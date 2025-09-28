Η τρομερή κούρσα του Ντούσκου που του χάρισε το χρυσό (vid)
Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο απλό σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης, χαρίζοντας μια ακόμη μεγάλη επιτυχία στον ελληνικό αθλητισμό. - Δείτε την εκπληκτική κούρσα του.
Πρώτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, τώρα πρώτος και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης! Ο Στέφανος Ντούσκος συνεχίζει να προσθέτει… χρυσάφι στη συλλογή του και την ελληνική κωπηλασία.
Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε μια εκπληκτική κούρσα για να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί ενός ακόμη βάθρου, κάνοντας μάλιστα την τελική του αντεπίθεση στα τελευταία 1000 μέτρα. Στο φινάλε, πέρασε πρώτος το νήμα με 6:36.57, αφήνοντας πίσω του τους κωπηλάτες από Γερμανία και Λευκορωσία με χρόνους 6:37.17 και 6:38.60 αντίστοιχα.
Δείτε την «χρυσή» κούρσα του Ντούσκου:
