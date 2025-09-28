Συγχαρητήρια του πολιτικού κόσμου στον Ντούσκο – «Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά»
Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας από τον πολιτικό κόσμο
Συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σανγκάη από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία.
Τα «πιο θερμά συγχαρητήρια» για την κατάκτηση από τον Γιαννιώτη Στέφανο Ντούσκο, του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας
«Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στον Γιαννιώτη Oλυμπιονίκη μας Στέφανο Ντούσκο, που αγωνιζόμενος στον τελικό του μονού σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη, έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια και εκπλήρωσε το όνειρό του για ένα χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμια διοργάνωση» αναφέρει ο κ. Τασούλας και προσθέτει: «Στέφανε, με τα “κουπιά” σου, την προσπάθεια, την επιμονή και την υπομονή σου να ανεβάζεις πάντα την Ελλάδα στο πιο ψηλό βάθρο διδάσκοντας τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους».
«Ευχαριστούμε που σήκωσε την Ελλάδα ψηλά»
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ, συνεχάρη τον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη. Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, «που σήκωσε την Ελλάδα ψηλά».
Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε στην ανάρτηση του:
«Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη, γεμίζοντάς μας περηφάνια. Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά!»
Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη, γεμίζοντάς μας περηφάνια. Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά! 🇬🇷
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 28, 2025
Ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου
Τα συγχαρητήριά του στον Στέφανο Ντούσκο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στον τελικό του μονού σκιφ ανδρών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.
«Ο Στέφανος Ντούσκος, με την εξαιρετική του εμφάνιση και την κορυφαία του επίδοση, ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Η μεγάλη του διάκριση μας γεμίζει υπερηφάνεια και ελπίδα, αποδεικνύοντας ότι ο ελληνικός αθλητισμός συνεχίζει να πρωταγωνιστεί διεθνώς. Συγχαρητήρια Στέφανε!» αναφέρει σε δήλωσή του ο Νικήτας Κακλαμάνης.
