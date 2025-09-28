Από το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην κορυφή του κόσμου το 2025: Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Ντούσκος

Ο Στέφανος Ντούσκος συνεχίζει να γράφει ιστορία στην ελληνική κωπηλασία, καθώς πανηγύρισε ακόμη μια σπουδαία διάκριση στη Σανγκάη. Ο απίθανος Έλληνας αθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ του παγκοσμίου πρωταθλήματος και έφτασε στα έξι μετάλλια στην καριέρα του.

Ο Ντούσκος πραγματοποίησε έναν απίθανο αγώνα στην Κίνα και τερμάτισε σε χρόνο 06:36.75, κατακτώντας το μοναδικό μετάλλιο που έλειπε από την τεράστια συλλογή του.

Από το 2020 και τον ασύλληπτο αγώνα που είχε κάνει στο Τόκιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου και πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο μέχρι και σήμερα, πέντε χρόνια μετά στη Σανγκάη, έχει κατακτήσει τα πάντα και συνεχίζει να γράφει με «χρυσά» γράμματα το όνομα του στην ελληνική κωπηλασία.

Υπενθυμίζεται ότι αυτό ήταν το πρώτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, καθώς στις τελευταίες του δύο απόπειρες τερμάτισε έκτος στο Ράτσιστε της Τσεχίας (2022) και τέταρτος στο Βελιγράδι (2023).

Τα μετάλλια που κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τόκιο 2020 – χρυσό μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ομπερσχλεϊμπχάιμ 2022 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Μπλεντ 2023 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ζέγκεντ 2024 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2025 – ασημένιο μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σανγκάη 2025 – χρυσό μετάλλιο