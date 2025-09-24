Προκρίθηκε στα ημιτελικά του σκιφ ο Ντούσκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Ο Στέφανος Ντούσκος πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά με κορυφαία επίδοση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας.
- Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις - Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο
- Ανοιξε η πλατφόρμα για τις μετεγγραφές φοιτητών - Έως τις 2 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων
- Οι ΥΠΕΞ της G7 ζητούν άμεση εκεχειρία στη Γάζα - Τουλάχιστον 51 νεκροί από νέες επιθέσεις του Ισραήλ
- Ο Κικίλιας είδε και τον Κατσιματίδη στη Νέα Υόρκη
Στα δώδεκα κορυφαία πληρώματα του κόσμου στο σκιφ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος στη Σανγκάη, σε μια ακόμη σπουδαία κούρσα που πραγματοποίησε στην καριέρα του στην κωπηλασία.
Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο πέρασε πρώτος τη γραμμή του φίνις, στην 3η προημιτελική σειρά του σκιφ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη, με χρόνο 7:10.80.
Ο Ντούσκος και η σπουδαία επίδοση που του χάρισε την πρόκριση
Η επίδοσή του είναι η καλύτερη από τους χρόνους που έφεραν οι πρώτοι και των τεσσάρων προημιτελικών σειρών, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για τη συνέχεια.
Οι δύο ημιτελικές σειρές είναι προγραμματισμένες για την ερχόμενη Παρασκευή (26/9), με την πρώτη να αρχίζει στις 7:49 π.μ. ώρα Ελλάδας και τη δεύτερη στις 7:56 π.μ. (δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη ο Γιαννιώτης σκιφίστας και οι υπόλοιποι αθλητές που εξασφάλισαν την πρόκριση).
- Μουρίνιο: «Αν έμενα σπίτι, θα έβγαζα περισσότερα χρήματα από ότι στην Μπενφίκα»
- Φέντερερ και Ναδάλ: Σχέδιο για νέο «Fedal Tour» βετεράνων
- Με Φουρνιέ και Ναν παρουσίασε η Euroleague τους νέους χορηγούς της (vid)
- Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η νέα εμφάνιση για τη 2025/26 (vid)
- Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τον Παγκόσμιο πρωταθλητή, Γιώργο Κουγιουμτσίδη ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων (pics)
- Κρούγκερ – Σάκκαρη 1-2: Πήρε το «θρίλερ» μετά από 3,5 ώρες η Ελληνίδα τενίστρια (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις