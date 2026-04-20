Ανάληψη ευθύνης για την εμπρηστική επίθεση στο ΙΧ του Δημ. Καρώνη

Πανικός επικράτησε στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου από την πυρκαγιά σε όχημα που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας.

Όπως διαπιστώθηκε το ΙΧ αυτοκίνητο ανήκει στον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δημήτρη Καρώνη, ο οποίος είναι εμπλακεί στην έρευνα της υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Λίγο μετά την επίθεση, με εύφλεκτο υγρό στο ΙΧ που ήταν παρκαρισμένο κοντά στη Λέσχη της Πανεπιστημιούπολης, έγινε τηλεφώνημα στην «Εφ.Συν.» από άγνωστο άτομο για ανάληψη ευθύνης.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας ισχυρίστηκε ότι η πίσω από την επίθεση βρίσκεται η ομάδα «Κυριάκος Ξυμητήρης – Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους».

Η επίθεση εναντίον του πρώην αντιπροέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Μάιο του 2025 είχε πραγματοποιηθεί εμπρηστική επίθεση εναντίον του τότε αντιπροέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστου Παπαδημητρίου.

Τότε, την ευθύνη είχε αναλάβει η ομάδα «Κομμάντο Κυριάκος Ξυμητήρης» που υπογράμμιζε στην ανακοίνωσή της ότι «για το σύστημα ο Παπαδημητρίου και ο κάθε Παπαδημητρίου μπορεί να είναι αναλώσιμοι, για εμάς θα είναι στόχοι».

«Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ήταν μια πολύ έξυπνη και ύπουλη προσπάθεια να μπουν κάτω από το χαλάκι ευθύνες κυβερνητικών παραγόντων» συμπλήρωνε τότε η συγκεκριμένη ομάδα.

Το πόρισμα Καρώνη

Υπενθυμίζεται ότι το πόρισμα του καθηγητή του ΕΜΠ είχε ζητηθεί από τον αρμόδιο εφέτη ανακριτή προκειμένου να απαντηθούν όλα τα κενά σχετικά με την πυρόσφαιρα και τα αίτιά της.

Ωστόσο, καθυστέρησε σημαντικά, ενώ δεν έδινε σαφή απάντηση στα κρίσιμα ερωτήματα. Άλλωστε, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ δεν συμπεριέλαβε τις αναφορές που έκανε ο κ. Καρώνης στο 132 σελίδων πόρισμά του, στο τελικό κείμενο για την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.