Παγκόσμιος πρωταθλητής στην κωπηλασία ο Ντούσκος! (vids)
Το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας της Σανγκάης, κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος.
Μετά από μία εξαιρετική εμφάνιση, ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο απλό σκιφ, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξάγεται στην Σανγκάη.
Ο Ελληνας Ολυμπιονίκης ήταν 3ος στα πρώτα 500 μέτρα του τελικού, 2ος στα 1.000 μέτρα, 1ος στα 1.500 μέτρα και τελικά έκοψε πρώτος το «νήμα», τερματίζοντας με χρόνο 6:36,75.
Δεύτερο χρυσό για τον Ντούσκο
Αυτό είναι το πρώτο χρυσό του Έλληνα πρωταθλητή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με μεγαλύτερη επιτυχία του μέχρι τώρα, βεβαίως, το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.
Στη δεύτερη θέση της κούρσας κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο, τερμάτισε ο Γερμανός, Όλιβερ Τσάιντλερ με 6:37,17, ενώ το χάλκινο πήγε στον Ρώσο, Γεβγκένι Ζάλατι με 6:38,60.
Δείτε τη χρυσή κούρσα του Ντούσκου
Αυτό είναι παράλληλα και το πρώτο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα που κατακτά ο Ντούσκος, μετά την έκτη θέση στο Ράτσιστε της Τσεχίας (2022) και την τέταρτη στο Βελιγράδι (2023).
Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Στέφανος Ντούσκος
Ολυμπιακοί Αγώνες: Τόκιο 2020 – χρυσό μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ομπερσχλεϊμπχάιμ 2022 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Μπλεντ 2023 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ζέγκεντ 2024 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2025 – ασημένιο μετάλλιο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σανγκάη 2025 – χρυσό μετάλλιο
Η τελική κατάταξη της κούρσας
