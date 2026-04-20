Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου

Εικόνες που δεν περιποιούν τιμή για την πόλη του Ηρακλείου αλλά και την αποτελεσματικότητα των αρμόδιων υπηρεσιών παρουσιάζονται στο πάρκο Γεωργιάδη με ακλάδευτα δέντρα που η αγριότητα της βλάστησής τους έχουν κρύψει τα σήματα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Και φυσικά ο κίνδυνος για τους εν κινήσει οδηγούς και πεζούς είναι υπαρκτός όταν η σήμανση δεν είναι ορατή.

Όπως αναφέρει το patris.gr, εκτός λοιπόν από την εικόνα που δεν είναι αυτή που θα πρέπει να έχει μια σύγχρονη πόλη και ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου στο κέντρο της δημιουργούνται και ζητήματα ασφάλειας για τους κατοίκους αφού από την κρυμμένη σήμανση κινδυνεύουν πεζοί και οδηγοί ειδικά από την πλευρά της Λεωφόρου Δημοκρατίας.

Μήπως κάποιος θα πρέπει να επιληφθεί; Ειδικά τώρα που πληρώνει ο δήμος Ηρακλείου σε ιδιώτη 3 εκατ. ευρώ για να περιποιείται το αστικό πράσινο;

Οι εικόνες θυμίζουν τα τελειώματα σε μποστάνι πριν τη νέα άρωση… δυστυχώς!