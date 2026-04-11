Τραμπ: Αρχίζουμε τώρα τη διαδικασία εκκαθάρισης των Στενών του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε το Μεγάλο Σάββατο, σε μία ανάρτησή του, ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν την εκκαθάριση των Στενών του Ορμούζ, ενώ ισχυρίσθηκε πως όλα τα πλοία εναπόθεσης ναρκών του Ιράν έχουν βυθιστεί.

«Αρχίζουμε τώρα τη διαδικασία εκκαθάρισης των Στενών του Ορμούζ», έγραψε ο Τραμπ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «και τα 28 σκάφη εναπόθεσης ναρκών του Ιράν βρίσκονται επίσης στο βυθό της θάλασσας».

Λίγα λεπτά πριν από την ανάρτηση του Τραμπ, άρχισαν να εμφανίζονται αναφορές για την παρουσία πλοίων του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στα Στενά.

Δημοσιογράφος του Axios, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατονομάζεται, δημοσίευσε ότι «πολλά» αμερικανικά πλοία διέσχισαν το στενό το Σάββατο, αν και η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε αμέσως μετά μια διάψευση από έναν αξιωματούχο του στρατού του Ιράν.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα πει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει το ναυτικό και την αεροπορία του Ιράν, ενώ «παρέλυσαν» τους βαλλιστικούς πυραύλους και τα πυρηνικά του προγράμματα.

Ωστόσο, ο φόβος των ιρανικών επιθέσεων στη ναυτιλία τις τελευταίες εβδομάδες έκλεισε ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ, έναν κρίσιμο αγωγό για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου, κάτι που έχει διαταράξει τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα «ανοίξουν» πλήρως και μάλιστα «αρκετά σύντομα», είτε με είτε χωρίς τη συνεργασία του Ιράν, όπως τόνισε.