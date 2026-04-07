ΟΗΕ: Βέτο Κίνας και Ρωσίας στο σχέδιο απόφασης για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Η Κίνα και η Ρωσία άσκησαν βέτο κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή, καταψηφίζοντας το σχέδιο ψηφίσματος του Μπαχρέιν, το οποίο «ενθαρρύνει έντονα» τα κράτη που ενδιαφέρονται για τη χρήση των εμπορικών θαλάσσιων oδών στα Στενά του Ορμούζ να συντονίσουν αμυντικού χαρακτήρα προσπάθειες, προκειμένου να συμβάλουν στην εγγύηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, μη εξαιρουμένων επιχειρήσεων συνοδείας εμπορικών πλοίων.

Το Πακιστάν και η Κολομβία απείχαν, ενώ τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπερψήφισαν.

Τι ζητούσε από το Ιράν το ψήφισμα για τα Στενά του Ορμούζ

Το ψήφισμα απαιτούσε από το Iράν να παύσει άμεσα κάθε επίθεση κατά εμπορικών πλοίων και κάθε προσπάθεια παρεμπόδισης της διέλευσης ή της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ενώ παράλληλα ζητούσε να τερματιστούν οι επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων υδάτινων υποδομών, μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το κείμενο τόνισε ακόμη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι έτοιμο να «εξετάσει άλλα μέτρα» σε βάρος όσων υπονομεύουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Το σχέδιο ψηφίσματος είχε κατατεθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά απο στενό συντονισμό των κρατών-μελών του Συμβουλίου των Κρατών του Πεσικού Κόλπου (GCC – Kουβέιτ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία) και της Ιορδανίας.