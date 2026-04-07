Στενά του Ορμούζ: Ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ σε σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα
Κόσμος 07 Απριλίου 2026, 02:30

Στενά του Ορμούζ: Ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ σε σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα

Σε ψηφοφορία τίθεται σήμερα στο ΣΑ του ΟΗΕ σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο «απαιτεί», μεταξύ άλλων, το Ιράν να «σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πλοίων».

Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

Eπειτα από αρκετές αναβολές, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να αποφανθεί σε μερικές ώρες όσον αφορά σχέδιο απόφασης – που έχει αμβλυνθεί αρκετά – για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ανέφεραν χθες Δευτέρα διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο (φωτογραφία αρχείου του Reuters/Andrew Kelly, επάνω, από συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ).

Με την υποστήριξη άλλων χωρών του Κόλπου, το εμιράτο του Μπαχρέιν, εκλεγμένο κράτος μέλος του ΣΑ, άρχισε πριν από δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεις επί σχεδίου απόφασης που θα έδινε ξεκάθαρη εντολή του ΟΗΕ σε οποιοδήποτε κράτος ήθελε να χρησιμοποιήσει βία για να εγγυηθεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε αυτήν την καίριας σημασίας αρτηρία όπου το Ιράν έχει παραλύσει την κίνηση.

Το σχέδιο απόφασης του ΣΑ του ΟΗΕ «ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη» να εγγυηθούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Ωστόσο, μπροστά στις ενστάσεις δυο κρατών-μονίμων μελών του ΣΑ, το κείμενο σταδιακά αμβλύνθηκε, ενώ η ψηφοφορία που αρχικά προβλεπόταν να γίνει την περασμένη εβδομάδα αναβλήθηκε επανειλημμένα, καθώς ήταν στην ουσία σίγουρο πως θα ασκείτο βέτο από τη Ρωσία ή/και την Κίνα.

Η πιο πρόσφατη εκδοχή του κειμένου, που συμβουλεύτηκε χθες το AFP, καταδικάζει πάντα τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων και «ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη» που ενδιαφέρονται να «συντονίσουν τις προσπάθειές τους, αμυντικής φύσης και αναλογικές προς τις περιστάσεις, για να εγγυηθούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μη εξαιρουμένων επιχειρήσεων συνοδείας εμπορικών πλοίων».

Το σχέδιο απόφασης «απαιτεί» εξάλλου το Ιράν να «σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πλοίων» που διέρχονται από αυτήν τη θαλάσσια αρτηρία κρίσιμης σημασίας και «κάθε απόπειρα» παρεμπόδισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

«Αλλα μέτρα»

Το κείμενο τονίζει ακόμη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι έτοιμο να «εξετάσει άλλα μέτρα» σε βάρος όσων υπονομεύουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η ψηφοφορία προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις 11:00 (σ.σ. ώρα Νέας Υόρκης· 18:00 ώρα Ελλάδας), μερικές ώρες προτού εκπνεύσει το τελεσίγραφο που έχει απευθύνει στο Ιράν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί να καταστρέψει «ολόκληρη» τη χώρα το βράδυ της Τρίτης (σ.σ. στις 03:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας) αν η Τεχεράνη δεν ξανανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, καίριας σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Πηγή: ΑΠΕ

Economy
Κατοικία: Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ για τις δαπάνες στέγασης

Κατοικία: Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ για τις δαπάνες στέγασης

Vita.gr
Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

World
HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

inWellness
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
inTown
Γάζα: Σκοτώθηκε συμβασιούχος του ΠΟΥ – Αναστέλλει τις διακομιδές του στην Αίγυπτο ο Οργανισμός
Αναστολή διακομιδών 07.04.26

Σκοτώθηκε συμβασιούχος του ΠΟΥ στη Γάζα

Ο ΠΟΥ είναι «συγκλονισμένος που επιβεβαιώνει» ότι συμβασιούχος του για την παροχή υπηρεσιών στη Γάζα «σκοτώθηκε σε συμβάν ασφαλείας» και αναστέλλει τις ιατρικές διακομιδές στην Αίγυπτο.

Σύνταξη
Ρωσία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων στο Νταγκεστάν
Ρωσία 07.04.26

Τουλάχιστον 5 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας πλημμυρών

Ολόκληρα χωριά μετατράπηκαν σε απέραντες λίμνες στο Νταγκεστάν εξαιτίας των πλημμυρών, που είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και χιλιάδες να εκτοπιστούν.

Σύνταξη
Ιράν: Σε «αδιέξοδο» βρίσκεται ο «ανισσόροπος» Τραμπ – «Καμία επίπτωση» από τις «ανυπόστατες απειλές του»
Απάντηση Ιράν 07.04.26

Ο «ανισσόροπος» Τραμπ βρίσκεται σε «αδιέξοδο»

Το Ιράν απαντά στην «αλαζονική ρητορική» του Τραμπ, τον οποίο χαρακτηρίζει «ανισόρροπο», επισημαίνοντας ότι οι «ανυπόστατες απειλές του» δεν έχουν την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών προτείνει το Κίεβο στη Μόσχα
Πρόταση 07.04.26

Κίεβο προς Μόσχα: Να σταματήσουμε τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

«Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα στον ενεργειακό μας τομέα, θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ίδιο» δηλώνει ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η πρόταση έχει κοινοποιηθεί στη Μόσχα.

