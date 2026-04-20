newspaper
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 17:28
Πήλιο: Φωτιά σε πευκοδάσος στο Νεοχώρι
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Αθανάσιος Καββαδάς νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Επικαιρότητα 20 Απριλίου 2026, 12:37

Ο βουλευτής Λευκάδας Αθανάσιος Καββαδάς αντικαθιστά τον παραιτηθέντα Μακάριο Λαζαρίδη στη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νάρκισσοι: Υπάρχει τρόπος να τους «ξεσκεπάσουμε» από την αρχή;

Spotlight

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Καββαδάς.

Ο Αθανάσιος Καββαδάς, βουλευτής Λευκάδας, έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής.

Όπως αναφέρει το βιογραφικό του στην ιστοσελίδα της Βουλής:

«Από τον Ιανουάριο 2016 μέχρι τον Ιούλιο 2019 κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. Σε αυτήν την πρώτη του θητεία 2015- 2019 συμμετείχε ως μέλος στη:

– Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.

– Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

– Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας.

– Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων.

Συμμετείχε στις ομάδες Κοινοβουλευτικής Φιλίας με τη Κούβα και την Σερβία.

Τον Ιούλιο του 2019 επανεξελέγη Βουλευτής, διπλασιάζοντας τους σταυρούς προτίμησης (4.366) σε σχέση με τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015.

Στην δεύτερη θητεία του, την περίοδο 2019-2023, διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, ενώ συμμετείχε ως μέλος στη:

– Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

– Ειδική Διαρκή Επιτροπή του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους.

– Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών.

– Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών.

Ήταν Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας με τη Δανία και μέλος στις Ομάδες Φιλίας με την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ιταλία.

Επανεξελέγη Βουλευτής στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023, καθιστώντας τον μοναδικό Βουλευτή Λευκάδας που έχει κερδίσει 4 συνεχόμενες φορές την μονοεδρική, ενώ κατέχει τη μακροβιότερη θητεία στην πολιτική ιστορία του νησιού από τη μεταπολίτευση και μετά.

Κατά την τρέχουσα, 3η κοινοβουλευτική του θητεία:

– Εξελέγη Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων.

– Εξελέγη Αντιπρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων.

Ως μέλος, συμμετέχει στη:

– Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

– Ειδική Διαρκή Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους.

– Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών.

– Ειδική μόνιμη επιτροπή σωφρονιστικού συστήματος.

– Επιτροπή δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφελείας.

– Υποπεπιτροπή Νησιωτικών Περιοχών.

– Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής».

Επαγγελματική δραστηριότητα και σπουδές

Γεννήθηκε στο Κατωχώρι Λευκάδας στις 7 Φεβρουαρίου 1962 και είναι πατέρας δύο παιδιών.

Από το 1983 υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας έως το 2006 οπότε και αποστρατεύτηκε ως ανώτερος αξιωματικός. Το 2016 ανακηρύχθηκε Τακτικό Μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος.

Το 1987 δημιούργησε την επιχείρηση «Εμπόριο Ποτών Καββαδάς», μία από τις μεγαλύτερες της περιοχής, που δραστηριοποιείται στον Ν. Λευκάδας, αλλά και στους γειτονικούς νομούς.

Το 1980 αποφοίτησε από το Λύκειο Λευκάδας και την επόμενη χρονιά εισήχθη στην Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α).

