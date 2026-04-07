Eπειτα από αρκετές αναβολές, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να αποφανθεί σε μερικές ώρες όσον αφορά σχέδιο απόφασης – που έχει αμβλυνθεί αρκετά – για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ανέφεραν χθες Δευτέρα διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο (φωτογραφία αρχείου του Reuters/Andrew Kelly, επάνω, από συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ).

Με την υποστήριξη άλλων χωρών του Κόλπου, το εμιράτο του Μπαχρέιν, εκλεγμένο κράτος μέλος του ΣΑ, άρχισε πριν από δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεις επί σχεδίου απόφασης που θα έδινε ξεκάθαρη εντολή του ΟΗΕ σε οποιοδήποτε κράτος ήθελε να χρησιμοποιήσει βία για να εγγυηθεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε αυτήν την καίριας σημασίας αρτηρία όπου το Ιράν έχει παραλύσει την κίνηση.

Το σχέδιο απόφασης του ΣΑ του ΟΗΕ «ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη» να εγγυηθούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Ωστόσο, μπροστά στις ενστάσεις δυο κρατών-μονίμων μελών του ΣΑ, το κείμενο σταδιακά αμβλύνθηκε, ενώ η ψηφοφορία που αρχικά προβλεπόταν να γίνει την περασμένη εβδομάδα αναβλήθηκε επανειλημμένα, καθώς ήταν στην ουσία σίγουρο πως θα ασκείτο βέτο από τη Ρωσία ή/και την Κίνα.

Η πιο πρόσφατη εκδοχή του κειμένου, που συμβουλεύτηκε χθες το AFP, καταδικάζει πάντα τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων και «ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη» που ενδιαφέρονται να «συντονίσουν τις προσπάθειές τους, αμυντικής φύσης και αναλογικές προς τις περιστάσεις, για να εγγυηθούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μη εξαιρουμένων επιχειρήσεων συνοδείας εμπορικών πλοίων».

Το σχέδιο απόφασης «απαιτεί» εξάλλου το Ιράν να «σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πλοίων» που διέρχονται από αυτήν τη θαλάσσια αρτηρία κρίσιμης σημασίας και «κάθε απόπειρα» παρεμπόδισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

«Αλλα μέτρα»

Το κείμενο τονίζει ακόμη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι έτοιμο να «εξετάσει άλλα μέτρα» σε βάρος όσων υπονομεύουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η ψηφοφορία προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις 11:00 (σ.σ. ώρα Νέας Υόρκης· 18:00 ώρα Ελλάδας), μερικές ώρες προτού εκπνεύσει το τελεσίγραφο που έχει απευθύνει στο Ιράν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί να καταστρέψει «ολόκληρη» τη χώρα το βράδυ της Τρίτης (σ.σ. στις 03:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας) αν η Τεχεράνη δεν ξανανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, καίριας σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Πηγή: ΑΠΕ