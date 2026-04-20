Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού
Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα κοντά στην Λέσχη της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου και όπως διαπιστώθηκε το αυτοκίνητο ανήκει στον καθηγητή ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη
Φωτιά σε ΙΧ αυτοκίνητο κοντά στη Λέσχη της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα και έσβησαν τη φωτιά. Όπως διαπιστώθηκε το όχημα ανήκε στον καθηγητή του ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη ο οποίος είναι γνωστός για την υπόθεση των Τεμπών.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε Ι.Χ.Ε. όχημα στο δήμο Ζωγράφου Αττικής. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 20, 2026
Συγκεκριμένα ο κ. Καρώνης έχει συντάξει το πόρισμα για την πυρόσφαιρα κατά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Στην έκθεσή του είχε αποδώσει την πυρόσφαιρα μετά τη σύγκρουση στα έλαια σιλικόνης των μηχανών, βασιζόμενος σε αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής η φωτιά φαίνεται να οφείλεται σε εμπρησμό με εύφλεκτο υγρό.
Για τον λόγο αυτό την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.
- Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού
