτηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ αφήνουν τη Λέσβο να καταστρέφεται

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τον Μεσότοπο Λέσβου, κατακεραυνώνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την «αδιαφορία» και «έλλειψη ενδιαφέροντος» προς «τους κατοίκους ενός ολόκληρου νησιού» την ίδια ώρα που διαφημίζει τη «λήψη στοχευμένων μέτρων για τον αφθώδη πυρετό».

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 08.04.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης για την 2η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Πώς ζυγίζει η ελληνική αγορά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
ΗΠΑ - Ιράν 08.04.26

Πώς ζυγίζει η ελληνική αγορά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το κόστος παραγωγής και πόσο γρήγορα μπορεί να αποκλιμακωθεί. Ο λόγος που η πτώση του πετρελαίου δεν θα φανεί άμεσα στα ράφια

Γιώργος Μανέττας
Ολυμπιακός: Η επίθεση-φωτιά, οι «κατοστάρες» και τα ιστορικά ρεκόρ που κυνηγάει
Euroleague 08.04.26

Ολυμπιακός: Η επίθεση-φωτιά, οι «κατοστάρες» και τα ιστορικά ρεκόρ που κυνηγάει

Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα κάνει την καλύτερη επιθετική σεζόν της ιστορίας του και κυνηγάει Άρη και… Σπανούλη για μυθικά ρεκόρ στην Ευρωλίγκα και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Στον κόσμο του «6-7»: Τι σημαίνει το meme που λατρεύει η Gen Alpha και δεν καταλαβαίνουν οι γονείς
Αστείο; 08.04.26

Στον κόσμο του «6-7»: Τι σημαίνει το meme που λατρεύει η Gen Alpha και δεν καταλαβαίνουν οι γονείς

Την αγαπημένη φράση της Gen Alpha, το «6-7» χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΠΑΣΟΚ: Ανέξοδες μαγκιές του Γεωργιάδη, να παρέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για τις δηλώσεις περί ρουσφετιών
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ανέξοδες μαγκιές του Γεωργιάδη, να παρέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για τις δηλώσεις περί ρουσφετιών

«Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά», ζητεί το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας

Σύνταξη
«Όσο η δικογραφία για τις υποκλοπές κάνει βόλτες, παραγράφονται αξιόποινες πράξεις», προειδοποιεί ο Χρ. Κακλαμάνης
Σκάνδαλο παρακολουθήσεων 08.04.26

«Όσο η δικογραφία για τις υποκλοπές κάνει βόλτες, παραγράφονται αξιόποινες πράξεις», προειδοποιεί ο Χρ. Κακλαμάνης

Ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη για το Predator, Χρήστος Κακλαμάνης, αναφέρεται στην εισαγγελική έρευνα για τις υποκλοπές, τονίζοντας πως «η υπόθεση οδηγείται με κάθε ημέρα που περνά στην παραγραφή»

Σύνταξη
Έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη από τους ισχυρούς ανέμους – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο παιδιά, καταπλακώθηκε ΙΧ
Εικόνες 08.04.26

Έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη από τους ισχυρούς ανέμους – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο παιδιά, καταπλακώθηκε ΙΧ

Στην περίπτωση της πτώσης πίσω από το άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, εκείνη τη στιγμή έπαιζαν δύο παιδιά τα οποία φέρεται να τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά

Σύνταξη
Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;

Η διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2021 και το 2022 ανέδειξε για την Ευρώπη τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και από μια άκαμπτη υποδομή αγωγών

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός
Super League 08.04.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός για την 2η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

