Παγκόσμιος πρωταθλητής στην κωπηλασία ο Ντούσκος! (vids)

Μετά από μία εξαιρετική εμφάνιση, ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο απλό σκιφ, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξάγεται στην Σανγκάη.

Ο Ελληνας Ολυμπιονίκης ήταν 3ος στα πρώτα 500 μέτρα του τελικού, 2ος στα 1.000 μέτρα, 1ος στα 1.500 μέτρα και τελικά έκοψε πρώτος το «νήμα», τερματίζοντας με χρόνο 6:36,75.

Δεύτερο χρυσό για τον Ντούσκο

Αυτό είναι το πρώτο χρυσό του Έλληνα πρωταθλητή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με μεγαλύτερη επιτυχία του μέχρι τώρα, βεβαίως, το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.

Στη δεύτερη θέση της κούρσας κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο, τερμάτισε ο Γερμανός, Όλιβερ Τσάιντλερ με 6:37,17, ενώ το χάλκινο πήγε στον Ρώσο, Γεβγκένι Ζάλατι με 6:38,60.

Δείτε τη χρυσή κούρσα του Ντούσκου