Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή ότι τα Στενά του Ορμούζ θα «ανοίξουν» πλήρως και μάλιστα «αρκετά σύντομα», είτε με τη είτε χωρίς τη συνεργασία του Ιράν, το οποίο έχει επιβάλει πολύ αυστηρούς περιορισμούς σε αυτήν τη θαλάσσια οδό με κρίσιμη σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο αφότου εξαπολύθηκε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του την 28η Φεβρουαρίου (στη φωτογραφία του Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

«Θα γίνει αρκετά γρήγορα (το άνοιγμα των Στενών)· αν δεν γίνει, θα το τελειώσουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο»

«Θα ανοίξουμε τον Κόλπο – ή το στενό, όπως το λένε – με αυτούς ή χωρίς αυτούς», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφερόμενος στους Ιρανούς.

«Θα γίνει αρκετά γρήγορα· αν δεν γίνει, θα το τελειώσουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», πρόσθεσε σιβυλλικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απευθύνθηκε σε δημοσιογράφους προτού επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για να μεταβεί στη Βιρτζίνια.

Το στενό «θα ανοίξει αυτόματα» καθώς το Ιράν «δεν θα βγάλει χρήματα αλλιώς», επέμεινε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Trump: We have other countries coming up to help with the Strait of Hormuz. We will have that open fairly soon. pic.twitter.com/qIAcGRk4AT — Clash Report (@clashreport) April 10, 2026

Παραμένουν κλειστά…

Τα περισσότερα πλοία που έπλευσαν μέσω των Στενών του Oρμούζ προχθές Πέμπτη συνδέονταν με το Ιράν, όπως έδειξαν χθες τα στοιχεία ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης της πορείας των πλοίων, με άλλα να αναβάλουν τον απόπλου τους, παρά την εκεχειρία των δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, σύμφωνα και με ναυτιλιακές πηγές (περισσότερα εδώ).