Από το 2020 είναι κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία και Διοίκηση-Μάνατζμεντ από το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% άρχισε η εβδομάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νάρκισσοι: Υπάρχει τρόπος να τους «ξεσκεπάσουμε» από την αρχή;

Κόσμος
Τραμπ: Εξαιρετικά απίθανο να παραταθεί η εκεχειρία, αν δεν υπάρξει συμφωνία – Δεν θα υποκύψουμε στη βία, λέει το Ιράν

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με “λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»
Επικαιρότητα 19.04.26

Ο κ. Τσουκαλάς κάνει λόγο για αντιφάσεις, αλαζονεία και υπονόμευση των θεσμών, με αφορμή την υπόθεση Λαζαρίδη και ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης

Σύνταξη
«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο
Επικαιρότητα 18.04.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

Σύνταξη
ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το 'πτυχίο' στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής», σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 18.04.26

«Τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «λάσπη και συκοφαντία» – Έκθετο παραμένει το Μαξίμου
Επικαιρότητα 18.04.26

Την παραίτησή του από την κυβέρνηση υπέβαλε ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά και την καταλυτική παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, αλλά και τις διαστάσεις που παίρνει το θέμα με συνεχώς νέες αποκαλύψεις για τα έργα και τις ημέρες του Λαζαρίδη, αλλά και τις ποινικές προεκτάσεις των παράτυπων διορισμών του στο Δημόσιο. Έκθετο παραμένει το Μαξίμου

Σύνταξη
Στην Λέσβο την Τετάρτη ο Κουτσούμπας για τον αφθώδη πυρετό
Επικαιρότητα 18.04.26

Την Λέσβο θα επισκεφθεί ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, την Τετάρτη 22 Απριλίου, προκειμένου να ακούσει από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κτηνοτρόφοι και παραγωγοί εξαιτίας του αφθώδους πυρετού. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Κουτσούμπας θα συναντηθεί: – Στις 12:00 με το ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας […]

Σύνταξη
Περιοδεία Κικίλια στην Κρήτη
Επικαιρότητα 18.04.26

Ο κ. Κικίλιας θα συνοδεύεται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Χρήστο Κοντορουχά.

Σύνταξη
Αρβανίτης: Η κτηνοτροφία και η οικονομία της Λέσβου καταστρέφονται
Αφθώδης πυρετός 17.04.26

Όπως υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής, «τα μέτρα που επιβάλλονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση δεν αποδίδουν. Αντιθέτως, γεννούν νέα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα».

Σύνταξη
Δουδωνής: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» – Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της σύσκεψης για τη Λέσβο
Επικαιρότητα 17.04.26

«Λύσεις τώρα, από λόγια χορτάσαμε και από θέατρο χορτάσαμε» συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Δουδωνής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί με τον αφθώδη πυρετό.

Σύνταξη
Μήνυση Άδωνι Γεωργιάδη σε χρήστη του Tik Tok για την 19χρονη στην Κεφαλονιά – Ποιος ο λόγος
Επικαιρότητα 17.04.26

«Δυστυχώς, όταν έφτασε στο νοσοκομείο το κορίτσι ήταν σχεδόν νεκρό. Έγινε άμεσα ανάνηψη, οι γιατροί πρόσφεραν ό,τι μπορούσε η επιστήμη» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Σύνταξη
Κατρίνης: Η κυβέρνηση και o Μητσοτάκης στοχοποιούν όποιον τους ενοχλεί
Πολιτική 17.04.26

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, υποστηρίζοντας ότι η στοχοποίηση θεσμών, δικαστικών λειτουργών και πολιτικών δεν συνάδε με τη λειτουργία μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω της την ιδέα της τελειότητας – Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, πιο περιζήτητη
Εξώφυλλο People 20.04.26

Μετά από χρόνια που ήταν η πιο αυστηρή κριτής του εαυτού της, η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είναι -και φαίνεται- στα καλύτερά της. Η Αν Χάθαγουεϊ έπιασε το νόημα.

Έφη Αλεβίζου
Κυβέρνηση – ΠΑΣΟΚ: Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «’υπόγα’ του Μαξίμου» – Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στο ΠΑΣΟΚ για το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνοντας άμεσα απάντηση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Σύνταξη
Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού
Ελλάδα 20.04.26

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα κοντά στην Λέσχη της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου και όπως διαπιστώθηκε το αυτοκίνητο ανήκει στον καθηγητή ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη

Σύνταξη
Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Δέκα μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ίντερ, ο Κριστιάν Κίβου είναι έτοιμος να καταρρίψει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Αρμάντο Καστελάτσι – Η ατάκα α λα Μουρίνιο που τον έκανε… Special Κίβου.

Σάββας Λιαμίρας
Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής
Ελλάδα 20.04.26

Ο ανήλικος με καταγωγή από το Σουδάν είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2014 με δεκάδες δόσεις ναρκωτικών που είχε ετοιμάσει προς διακίνησης για την πενταήμερη εκδρομή του σχολείου στην Κυψέλη

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Τα μηνύματα του 66χρονου με την 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Ελλάδα 20.04.26

Περισσότερο από 4 ώρες διήρκησε η κατάθεση του 66χρονου άνδρα που το μοιραίο βράδυ είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ, που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στη Κεφαλονιά ενώ στη συμπληρωματική κατάθεση που κλήθηκε να δώσει παρέδωσε στις αρχές και το κινητό του τηλέφωνο,

Σύνταξη
Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Ο Στίβεν Τζέραρντ παρακολούθησε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με φίλους σε μαγαζί με μπιλιάρδα. Η αντίδραση του θρύλου της Λίβερπουλ στο νικητήριο γκολ του Φαν Ντάικ στο 100ο λεπτό είναι χαρακτηριστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου
Ελλάδα 20.04.26

Οι εικόνες από το πάρκο Γεωργιάδη παρουσιάζουν εικόνες «ζούγκλας» με το πράσινο όχι μόνο να μην είναι περιποιημένο αλλά να έχει πλέον μετατραπεί σε άγρια βλάστηση από την εγκατάλειψη

Σύνταξη
Σουηδία: Βάζει «φρένο» στις οθόνες – Επιστροφή των μαθητών στο «χαρτί και μολύβι»
Κόσμος 20.04.26

Στροφή 180º κάνει η Σουηδία, προσπαθώντας να καταπολεμήσει την ψηφιακή διάσπαση των μαθητών - Η κυβέρνηση αποσύρει τα tablets από τις τάξεις και επενδύει εκατομμύρια στα έντυπα βιβλία.

Σύνταξη
Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»
Καταπέλτης 20.04.26

Ήττα για τον πατέρα της αδικοχαμένης Έιμι Γουάινχαουζ στο Ανώτατο Δικαστήριο και νίκη για δύο στενές φίλες της κόρης του με αφορμή μια δημοπρασία

Λουκάς Καρνής
Αιγάλεω: Ηλικιωμένη ξέχασε μέσα στο λεωφορείο την τσάντα της με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα
InShorts 20.04.26

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια της τσάντας μόλις έφτασε στο σπίτι της στο Αιγάλεω και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ και τελικά η τσάντα επέστρεψε στην ιδιοκτήτρια με το πολύτιμο περιεχόμενο

Σύνταξη
Κτηνωδία στην Χαλκιδική: Μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στον Βάβδο – Οργή και έρευνα για το αποτρόπαιο περιστατικό
Ελλάδα 20.04.26

Τα άτυχα ζώα, συνολικά 21 (14 ενήλικα και 7 κουτάβια), ανήκαν σε τοπικό κτηνοτρόφο και βρέθηκαν νεκρά, έχοντας καταναλώσει φόλες που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Σύνταξη
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Kινούμενα σχέδια 20.04.26

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Έντονη κριτική προς τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της υπόθεσης Λαζαρίδη, άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γ. Βλάχος, καταλογίζοντας στο Μαξίμου απουσία συντονισμού. «Καρφιά» για απαξίωση του ρόλου των βουλευτών, πυρά σε Άδωνη για ευρωπαϊκή εισαγγελία, αιχμές για κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι σε Καραμανλή - Σαμαρά. Τι είπε για τις άρσεις ασυλίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies