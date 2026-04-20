Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)

23 Μαΐου 2025: Η Νάπολι κερδίζει την Κάλιαρι στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» με 2-0 για την 38η αγωνιστική της Serie A και με 82 πόντους και κατακτά το Σκουντέτο για 4η φορά στην ιστορία της, με τους Παρτενοπέι να τερματίζουν στο +1 από την δεύτερη Ίντερ (81 π.).

9 Ιουνίου 2025: Η Ίντερ ανακοινώνει και επίσημα την πρόσληψη του Κρίστιαν Κίβου, με τον νεαρό Ρουμάνο τεχνικό να αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της επιστροφής των Νερατζούρι στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Cristian Chivu è il nostro nuovo allenatore 🇷🇴#ForzaInter #WelcomeCristian — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 9, 2025

17 Απριλίου 2026: H «Gazzetta dello Sport» κυκλοφορεί με τίτλο: «Special Κίβου», με την ιταλική εφημερίδα να παρομοιάζει τον Ρουμάνο με τον Ζοσέ Μουρίνιο («Special One»), με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο 45χρονος τεχνικός πριν το παιχνίδι με την Κάλιαρι.

«Μπορεί να είμαι πολλά, αλλά δεν είμαι ηλίθιος», είπε ο νεαρός προπονητής της Ίντερ απαντώντας στους επικριτές του, σε μια παραλλαγή της φράσης: «Δεν είμαι πίρλα (σ.σ αργκό του Μιλάνου που σημαίνει ηλίθιος)», που είχε πει το 2008 ο Μουρίνιο ως τεχνικός των Νερατζούρι.

Ο Πορτογάλος και ο Ρουμάνος είχαν συνυπάρξει στην Ίντερ από το 2007-2010, με τον Κίβου να καταγράφει 59 συμμετοχές όσο ήταν προπονητής της ιταλικής ομάδας ο Μουρίνιο, ενώ μαζί κατέκτησαν το τρεμπλ τη σεζόν 2009-2010.

Το ίδιο βράδυ (17/4), η Ίντερ επικράτησε με 3-0 της Κάλιαρι στο «Τζουζέπε Μεάτσα» και έφτασε τους 78 βαθμούς σε 33 αγωνιστικές στη Serie A. Ένα αποτέλεσμα, που έφερε την ομάδα του Κρίστιαν Κίβου μια… ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Ιστορικό επίτευγμα

Δέκα μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των Νερατζούρι, ο 45χρονος τεχνικός είναι έτοιμος να γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία της Ίντερ, καθώς θα γίνει ο πρώτος μετά από 88 χρόνια (σ.σ από τη σεζόν 1937-1938) και τον θρυλικό Αρμάντο Καστελάτσι που κατακτά το Σκουντέτο τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής της Ίντερ.

Ο Κίβου, που έκανε σπουδαία καριέρα κυρίως ως αριστερό μπακ, είχε αγωνιστεί στην Ίντερ από το 2007 έως το 2014 και είχε πάρει τρία πρωταθλήματα: 2008, 2009 και 2010.

Τώρα, 16 χρόνια μετά, ο Ρουμάνος είναι έτοιμος να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο ως προπονητής της ιταλικής ομάδας, γράφοντας τη δική του ιστορία στον σύλλογο του Μιλάνου.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Κίβου το 2022 είχε οδηγήσει την Κ19 της Ίντερ (σ.σ ήταν προπονητής από το 2021 έως το 2024) στην κατάκτηση του αντίστοιχου ηλικιακού πρωταθλήματος.

Πως αναδεικνύεται πρωταθλήτρια

Η Ίντερ μπορεί να αναδειχθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια για 21η φορά στην ιστορία της από την 34η αγωνιστική της Serie A, εάν φέρει ισοπαλία ή κερδίσει εκτός έδρας την Τορίνο (26/04, 19:00) και η Νάπολι με την Μίλαν, που ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση έχοντας από 66 βαθμούς, ηττηθούν από Κρεμονέζε και Γιουβέντους αντίστοιχα.

Σε αυτή την περίπτωση η Ίντερ, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε, θα είναι τουλάχιστον 13 πόντους μπροστά από τους Παρτενοπέι και τους Ροσονέρι, μια απόσταση που δεν καλύπτεται σε 4 ματς. Σε περίπτωση, όμως, που είτε η Νάπολι, είτε η Μίλαν νικήσουν, τότε η Ίντερ θα πρέπει να κάνει… υπομονή για μια ακόμα αγωνιστική, προκειμένου να εξασφαλίσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα, κάτι που θα έχει την ευκαιρία να κάνει κόντρα στην Πάρμα (35η, 03/05): Την πρώην ομάδα του Κρίστιαν Κίβου.