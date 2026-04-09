Με την εκεχειρία να φαίνεται ασταθής, ο Κόλπος αναζητεί το μέλλον του

Η εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως την περιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ, θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας «χρυσής εποχής» για τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η πρώτη ημέρα αυτής της εκεχειρίας βάφτηκε κόκκινη από τις πιο αιματηρές που έχει γνωρίσει η περιοχή από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Όλοι ανάσαναν με ανακούφιση στις 8 Απριλίου, όταν ο αμερικανός πρόεδρος υπαναχώρησε από την τρομακτική απειλή του να εξαφανίσει τον ιρανικό πολιτισμό. Ο κ. Τραμπ είχε περάσει τις δύο προηγούμενες εβδομάδες απαιτώντας από το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, αλλιώς θα δεχόταν επιθέσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησής του. Ωστόσο, με λιγότερο από 90 λεπτά να απομένουν πριν τη λήξη της προθεσμίας του, ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε εκεχειρία δύο εβδομάδων.

O τρόπος με τον οποίο θα τελειώσει ο πόλεμος θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι άλλες χώρες της περιοχής βλέπουν το μέλλον

Οι διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ και το Ιράν πρόκειται να συναντηθούν για να συζητήσουν το μόνιμο τέλος του πολέμου. Η πρώτη τους συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 10 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν, το οποίο έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαβίβαση μηνυμάτων μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών. Ωστόσο, η ανακούφιση σύντομα μετατράπηκε ξανά σε τρόμο: εκτός από τις ΗΠΑ, κανείς δεν σταμάτησε αμέσως τις εχθροπραξίες. Το πιο φονικό πλήγμα από την αρχή του πολέμου καταγράφηκε στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ πολεμά τη Χεζμπολάχ, τη σιιτική πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από το Ιράν, η οποία εντάχθηκε στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου εκτοξεύοντας μια ομοβροντία ρουκετών κατά του Ισραήλ.

Εντός ή εκτός από τη συμφωνία ο Λίβανος;

Ο Σεμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, είχε δηλώσει ότι η εκεχειρία με το Ιράν θα περιλάμβανε και τον Λίβανο. Ο Ισραηλινός ομόλογός του επέμεινε ότι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο, και ο Τραμπ δεν έθεσε καμία αντίρρηση. Λίγες ώρες αργότερα, το Ισραήλ εξαπέλυσε μια συντονισμένη σειρά από περισσότερες από 100 αεροπορικές επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν· τα νοσοκομεία ήταν υπερφορτωμένα και αντιμετώπισαν έλλειψη αίματος.

Εν τω μεταξύ, ιρανικοί πύραυλοι και drones συνέχισαν να πέφτουν σαν βροχή σε ολόκληρο τον Κόλπο.

Στη Σαουδική Αραβία χτύπησαν έναν ζωτικό αγωγό που μεταφέρει 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα προς την Ερυθρά Θάλασσα, επιτρέποντας σε ένα μέρος των εξαγωγών πετρελαίου του βασιλείου να παρακάμψει το Ορμούζ.

Στο Κουβέιτ στόχευσαν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδες αφαλάτωσης νερού.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) δήλωσαν ότι δέχθηκαν περισσότερες από 50 επιθέσεις. Αυτή ήταν μία από τις πιο σφοδρές ημέρες ιρανικών επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου.

Άλλοι αναρωτήθηκαν αν ήταν συνέπεια του αποκεντρωμένου τρόπου με τον οποίο το Ιράν διεξάγει αυτόν τον πόλεμο. Με τους ηγέτες του κρυμμένους σε καταφύγια και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να έχει παραβιαστεί από ισραηλινούς κατασκόπους, η επικοινωνία είναι δύσκολη.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, η πιο ελίτ μαχητική δύναμη του καθεστώτος, έχει δώσει στους διοικητές στο πεδίο της μάχης την ελευθερία να εξαπολύουν επιθέσεις με δική τους πρωτοβουλία. Ορισμένοι μπορεί να μην γνωρίζουν την κατάπαυση του πυρός ή ακόμη και να επιλέγουν να την αγνοήσουν.

Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε αν η εκεχειρία θα εδραιωθεί πραγματικά, πόσο μάλλον αν οι συνομιλίες στο Πακιστάν θα στεφθούν με επιτυχία, επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Εconomist.

Αυτό σημαίνει ότι είναι πρόωρο να κρίνουμε αν ο πόλεμος κερδήθηκε από το Ιράν ή τις ΗΠΑ (αν και αυτό δεν εμπόδισε καμία από τις δύο πλευρές να διεκδικήσει τη νίκη). Αν οι διαπραγματεύσεις οδηγήσουν σε συμφωνία και το Ιράν συμφωνήσει να τερματίσει την περιφερειακή επιθετικότητά του σε αντάλλαγμα για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων, θα μπορούσε να πει κανείς ότι και οι δύο πλευρές θα βγουν κερδισμένες· αν αποτύχουν και ο πόλεμος ξαναρχίσει, και οι δύο ενδέχεται να βγουν χαμένες.

Κανένα ασφαλές καταφύγιο;

Ομοίως, ο τρόπος με τον οποίο θα τελειώσει ο πόλεμος θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι άλλες χώρες της περιοχής βλέπουν το μέλλον. Εάν το Ιράν και οι ΗΠΑ παραμείνουν σε κατάσταση εχθρότητας, τα κράτη του Κόλπου θα πρέπει να προετοιμαστούν για περαιτέρω συγκρούσεις. Από την άλλη πλευρά, μια συμφωνία μπορεί να σημαίνει ότι, με τον καιρό, θα αρχίσουν να βλέπουν το Ιράν ως εμπορικό ανταγωνιστή και όχι ως στρατιωτική απειλή.

Αυτό που είναι σαφές, όμως, είναι ότι τα κράτη του Κόλπου έχουν υποστεί μερικές από τις βαρύτερες απώλειες. Το οικονομικό κόστος του πολέμου ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια: απώλεια εσόδων από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ζημίες σε ζωτικές υποδομές, ακόμη και το κόστος του εξοπλισμού αεράμυνας. Η ζημιά στη φήμη τους μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ο πόλεμος έχει αποκαλύψει δύο τρομακτικές ευπάθειες —μία γεωγραφική και μία γεωπολιτική— για τις οποίες τα κράτη του Κόλπου δεν έχουν εύκολη λύση.

Πρώτον, η εξάρτησή τους από τα Στενά του Ορμούζ. Για τα περισσότερα κράτη του Κόλπου, η θαλάσσια αυτή οδός αποτελεί είτε την κύρια είτε τη μοναδική θαλάσσια σύνδεσή τους με τις παγκόσμιες αγορές: εξάγουν υδρογονάνθρακες και άλλα εμπορεύματα, ενώ εισάγουν τα πάντα, από δημητριακά μέχρι αυτοκίνητα. Η ικανότητα του Ιράν να κλείσει το στενό πέρασμα αποτελεί υπαρξιακή απειλή· το σχέδιό του να επιβάλλει διόδια στα πλοία που χρησιμοποιούν τη θαλάσσια οδό μοιάζει με εκβιασμό. Για να είμαστε δίκαιοι, ίσως να μην είναι σε θέση να εφαρμόσει το σχέδιο σε καιρό ειρήνης, ειδικά αν το Ομάν, που βρίσκεται στη νότια πλευρά τψν Στενών δε συμφωνήσει. Ωστόσο, αξιωματούχοι σε ολόκληρο τον Κόλπο συζητούν εναλλακτικές λύσεις για τα Στενά. Μία λύση που προτάθηκε υπό την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, θα ήταν ένας διάδρομος σιδηροδρόμων και αγωγών που θα εκτεινόταν μέχρι το Ισραήλ. Μια άλλη λύση εστιάζει στη Συρία — η οποία, αξιοσημείωτα, υπήρξε από τα ασφαλέστερα μέρη στην περιοχή τις τελευταίες έξι εβδομάδες. Θα μπορούσαν επίσης να επεκτείνουν τους υπάρχοντες αγωγούς που καταλήγουν στην Ερυθρά Θάλασσα ή στον Κόλπο του Ομάν. Ωστόσο, καμία από αυτές δεν προσφέρει μια γρήγορη ή αξιόπιστη λύση. Η κατασκευή αγωγών θα χρειαζόταν χρόνια και αποτελούν εύκολο στόχο, όπως απέδειξε η τελευταία ιρανική επίθεση στη Σαουδική Αραβία. Επιπλέον, οι κύριοι πελάτες του πετρελαίου του Κόλπου βρίσκονται στην Ασία, και τα μεγαλύτερα πετρελαιοφόρα είναι πολύ βαριά για να διέλθουν από τη Διώρυγα του Σουέζ όταν είναι πλήρως φορτωμένα. Η μεταφορά αργού πετρελαίου στη Μεσόγειο θα ήταν μια δαπανηρή και αργή λύση. Το ίδιο ισχύει και για τις εισαγωγές: οι στόλοι φορτηγών αποτελούν ανεπαρκή υποκατάστατο των φορτηγών πλοίων.

Δεύτερη ευπάθεια των κρατών του Κόλπου είναι η εξάρτησή τους από μια Αμερική που γίνεται ολοένα και πιο αναξιόπιστη. Για δεκαετίες, η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Αραβική Χερσόνησο είχε ως στόχο την αποτροπή εξωτερικών επιθέσεων. Ο πόλεμος του κ. Τραμπ ανέτρεψε αυτή τη λογική: αντί να αποτρέψει μια σύγκρουση, η Αμερική την προκάλεσε. Δημοσίως, οι περισσότεροι αξιωματούχοι του Κόλπου επιμένουν ότι ο πόλεμος δεν θα κλονίσει τους δεσμούς τους με την Αμερική. Οι ιδιωτικές τους απόψεις είναι λίογ διαφορετικές. Μερικοί εκφράζουν μια μορφή μεταμέλειας για τον κ. Τραμπ, έναν πρόεδρο που προσπάθησαν σκληρά να προσελκύσουν. Πριν από λιγότερο από ένα χρόνο βρισκόταν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας και ανακοίνωσε το τέλος των «επεμβατικών» πολέμων στη Μέση Ανατολή. Τώρα διεξάγει έναν. Ωστόσο, όσον αφορά τις ευρύτερες σχέσεις με την Αμερική, τα κράτη του Κόλπου δεν έχουν σαφή εναλλακτική λύση. Η Βρετανία και η Γαλλία βοηθούν στην κατάρριψη drones πάνω από το Κατάρ και τα ΗΑΕ, αλλά η απροθυμία τους να δεσμευτούν σε μια μεταπολεμική ναυτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ έχει ενοχλήσει ορισμένες κυβερνήσεις του Κόλπου. Η Ευρώπη, στα μάτια τους, δεν είναι πρόθυμη και δεν είναι σε θέση να αναλάβει έναν σοβαρό ρόλο σκληρής δύναμης.

Φυσικά, έχουν και άλλες επιλογές. Το Κατάρ θα ενισχύσει τους δεσμούς του με την Τουρκία, η οποία έχει αναπτύξει στρατεύματα στο εμιράτο από το 2017. Η Σαουδική Αραβία θα εδραιώσει τη συμφωνία άμυνας που υπέγραψε με το Πακιστάν τον Σεπτέμβριο. Η Νότια Κορέα έστειλε εσπευσμένα ένα σύστημα αεροπορικής άμυνας στα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου· οι δύο χώρες έχουν έρθει όλο και πιο κοντά. Αν και τέτοιες μεσαίες δυνάμεις μπορούν να τις βοηθήσουν να διαφοροποιήσουν τις σχέσεις τους, δεν μπορούν όμως να αντικαταστήσουν μια υπερδύναμη.

Μεγάλες δυνάμεις, μικρή παρηγοριά

Αυτό υποδεικνύει ένα άλλο δίδαγμα του πολέμου, κατά τον Economist. Τα αραβικά κράτη πίστευαν ότι μπορούσαν να μείνουν έξω από τον ανταγωνισμό μεταξύ των ΗΠΑ και των μεγάλων αντιπάλων της.

Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, η Μέση Ανατολή προσπάθησε να παραμείνει ουδέτερη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν ακολούθησε παρόμοι στάση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρωσία παρείχε στο Ιράν δορυφορικές εικόνες για να το βοηθήσει να χτυπήσει στόχους σε αραβικά κράτη. Από τη μεριά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έσπευσε στον Κόλπο για να προσφέρει βοήθεια στην κατάρριψη drones: τα ιρανικά μοντέλα Shahed που έχουν σπείρει τον τρόμο σε ολόκληρη την περιοχή είναι, τελικά, τα ίδια που χρησιμοποιεί η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας.

Υπάρχει επίσης απογοήτευση όσον αφορά την Κίνα. Πράγματι, συνέβαλε στο να ωθήσει το Ιράν να αποδεχτεί την εκεχειρία του Τραμπ. Ωστόσο, μια χώρα που εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή ένωσε τις δυνάμεις της με τη Ρωσία για να ασκήσει βέτο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο είχε υποβάλει το Μπαχρέιν, με σκοπό την έγκριση στρατιωτικής αποστολής στον Ορμούζ.

Ταυτόχρονα, η Ρωσία και η Κίνα έχουν αποδειχθεί απογοητευτικοί σύμμαχοι και για το Ιράν. Η πρώτη έχει προσφέρει βοήθεια στον προσδιορισμό στόχων, αλλά προφανώς όχι και πολλά περισσότερα. Η δεύτερη είναι απίθανο να προσφέρει μεγάλη βοήθεια στην μεταπολεμική ανασυγκρότηση αν οι ΗΠΑ δε χαλαρώσουν τις κυρώσεις.

Πριν από μερικά χρόνια όλοι στη Μέση Ανατολή ήταν πρόθυμοι να μιλήσουν για τη νέα πολυπολική εποχή της περιοχής. Τώρα οιΗΠΑ βρίσκονται στο επίκεντρο των γεγονότων, για καλό ή για κακό, και οι αντίπαλοί της βρίσκονται στο περιθώριο. Ωστόσο, ένας από τους στενότερους συμμάχους τους αντιμετωπίζεται επίσης με όλο και μεγαλύτερη καχυποψία.

Εκτός των ΗΑΕ, πολλοί Άραβες αξιωματούχοι θεωρούν πλέον το Ισραήλ ως μια αποσταθεροποιητική δύναμη στην περιοχή. Πιστεύουν ότι έσυρε τον κ. Τραμπ στον πόλεμο παραπλανώντας τον σχετικά με το πόσο εύκολο θα ήταν να ανατραπεί το ιρανικό καθεστώς (μια κατηγορία που απαλλάσσει λανθασμένα τον κ. Τραμπ από την ευθύνη). Πιστεύουν επίσης ότι ο σφοδρός βομβαρδισμός της Βηρυτού στις 8 Απριλίου μοιάζει με μια προσπάθεια να ανατινάξει την αμερικανική εκεχειρία με το Ιράν.

Όλα αυτά θέτουν τα κράτη του Κόλπου σε δίλημμα. Πριν από τον πόλεμο, η περιοχή είχε απολαύσει δεκαετίες σχετικής ειρήνης. Θεωρούσε τον εαυτό της ως εμπορικό κέντρο απρόσβλητο από τις πολυάριθμες συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής. Οι ΗΠΑ θα την προστάτευαν, ακόμη και ενώ επιδίωκε στενότερους δεσμούς με τη Ρωσία και την Κίνα· για ορισμένους, οι στενότεροι δεσμοί με το Ισραήλ προσέφεραν επίσης την υπόσχεση ενός σταθερού συμμάχου ενάντια στον εχθρό τους στην Τεχεράνη. Ο πόλεμος ανέτρεψε όλες αυτές τις παραδοχές μεμιάς, καταλήγει ο Economist.

Πηγή: ΟΤ