Εμπρηστική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη – Αυτό είναι το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που κάηκε ολοσχερώς

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με στόχο το αυτοκίνητο του καθηγητή του ΕΜΠ, Δημήτρη Καρώνη.

Το όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο δίπλα στη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κάηκε ολοσχερώς παρά την επέμβαση δέκα πυροσβεστών με τρία οχήματα.

Ανάληψη ευθύνης

​Λίγο μετά το περιστατικό, άγνωστο άτομο τηλεφώνησε στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ισχυριζόμενο ότι την ευθύνη για την ενέργεια αναλαμβάνει η ομάδα «Κυριάκος Ξυμητήρης – Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους».



Ο καθηγητής Δημήτρης Καρώνης είναι ο συντάκτης του πορίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο απέδιδε τη δημιουργία της πυρόσφαιρας στα έλαια σιλικόνης.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA οι δράστες της εμπρηστικής επίθεσης φέρεται να ήταν 4 άτομα.