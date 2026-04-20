Το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά στο οποίο συνεχίζονται οι εργασίες ανακαίνισης από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με τη χορηγία της Alpha Bank, φιλοξένησε το 92ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών και Νέων Ανδρών-Γυναικών. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Στέφανος Ντούσκος που κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια με τα χρώματα του πολυνίκη Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων.

Στο αγώνισμα του το σκιφ ανδρών αναδείχθηκε πρωταθλητής κερδίζοντας τον χάλκινο Ολυμπιονίκη στο Παρίσι, Αντώνη Παπακωνσταντίνου (ΕΝΟΑ) που ήταν δεύτερος και τον Παναγιώτη Μακρυγιάννη (ΝΟ Κοζάνης) που πήρε την τρίτη θέση.

Ο Ντούσκος ήταν μέλος και της οκτάκωπου του ΝΟΙ που πήρε την πρωτιά στον πιο συναρπαστικό τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, ενώ μαζί με τον Ζήση Μπουκουβάλα κατέκτησαν το χρυσό και στο διπλό σκιφ των ανδρών.

Τα τρία δικά του χρυσά μετάλλια ήταν καθοριστικά για να πάρει ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων την πρώτη θέση με14 μετάλλια, εκ των οποίων επτά χρυσά, τρία αργυρά και τέσσερα χάλκινα.

Στη δεύτερη θέση του πίνακα των μεταλλίων ήταν ο ΝΟ Θεσσαλονίκης με 13 μετάλλια, τέσσερα χρυσά, πέντε αργυρά και τέσσερα χάλκινα και τρίτος ήταν ο ΝΟ Γιαννιτσών με έξι μετάλλια στο σύνολο, τέσσερα χρυσά και δύο χάλκινα.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον Γιαννιώτη κωπηλάτη που συνεχίζει με πάθος και δύναμη, όχι μόνο να βοηθά τον όμιλο του αλλά να δίνει το παράδειγμα σε όλα τα νέα παιδιά.