Σύνταξη
Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης
Ιταμάρ Μπν-Γκβιρ 07.04.26

Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι καταδικασθέντες ως τρομοκράτες από την Δυτική Όχθη θα τιμωρούνται αυτόματα με τη θανατική ποινή, με δικαίωμα ένστασης. Από άλλες περιοχές θα ισχύει θανατική ποινή ή ισόβια

Σύνταξη
Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο
Καταστροφή υποδομών 06.04.26

Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο

Παρότι το Ισραήλ έχει δηλώσει πως θα καταλάβει όλο τον νότιο Λίβανο έως τον ποταμό Λιτάνι, μετά την σθεναρή αντίσταση της Χεζμπολάχ διέταξε την εκκένωση χωριών και βόρεια του ποταμού.

Σύνταξη
Ευρώπη: Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες – Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα
Ευρώπη 06.04.26

Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες - Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα

Πολλοί σκέφτονται τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία όταν κλείνουν τον ιδανικό καλοκαιρινό προορισμό τους στην Ευρώπη. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια νέα χώρα στο προσκήνιο

Σύνταξη
Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν
Μέση Ανατολή 06.04.26

Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν

Ο Νετανιάχου είχε προτείνει στον Τραμπ ένα σημαντικό τελικό όφελος: η ήττα του Ιράν θα επέτρεπε στο Ισραήλ να απεξαρτηθεί από την τεράστια εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οδηγός επιβίωσης σε έναν αβέβαιο κόσμο: Η λίστα με τα τρόφιμα που πρέπει να αρχίσουμε να αποθηκεύουμε
Για έκτακτη ανάγκη 06.04.26

Οδηγός επιβίωσης σε έναν αβέβαιο κόσμο: Η λίστα με τα τρόφιμα που πρέπει να αρχίσουμε να αποθηκεύουμε

Σε περιόδους αναταραχής, οι ειδικοί συνιστούν να δημιουργήσετε ένα απόθεμα από τρόφιμα, αν είναι δυνατόν – δίνοντας έμφαση σε προϊόντα μακράς διαρκείας που δεν χρειάζονται μαγείρεμα

Σύνταξη
Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ
Κόσμος 06.04.26

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ανεπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία από το 2021, είχε καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού. 

Σύνταξη
Ο Τζαφάρ Τζάκσον για τον «μυστικό» ρόλο του ως Μάικλ Τζάκσον
«Michael» 06.04.26

Ο Τζαφάρ Τζάκσον κράτησε μυστικό από την οικογένεια του ότι θα υποδυθεί τον θείο του, Mάικλ Τζάκσον

Ο Τζαφάρ Τζάκσον, ο νεαρός ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο υποδυόμενος τον εκλιπόντα θείο του στην ταινία «Michael».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65
Ελλάδα 06.04.26

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65

Απογοητευμένοι οι αγρότες στην Καρδίτσα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες προσανατολίζονται σε συμβολικές κινητοποιήσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αναδεικνύοντας τα «καυτά» προβλήματα που συνεχίζουν να ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Σύνταξη
Φέτα: Η διαμάχη για τα Π.Ο.Π. προϊόντα επιδεινώνει τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Ευρώπη
Οικονομικές Ειδήσεις 06.04.26

Αγριεύει ο πόλεμος για τη φέτα

Η διαμάχη για την φέτα και τις Π.Ο.Π. ονομασίες των ευρωπαϊκών τυριών κλιμακώνεται, μετατρέποντας τα τρόφιμα σε πεδίο εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ–ΕΕ

Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο
Μπάσκετ 06.04.26

Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως θα γυρίσει στους πάγκους μόνο αν βρει το κατάλληλο κίνητρο και ο Άρης Betsson του Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει ικανός να του το προσφέρει στο προσεχές μέλλον.

Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο
Καταστροφή υποδομών 06.04.26

Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο

Παρότι το Ισραήλ έχει δηλώσει πως θα καταλάβει όλο τον νότιο Λίβανο έως τον ποταμό Λιτάνι, μετά την σθεναρή αντίσταση της Χεζμπολάχ διέταξε την εκκένωση χωριών και βόρεια του ποταμού.

Σύνταξη
Άρση ασυλίας ζητά η Παπακώστα και δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές υπό προϋποθέσεις
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Άρση ασυλίας ζητά η Παπακώστα και δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές υπό προϋποθέσεις

Άρση ασυλίας ζητά με δήλωσή της η βουλεύτρια της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα που ελέγχεται για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 2 δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές «εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας».

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Η λέξη «συγκάλυψη» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση λένε 7 στους 10 – Χάνει έδαφος η ΝΔ από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 06.04.26

Η λέξη «συγκάλυψη» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση λένε 7 στους 10 - Χάνει έδαφος η ΝΔ από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη δημοσκόπηση μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Δεύτερο κόμμα οι αναποφάσιστοι. Δυσμενείς σχεδόν όλοι οι ποιοτικοί δείκτες. «Συγκάλυψη» η πρώτη λέξη που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση.

Σύνταξη
Ευρώπη: Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες – Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα
Ευρώπη 06.04.26

Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες - Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα

Πολλοί σκέφτονται τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία όταν κλείνουν τον ιδανικό καλοκαιρινό προορισμό τους στην Ευρώπη. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια νέα χώρα στο προσκήνιο

Σύνταξη
Σε πανικό ο Παύλος Μαρινάκης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για τις παλινωδίες του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Σε πανικό ο Παύλος Μαρινάκης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για τις παλινωδίες του Μητσοτάκη

Αγωνιώδη προσπάθεια να υπερασπιστεί την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για τον «πολιτικό απατεώνα».

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

