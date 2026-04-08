Handelsblatt: Το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

Για να διασφαλιστεί η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει ναυτική αποστολή στην περιοχή. Αυτό ανέφερε η Handelsblatt, επικαλούμενη Ευρωπαίους διπλωμάτες στις Βρυξέλλες. «Υπάρχουν πολλοί λόγοι υπέρ του να οργανωθεί αυτό ως αποστολή του ΝΑΤΟ», αναφέρθηκε από κύκλους της Συμμαχίας.

Στα πλεονεκτήματα μιας αποστολής του ΝΑΤΟ συγκαταλέγεται το ότι οι Αμερικανοί θα συμμετείχαν στην επιχείρηση. Ταυτόχρονα, η Συμμαχία θα αποδείκνυε στις ΗΠΑ ότι παραμένει πολύτιμη. Μια ιδέα θα ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αποστολή να ξεκινήσει αρχικά ως «συμμαχία των προθύμων» και στη συνέχεια, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα, να ενταχθεί στις δομές διοίκησης της Συμμαχίας.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επρόκειτο να συναντηθεί την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας να επιλύσει τη διαφωνία μεταξύ των συμμάχων σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Η πιθανή αποστολή του ΝΑΤΟ στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να αποτελέσει το «αντάλλαγμα» που απαιτείται για να κατευναστεί ο Τραμπ, σύμφωνα με κύκλους της Συμμαχίας. Ο Τραμπ είχε πρόσφατα απειλήσει με αποχώρηση από το ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Handelsblatt, οι συζητήσεις για τη ναυτική επιχείρηση βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Ιρανός αξιωματούχος: Θα μπορούσαμε να ανοίξουμε «ελεγχόμενα» τα Στενά του Ορμούζ πριν από τη συνάντηση με τις ΗΠΑ

Το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ με περιορισμένο και ελεγχόμενο τρόπο την Πέμπτη ή την Παρασκευή, ενόψει μιας συνάντησης μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο Πακιστάν, δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, που συμμετείχε στις συνομιλίες.

«Εάν επιτευχθεί συμφωνία για ένα πλαίσιο συνομιλιών, το στενό θα μπορούσε να ανοίξει ”περιορισμένα”, υπό τον έλεγχο του Ιράν», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Ο συντονισμός με τον ιρανικό στρατό θα είναι υποχρεωτικός για όλα τα πλοία. Παρόλα αυτά, η εκεχειρία είναι εύθραυστη, ωστόσο, προτιμούμε διαρκή ειρήνη, αλλά το Ιράν δεν φοβάται να επιστρέψει στον πόλεμο εάν οι ΗΠΑ θέλουν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο».