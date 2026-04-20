Το καλοκαίρι του 2025 ήταν το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί στην Ιαπωνία από την έναρξη των μετρήσεων το 1898.

Ο όρος «Kokushobi» θα χρησιμοποιείται στις μετεωρολογικές προγνώσεις για να προειδοποιεί ότι πλησιάζει έντονη ζέστη

Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 °C σε εννέα ημέρες μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 41,8 °C στην πόλη Isesaki στις 5 Αυγούστου – η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Για λόγους σύγκρισης, το 2024 σημειώθηκαν συνολικά τέσσερις ημέρες με θερμοκρασία 40 °C, ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία, 41 °C, καταγράφηκε στην πόλη Sano.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Έχοντας αυτά τα δεδομένα στην Ιαπωνία υπάρχει πλέον μια ειδική λέξη για τις ημέρες που η θερμοκρασία φτάνει τους 40 °C ή και παραπάνω.

Όπως γράφει το euronews η λέξη «Kokushobi» που σημαίνει «αφόρητα ζεστό», «απίστευτα ζεστό» ή «εξαιρετικά ζεστό» υιοθετήθηκε από την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA). Είναι η πρώτη φορά που η JMA αναγκάζεται να εισαγάγει έναν νέο όρο για τις μετεωρολογικές προβλέψεις από το 2007, όταν εισήχθη ο όρος «mōshobi» (ημέρα με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες) για τις ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 35 °C.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ήδη προβλέψει ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι θερμότερο από το μέσο όρο, με υψηλές θερμοκρασίες να αναμένονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι επιστήμονες αποδίδουν μεγάλο μέρος αυτού του φαινομένου στην κλιματική κρίση, και συγκεκριμένα στη θέρμανση των υδάτων γύρω από το ιαπωνικό αρχιπέλαγος.

203.000 άτομα στην Ιαπωνία επέλεξαν τη λέξη «kokushobi»

Σε μια διαδικτυακή έρευνα που διεξήχθη νωρίτερα φέτος, 203.000 άτομα επέλεξαν τη λέξη «kokushobi» ως την αγαπημένη τους για τις ημέρες με θερμοκρασία άνω των 40 °C. Ο αριθμός αυτός ήταν υπερτριπλάσιος από τις ψήφους για τη λέξη «chōmōshobi», που σημαίνει «εξαιρετικά ζεστή μέρα» και κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Japan Times, η απόφαση ελήφθη όχι μόνο με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, αλλά και με βάση τη γνώμη ειδικών.

Το «Kokushobi» χρησιμοποιεί τον ιαπωνικό χαρακτήρα «koku» (酷), που σημαίνει σκληρός ή βάναυσος.

Μέχρι σήμερα η JMA κατατάσσει τις ημέρες με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 25 °C ή υψηλότερες ως «natsubi», που σημαίνει «καλοκαιρινή μέρα». Ως «manatsubi», που σημαίνει «μέρα του μεσοκαλοκαιριού» ενώ ως «mōshobi», που σημαίνει «εξαιρετικά ζεστή μέρα», ορίζονται οι ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 35 °C.