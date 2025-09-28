«Η κούρσα της ζωής μου»: Ο «χρυσός» Ντούσκος αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες! (vid)

«Χρυσός» Στέφανος Ντούσκος! Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με χρόνο 6:36,75 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ, στο παγκόσμιο της Σανγκάης, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Στις δηλώσεις του μετά την κούρσα, σχολίασε τον… δρόμο για το χρυσό, ενώ αφιέρωσε το μετάλλιο στη χώρα μας και σε όλους τους Έλληνες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντούσκος

«Το πίστευα, είμαι πολύ κουρασμένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που μου έδωσε τη δύναμη και όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να φτάσω εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήθελα να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Δούλεψε η κούρσα ρολόι, πήγαν όλα όπως ήθελα και όταν είδα ότι στα χίλια μέτρα ήμουν κοντά το πίστεψα ακόμη περισσότερο.

Έκανα υπομονή για να έχω δυνάμεις για το τέλος. Τα τελευταία 100 μέτρα ήταν τόσο δύσκολα που έβαλα την ψυχή μου για να κατακτήσω το χρυσό. Αυτό είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά. Ήταν πραγματικά η κούρσα της ζωής μου, ο καλύτερος χρόνος που έχω κάνει. Μάλλον μου πάει η Μέση Ανατολή. Όσο περνούσα μπροστά ένιωθα ότι πάω για το χρυσό και δεν το άφησα στιγμή.

Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά, να έρθουν και να γνωρίσουν το άθλημα της κωπηλασίας. Μπορεί να είμαστε μικροί σαν Ελλάδα και άλλοι να μοιάζουν τεράστιοι μπροστά μας, αλλά για μας μετρά η ελληνική ψυχή. Αξίζει ο κόπος για τέτοιες στιγμές, είναι κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό.

Προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να είμαστε σε καλή κατάσταση, αλλά δεν επαναπαυόμαστε. Έρχεται μια νίκη, αλλά δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά αέρα. Θέλω στο Λος Άντζελες να είμαι σε καλύτερη μέρα και να διεκδικήσω ένα μετάλλιο. Ευχαριστώ τους πάντες».