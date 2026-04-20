Οδηγούσε για 6,5 χλμ ανάποδα στην Ιόνια Οδό – Τι είπε στους αστυνομικούς

Επί 6,5 χιλιόμετρα οδηγούσε ανάποδα στην Ιόνια οδό, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή και συγκεκριμένα στο 5ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, όταν ο οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.

Την τρελή του πορεία κατέγραψε με το κινητό του ένας οδηγός που κινείτο κανονικά.

Μάλιστα ο ίδιος ο οδηγός ήταν εκείνος που κάλεσε τις Αρχές, με τις τελευταίες να σταματούν την κυκλοφορία στην περιοχή.

Οι αρχές προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας έως τα διόδια της Κλόκοβας, καθώς και σε τμήμα της επόμενης σήραγγας. Ο οδηγός τελικά πραγματοποίησε αναστροφή και ακινητοποιήθηκε από την Τροχαία, η οποία τον συνέλαβε και τον οδήγησε στο αυτόφωρο, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι είχε μπερδευτεί.

Να σημειωθεί πως ο οδηγός υποβλήθηκε και σε αλκοτέστ στο οποίο βρέθηκε αρνητικός.

