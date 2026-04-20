Κυβέρνηση – ΠΑΣΟΚ: Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «’υπόγα’ του Μαξίμου» – Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση
Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στο ΠΑΣΟΚ για το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνοντας άμεσα απάντηση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.
Μια απορία γεννήθηκε στο ΠΑΣΟΚ διαβάζοντας το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιου Καββαδά, που αντικατέστησε τον Μακάριο Λαζαρίδη.
«Πώς ενώ υπηρετούσε από το 1983 έως το 2006 από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία, ταυτόχρονα το 1987 δημιούργησε όπως δηλώνει την επιχείρηση “Εμπόριο Ποτών Καββαδάς” δεδομένου ότι στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων απαγορεύεται η παράλληλη άσκηση επαγγέλματος και η συμμετοχή σε εταιρείες;».
«Συμμετέχει απλώς ως μέτοχος»
Η κυβέρνηση δεν μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει επισήμως όμως κυβερνητικές πηγές διέκριναν «αδικαιολόγητο εκνευρισμό» στην τελευταία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.
«Έχουν κατηγορήσει για τα πάντα την κυβέρνηση, αλλά φανταζόμαστε ότι δεν ευθύνεται και για το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετέβη στη Βαρκελώνη για τη σελφι και το βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να κάνει ομιλία», ανέφεραν σκωπτικά οι ίδιες πηγές.
Καταλήγοντας πως «το 1987, ενόσω ο κ. Καββαδάς είναι στην Αεροπορία, η τότε γυναίκα του συστήνει αυτή την εταιρεία ως ατομική επιχείρηση. Ο ίδιος συμμετέχει απλώς ως μέτοχος μετά την αποστρατεία του».
«Σοβαρευτείτε», λέει το ΠΑΣΟΚ
Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ δεν άργησε να έρθει. «Όποτε τα βρίσκουν σκούρα, το μοτίβο επαναλαμβάνεται: ο κ. Μαρινάκης κρύβεται πίσω απο “πηγές” και στην ανακοίνωση του Μαξίμου μιλούν για “εκνευρισμό”. Τέτοια ένδεια έμπνευσης και επιχειρημάτων από τους “άριστους”;» αναρωτιούνται στη Χαριλάου Τρικούπη.
Και συνεχίζουν: «Θα το ξαναπούμε: Ο κ. Μαρινάκης είναι η επίσημη φωνή της ελληνικής κυβέρνησης και οχι της “υπόγας” του Μαξίμου. Η πολλή παρέα με την Ομάδα Αλήθειας τον έχει μπερδέψει.
Ας μην κάνει, λοιπόν, τη γραμμή της “υπόγας”, δημόσια θέση που εκθέτει τη χώρα.
Γιατί επειδή μάλλον ξεχνάει γρήγορα, να του θυμίσουμε ότι με τον Ισπανό πρωθυπουργό συναντήθηκε και ο Πρωθυπουργός προ καιρού. Υπονοεί κάτι για την ευθυκρισία του κ. Μητσοτάκη;
Σοβαρευτείτε!».
