Εμπρηστική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη – Αυτό είναι το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που κάηκε ολοσχερώς
Ο καθηγητής Δημήτρης Καρώνης είναι ο συντάκτης του πορίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο απέδιδε τη δημιουργία της πυρόσφαιρας στα έλαια σιλικόνης.
- Από πολυτελή ακίνητα και ΙΧ μέχρι τάνκερ - Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα
- Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής
- Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
- «Φρένο» στις οθόνες βάζει η Σουηδία - Επιστρέφουν οι μαθητές στο «μολύβι και χαρτί»
Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με στόχο το αυτοκίνητο του καθηγητή του ΕΜΠ, Δημήτρη Καρώνη.
Το όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο δίπλα στη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κάηκε ολοσχερώς παρά την επέμβαση δέκα πυροσβεστών με τρία οχήματα.
Ανάληψη ευθύνης
Λίγο μετά το περιστατικό, άγνωστο άτομο τηλεφώνησε στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ισχυριζόμενο ότι την ευθύνη για την ενέργεια αναλαμβάνει η ομάδα «Κυριάκος Ξυμητήρης – Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους».
Ο καθηγητής Δημήτρης Καρώνης είναι ο συντάκτης του πορίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο απέδιδε τη δημιουργία της πυρόσφαιρας στα έλαια σιλικόνης.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA οι δράστες της εμπρηστικής επίθεσης φέρεται να ήταν 4 άτομα.
- Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι Πρόεδροι
- Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη
- Οδικός χάρτης για τα αγροτικά οικόπεδα – Πώς θα χτίσετε κτίσµα σε χώρο µικρότερο από 4 στρέµµατα
- Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια
- Με τη δύναμη του script: Πώς μια χάκερ εξευτέλισε την ακροδεξιά και διέγραψε το «Tinder των νεοναζί»
- Κουβέιτ: Κήρυξε ανωτέρα βία στις παραδόσεις πετρελαίου
- Η Μπόρνμουθ ανακοίνωσε τον «διάδοχο» του Ιραόλα
- Πυκνό το πρόγραμμα Ανδρουλάκη – Συναντήσεις με Αναστασίου και Στεφάνου
