Οδηγούσε για 6,5 χλμ ανάποδα στην Ιόνια Οδό – Τι είπε στους αστυνομικούς
Την τρελή του πορεία κατέγραψε με το κινητό του ένας οδηγός που κινείτο κανονικά.
- Από πολυτελή ακίνητα και ΙΧ μέχρι τάνκερ - Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα
- Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής
- Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
- «Φρένο» στις οθόνες βάζει η Σουηδία - Επιστρέφουν οι μαθητές στο «μολύβι και χαρτί»
Επί 6,5 χιλιόμετρα οδηγούσε ανάποδα στην Ιόνια οδό, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.
Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή και συγκεκριμένα στο 5ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, όταν ο οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.
Την τρελή του πορεία κατέγραψε με το κινητό του ένας οδηγός που κινείτο κανονικά.
Μάλιστα ο ίδιος ο οδηγός ήταν εκείνος που κάλεσε τις Αρχές, με τις τελευταίες να σταματούν την κυκλοφορία στην περιοχή.
Οι αρχές προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας έως τα διόδια της Κλόκοβας, καθώς και σε τμήμα της επόμενης σήραγγας. Ο οδηγός τελικά πραγματοποίησε αναστροφή και ακινητοποιήθηκε από την Τροχαία, η οποία τον συνέλαβε και τον οδήγησε στο αυτόφωρο, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι είχε μπερδευτεί.
Να σημειωθεί πως ο οδηγός υποβλήθηκε και σε αλκοτέστ στο οποίο βρέθηκε αρνητικός.
- Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι Πρόεδροι
- Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη
- Οδικός χάρτης για τα αγροτικά οικόπεδα – Πώς θα χτίσετε κτίσµα σε χώρο µικρότερο από 4 στρέµµατα
- Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια
- Με τη δύναμη του script: Πώς μια χάκερ εξευτέλισε την ακροδεξιά και διέγραψε το «Tinder των νεοναζί»
- Κουβέιτ: Κήρυξε ανωτέρα βία στις παραδόσεις πετρελαίου
- Η Μπόρνμουθ ανακοίνωσε τον «διάδοχο» του Ιραόλα
- Πυκνό το πρόγραμμα Ανδρουλάκη – Συναντήσεις με Αναστασίου και Στεφάνου
