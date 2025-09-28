Η Αναστασιάδου υποκλίθηκε στον Ντούσκο: «Αξίζει 50 χρυσά μετάλλια» (vid)

Ο Στέφανος Ντούσκος πραγματοποίησε μία εξαιρετική κούρσα και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας, στη Σανγκάη.

Στο πλευρό του παγκόσμιου πρωταθλητή βρίσκεται πάντα και η σύντροφός του, Ευαγγελία Αναστασιάδου, επίσης κωπηλάτρια, η οποία συμμετείχε στον τελικό του διπλού σκιφ μαζί με τη Ζωή Φίτσιου, και τερματίσανε στην έκτη θέση.

Η 23χρονη ήταν εμφανώς συγκινημένη μετά τον θρίαμβο του Ντούσκου, και στις δηλώσεις που παραχώρησε στην ΕΡΤ τόνισε τη δυσκολία που είχε αυτός ο τελικός, στον οποίο βρίσκονταν και οι τρεις αθλητές που ανέβηκαν στο βάθρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Οι δηλώσεις της Αναστασιάδου για τον Ντούσκο

«Μόνο συγκλονιστικές στιγμές; Απίστευτο! Αυτό που ο κόσμος βλέπει, επειδή ο Στέφανος πήρε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και μπορεί να είναι συνέχεια ψηλά, δεν ισχύει. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, οι αθλητές είναι πολύ καλοί», ανέφερε η Αναστασιάδου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ούτε ο ίδιος ο Ντούσκος έχει συνειδητοποιήσει όσα έχει επιτεύξει στην καριέρα του: «Δεν ξέρω πώς το κάνει. Ούτε εκείνος έχει αντιληφθεί τι έχει πετύχει. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη διαδικασία. Ο Στέφανος είναι 11 χρόνια στο χώρο, λείπει όλον τον καιρό. Του αξίζουν 50 χρυσά παγκόσμια».